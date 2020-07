Teknologia

Yhdysvaltain suurten teknologiayhtiöiden Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin toimitusjohtajat ovat tänään kuultavina Yhdysvaltain kongressissa Washingtonissa. HS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä noin kello 19 alkaen Suomen aikaa.

Yhtiöiden toimitusjohtajat eli Applen Tim Cook, Amazonin Jeff Bezos, Googlen Sundar Pichai ja Facebookin Mark Zuckerberg ovat kongressin kilpailuoikeusjaoston tentattavina videoyhteyden välityksellä. Toimitusjohtajista Bezos ei ole aiemmin ollut vastaamassa lainsäätäjien kysymyksiin.

Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ja Sundar Pichai

Kongressin tarkoituksena on selvittää, ovatko yhtiöt syyllistyneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liiketoiminnassaan ja estäneet pienempiä kilpailijoita pääsemästä markkinoille tasavertaisesti kilpailemaan asiakkaista.

Kuuleminen kiteytyy kysymykseen, onko näistä yhtiöistä tullut yksinkertaisesti liian isoja.

Zuckerberg ja Bezos julkistivat jo tiistaina avauspuheenvuoronsa kongressille. Ne ovat ennakkoarvioiden mukaisia: toimitusjohtajat korostavat olevansa yleisön palvelijoita ja yhtiöidensä olevan kovassa kilpailutilanteessa.

Zuckerberg esimerkiksi kertoo yhtiönsä menestyneen ”amerikkalaisella tavalla” eli aloittaneen tyhjästä ja tarjonneen ihmisille palvelua, jonka nämä kokevat hyödylliseksi.

Zuckerberg kuitenkin myöntää lainsäätäjien huolet yhtiöiden markkina-asemasta aiheellisiksi ja toivoo muun muassa internetin pelisääntöjen ajantasaistamista.

Myös Bezos puolustaa yhtiötään vetoamalla siihen, että Amazon kasvanut nykyiseen kokoonsa keskittymällä palvelemaan asiakkaitaan. Bezosin mukaan kaikkia instituutioita pitää tarkastella kriittisesti, olivat ne sitten suuria yhtiöitä, virastoja tai järjestöjä.

”Velvollisuutemme on läpäistä tuo tarkastelu kirkkaasti”, Bezos sanoo.

Yhdysvaltalaislehdet arvioivat myös, että yhtiöt tulevat monin tavoin väittämään, etteivät ne ole niin suuria ja hallitsevia kuin on kuvailtu. The New York Times arvioi esimerkiksi Applen Tim Cookin puolustautuvan sillä, että Apple ei ole ainoa palveluntarjoaja yhtiön sovelluskaupassa App Storessa, vaan kilpailutilanteessa muiden sovelluskehittäjien kanssa.

Lehden mukaan App Storessa on silti piirteitä, jotka suosivat Applen omia sovelluksia ja hankaloittavat kilpailijoiden asemaa.

Kuuleminen ja toimitusjohtajille tehdyt kysymykset mittaavat sen, miten hyvin kongressin jäsenet ovat perillä yhtiöiden liiketoiminnan luonteesta. Yhdysvaltalaismediassa on kannettu huolta siitä, tuleeko tilaisuudesta liikaa poliittista teatteria ja luennointia sen sijaan että siinä pureuduttaisiin keskeisiin kysymyksiin.

Yhtiöiden markkina-aseman tarkastelun sijaan kuuleminen saattaa rönsytä muihinkin pinnalla oleviin aihepiireihin, esimerkiksi Kiinan nousuun teknologiassa ja sosiaalisen median yhtiöiden vastuuseen niiden alustoilla esitetyistä mielipiteistä.

Kuulemisten jälkeen kongressissa valmistuu mietintö lainsäädännön kehittämistarpeista mahdollisesti jo alkusyksystä.