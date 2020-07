Talouden nousu koronakriisistä on kesällä edennyt melkein kuin juna. Viimeistään käynnissä oleva pörssiyritysten tuloskausi näyttää osoittaneen, että kevään sulkutoimien välittömät vaikutukset taloudelle olivat pelättyä pienempiä.

Maailmalla viruksen leviämisestä on kuitenkin ilmestynyt huolestuttavia tietoja – myös maissa, joissa pahimman ajateltiin olevan takana. Se on nostanut uusia pelkoja niin ihmisten terveydestä kuin talouden kestävyydestä.

Mitä jos edessä on viruksen toinen aalto ja sen myötä uusi isku taloudelle?

”Pidän tätä riskiä ihan merkittävänä”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

”Pitää lähteä siitä, että maailmalla pandemia etenee ja pahenee yhä. Tällä hetkellä näyttää, että Eurooppaan on tulossa uudelleen lisää tartuntoja, ja Suomenkin on niitä vaikea välttää”, Lehmus sanoo.

Lehmus sanoo toivovansa, että toinen aalto jäisi maltilliseksi. Tällöin toinen talouden notkahdus olisi lähempänä elpymisen väliaikaista pysähtymistä kuin W:n muotoista elpymiskäyrää, jossa toinen notkahdus olisi ensimmäisen veroinen.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoo, että voimakas toinen aalto olisi yrityksille ”märkä rätti naamaan”.

Tähän asti talouden elpyminen on noudattanut hyvin sitä uraa, jota keväällä hahmoteltiin ja toivottiin. Rajoituksia on purettu ja talous on elpynyt. Pelättyä konkurssiaaltoa ei tullut.

Uusi notkahdus olisi Pakarisen mukaan vastoin odotuksia.

”Ennakoitu ura olisi silloin pielessä ja jouduttaisiin miettimään, mitä se tarkoittaa”, Pakarinen sanoo.

EK julkisti maanantaina suhdanneindikaattorinsa, joka sisälsi sekä hyviä että huonoja uutisia. Yritysten mukaan suhdanne on kesän aikana heikentynyt entisestään, mutta odotukset tulevasta ovat jo valoisampia.

Pakarinen muistuttaa, että toiveikkuus perustuu osaltaan kesäkuun ”euforiassa” tehtyihin talousennusteisiin. Sen jälkeen on havaittu, että rajoituksien purkaminen voi herkästi kiihdyttää tartuntoja.

Maailmalla uusia rajoituksia on jo otettu käyttöön. Totaalinen talouden sulkeminen olisi kuitenkin hyvin vaikea toteuttaa uudelleen.

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvojan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi äskettäin Ylellä, ettei ala kestäisi viruksen toista aaltoa.

”Jos se tulee, matkailu- ja ravintola-alan yritykset eivät kestä enää sulkutilannetta. Silloin tulee kunnon konkurssiaalto”, Lappi sanoi.

Suurimmalla osalla yrityksistä nykytilanne on hyvä.

OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi sanoo, että kriisi on koetellut pääasiassa sellaisten yhtiöiden tilannetta, joilla oli vaikeuksia jo ennen koronavirusta.

Myös luottoluokittajien arviot kertovat, että kriisi on ollut raskain heikoimmille. Heikennyksiä luottoluokituksiin on tehty pääasiassa yhtiöille, joiden luottoluokitus oli ennestään hyvän luottoluokituksen eli investment grade -luokan alapuolella.

”Mikäli toinen aalto noudattelisi ensimmäistä, odotettavissa olisi, että ongelmat kohdistuisivat taas heikoimpiin yrityksiin. Se voisi johtaa konkurssien lisääntymiseen.”

Yritykset onnistuivat Keitaanniemen mukaan ensimmäisessä aallossa kustannuksien sopeuttamisessa hyvin. Tähän mennessä OP Markets on käynyt läpi 32 yrityksen tulokset. Keskimäärin niiden liikevaihto putosi toisella vuosineljänneksellä kymmenen prosenttia ja tulos 12 prosenttia.

Koronavirusta varten kerätyt puskurit eivät siis täysin sulaneet. Vastaava onnistuminen ei olisi taattu toisessa aallossa.

”Riskinä toisena aallossa on se, että vieläkö löytyy rahkeita uuteen säästökierrokseen esimerkiksi vuokrahelpotusten ja lomautusten kautta”, Keitaanniemi pohtii.

Toinen aalto voisi tehdä pahaa jälkeä taloudessa siitä riippumatta, millaisia sulkutoimia valtio asettaisi viruksen leviämisen estämiseksi.

Yhdysvaltalainen tutkimus tuli äskettäin siihen tulokseen, että talouden hiipumista selittivät ensimmäisessä aallossa enemmän yksilöiden valinnat omasta toiminnastaan kuin viranomaisten päätökset sulkutoimista.

Näin ollen avainkysymys toisen aallon kohdalla olisi kuluttajien kokema pelko tartuntojen lisääntyessä. Lukkiutuisivatko ihmiset uudelleen neljän seinän sisälle? Vai olisivatko he kyllästyneitä varotoimiin ja siten valmiimpia ottamaan riskejä ja elämään mahdollisimman normaalia elämää?

Kauppakeskukset hiljenivät keväällä koronavirustilanteen alkuvaiheessa. Triplan kauppakeskuksessa Helsingin Pasilassa näkyi 17. maaliskuuta vain muutama kulkija.

Kotimaisesta kulutuksesta elävät yhtiöt voivat parhaimmillaan törmätä loppuvuodesta jättipottiin.

Alkuvuodesta monilla kuluttajilla on jäänyt rahaa säästöön, kun matkat, tapahtumat ja ravintolakäynnit ovat jääneet tekemättä. Lisäksi pankit ovat tarjonneet asiakkaille runsaasti 12 kuukauden lyhennysvapaita asuntolainoihin. Näin ollen huomattavalla osalla suomalaisista on käytössään tavallista enemmän ostovoimaa loppuvuodesta.

Teollisuusyritykset puolestaan selvisivät kevään hiljentymisestä kohtuullisen hyvin, mutta niiden osalta pelkkä epävarmuuden lisääntyminen voisi olla myrkkyä. Uudet tilaukset pysähtyivät koronakriisin myötä kuin seinään ja pian tuotanto alkaa vähentyä, jos uusia tilauksia ei tule.

EK:n Pakarinen sanoo odottavansa kiivaasti elokuun tietoja siitä, palautuvatko uudet tilaukset normaalitasolle.

”Jos ei palata, se väistämättä johtaa siihen, että tuotanto vähenee. Sillä puolestaan on vaikutuksia työllisyyteen.”

Pakarisen mukaan teollisuusyrityksien tilanne saattaa heikentyä ilman varsinaista toista aaltoakin. Yritysten toimitusketjut hakevat edelleen muotoaan kriisin jäljiltä, mikä aiheuttaa kitkaa ja viiveitä. Työttömiä on yhä paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa, eivätkä viimeisimmät tiedot viittaa työllisyyden nopeaan palautumiseen.

Toisen aallon saapuessa katseet kohdistuisivat nopeasti valtioon ja uusiin talouden tukitoimiin.

Keväällä valtion tukitoimet yrityksille käynnistettiin nopeasti ja ne olivat huomattavan kokoisia, vaikka niiden kohdentumisesta käytiin kriittistä keskustelua. Niin poliittiset päätöksentekijät kuin ekonomistit muodostivat nopeasti yhteisen näkemyksen siitä, ettei kriisin hetkellä ollut oikea hetki kantaa huolta valtioiden velkaantumisesta.

Toisessa aallossa yritysten tukemisesta yksimielisyyteen pääseminen olisi vaikeampaa, asiantuntijat uskovat.

Lehmus kuitenkin uskoo, että tiukan paikan tullen hallitukselta löytyisi Suomessa yhä valmiutta yritysten tukemiseen. Tuen muotoa tosin on vaikea ennustaa.

”Mahdollisesti se kyky olisi, vaikka itse kullakin hikikarpalot valuvat otsalla kun katsoo velkalukuja”, Lehmus sanoo.