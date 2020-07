Sampo kertoo käyvänsä keskusteluja brittiläisen vakuutusyhtiön Hastingsin ostamisesta. Sammon mukaan mahdollisen ostotarjouksen tekeminen ei ole varmaa.

Sampo viittaa englantilaisen vakuutusyhtiön Hastingsin keskiviikkona julkaisemaan tiedotteeseen ja vahvistaa, että Sampo ja Rand Merchant Investment Holdings Limited eli RMI-konserni käyvät keskusteluja Hastingsin kanssa mahdollisen käteisostotarjouksen tekemisestä.

RMI-konserni on omistanut Hastingsin osakekannasta 29,7 prosenttia vuodesta 2017. RMI on finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1977 ja listattu Johannesburgin pörssiin.

Sampo kertoo omassa tiedotteessaan, että se tarkastelee jatkuvasti erilaisia strategisia vaihtoehtoja kasvua tavoitellakseen ja monipuolistaakseen tuottoprofiiliaan. Sammon strategisena tavoitteena on kasvattaa entisestään toimintaansa vahinkovakuutuksissa.

”Osana tätä strategiaa ja vahva asemansa pohjoismaisilla markkinoilla huomioon ottaen, Sampo on harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle”, Sammon tiedotteessa kerrotaan.

Hastings on englantilainen vahinkovakuutusyhtiö, joka on keskittynyt moottoriajoneuvovakuutuksiin. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä ja sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa eli noin 1,2 miljardia euroa.

Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta ja se työllistää noin 3 300 työntekijää. Vuonna 2019 yhtiön bruttovakuutusmaksutulo oli 962 miljoonaa puntaa eli noin miljardi euroa.

Sammon ja RMI:n on viimeistään 26. elokuuta joko julkistettava vakaa aikomus tehdä tarjous Hastingsista tai tiedotettava, että ne eivät aio tehdä kyseistä tarjousta.