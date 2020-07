Verkko­laitteita valmistavalla Nokialla on ongelma. Yhtiö on ala­kynnessä viidennen sukupolven (5g) matkapuhelin­verkoissa.

Samalla 5g-kilpailu on muuttunut yhä poliittisemmaksi. Sillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia toimialan eurooppalaisiin suuryhtiöihin Nokiaan ja Ericssoniin. Uutistoimisto Reutersin mukaan Britannia, Ranska ja Italia ovat heinäkuussa päättäneet kieltää tai rajoittaa kiinalaisen Huawein verkkolaitteiden ja ohjelmistojen käyttöä teleoperaattoreiden verkoissa. Syynä ovat mitä ilmeisimmin Yhdysvaltojen painostus ja väitteet, että Huawein verkkolaitteita ja ohjelmistoja voidaan käyttää vakoiluun.

Pääministeri Boris Johnsonin kaksi viikkoa sitten hyväksymä päätös karsia Huawei brittiläisten teleoperaattoreiden verkoista merkitsee täyskäännöstä. Vielä tammikuussa Britannia uhmasi Yhdysvaltoja sallimalla Huawein tuotteiden käytön.

Kaksi viikkoa sitten Boris Johnson (oik.) hyväksyi päätöksen, jolla Huawei karsitaan pois brittiläisten teleoperaattoreiden verkoista. Yhdysvallat on pitkään painostanut Britanniaa Donald Trumpin johdolla.

Ranskan ja Italian viranomaisten lähes samaan aikaan valmistelemat päätökset ovat tuskin sattumaa. Pikemminkin ne voivat olla merkki Yhdysvaltojen painostuksen lisääntymisestä. Nämä toimet vaikuttavat myös Nokiaan ja Ericssoniin.

Sanomalehti The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat olisi rakentamassa suunnitelmaa, jossa jokin yhdysvaltalainen yhtiö ostaisi pääomasijoittajien kanssa Nokian tai Ericssonin.

Ilmeisesti Yhdysvallat pelkää, että Nokia ja Ericsson eivät pysty kilpailemaan Huaweita vastaan, jolloin kiinalaisen yhtiön vaikutusvalta kasvaisi entisestään.

Suunnitelmat ovat vasta suunnitelmia, ja niiden vuotaminen tiedotusvälineille voi olla poliittista juonittelua.

Politiikan ja yritysten liiketoiminnan sekoittuminen keskenään tuottaa yleensä huonoja tuloksia. Markkinataloudessa on yhtenä ajatuksena, että yrityksillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla keskenään ilman poliittista työntövoimaa.

Ajatus ei toteudu läheskään aina. Yksi esimerkki siitä on Kiinan ja Yhdysvaltojen välille syttynyt kauppasota vuoden 2018 alussa. Sen juuret ulottuvat kuitenkin paljon pidemmälle.

Yhdysvaltoja on jo pitkään ärsyttänyt se, kuinka Kiina pelaa kansainvälisessä kaupassa omilla säännöillään suosimalla kotimaisia yhtiöitään. Myös monissa suomalaisissa yhtiössä tiedetään, kuinka vaikeaa kiinalaisia yhtiöitä vastaan on kilpailla.

Presidentti Donald Trump on ottanut käyttöön järeät keinot puolustaakseen yhdysvaltalaisia yrityksiä. Tuontitullien lisäksi hän on ottanut tähtäimeensä nimenomaan Huawein. Yhdysvaltalaisia puolijohdeyhtiöitä on kielletty myymästä Huawein tuotteita, mikä saattaa pahimmillaan uhata Huawein koko tulevaisuutta.

Huawei on joutunut Yhdysvaltojen tähtäimeen Kiinaa vastaan aloittamassaan kauppasodassa.

Tuskin koskaan aikaisemmin yksittäinen valtio on hyökännyt yhtä yhtiötä vastaan niin voimakkaasti kuin presidentti Trump.

Hänen toimiaan voi yrittää ymmärtää puhtaasti politiikan näkökulmasta: presidentin keskeisenä tavoitteena on ollut asettaa Yhdysvaltojen etu kaikkien muiden edelle. Huawei on tavoitteen toteuttamisessa vain yksi keino, jonka tarkoitus on horjuttaa Kiinan kasvavaa painoarvoa maailmantaloudessa.

Tieto on valtaa ja kaupankäynnin kohde. Tietoa siirretään verkoissa, joita Huawei, Nokia ja Ericsson valmistavat.

Jos Kiina pääsee Huawein avulla käsiksi verkoissa välitettäviin tietoihin, se on erittäin vakava asia. Siinä tapauksessa ihmisten turvallisuus ja valtioiden salaisuudet ovat uhattuina. Suomessa suojelupoliisi on varoittanut yrityksiä yhteistyöstä kiinalaisten yritysten kanssa.

Yhdysvallat ei ole toistaiseksi ainakaan julkisesti esittänyt näyttöä, että Huawein laitteet ja ohjelmistot vuotaisivat tietoa Kiinan keskushallinnolle. Eri asia on sitten, onko näyttöä esitetty luottamuksellisesti ja kuinka vedenpitävää se on.

Huawei on jo vuosia toistuvasti kiistänyt Yhdysvaltojen väitteet. Suomessa Huawein laitteita ja ohjelmistoja on kaikkien teleoperaattoreiden verkoissa, mutta tietoturvassa ei ole havaittu ongelmia.

”Teleoperaattoreiden velvollisuutena on raportoida meille, jos ne havaitsevat verkkojensa tietoturvassa poikkeavuuksia. Emme ole tällaisia ilmoituksia vastaanottaneet. Lisäksi teemme pistokokeita ja muita tarkastuksia, eikä niissäkään ole havaittu mitään poikkeavaa”, sanoo Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Kaksilla korteilla pelaaminen ei ole politiikassa tavatonta. Yhdysvallat syyttää Kiinaa toimista, joihin se todennäköisesti myös itse syyllistyy.

Yhdysvalloilla on maailman tehokkain tiedustelukoneisto, joka pystyy luultavimmin purkamaan lähes kaikki käytössä olevat salaustekniikat ja murtautumaan tarvittaessa puhelimiin, verkkoihin, valvontakameroihin ja tietojärjestelmiin. Eikä Yhdysvalloilla ole kaikki asiat aivan kunnossa kotimaassa.

Viime viikolla Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi Yhdysvaltojen ja Euroopan komission tietosuojasopimuksen, jonka nojalla henkilötietoja oli mahdollista siirtää Yhdysvaltoihin. Tuomioistuimen keskeinen perustelu oli, että Yhdysvalloissa tietosuoja ja yksityisyyden suoja eivät ole samalla tasolla kuin Euroopan unionissa.

Kiina on puolestaan kaukana oikeusvaltion perusperiaatteista.

Kauppasodissa on hyvin harvoin voittajia. Sodat johtavat usein koston kierteeseen.

Kiina on jo väläyttänyt The Wall Street Journalin mukaan kostavansa Nokialle ja Ericssonille, jos se häädetään pois eurooppalaisten teleoperaattoreiden verkoista.

Sanomalehden mukaan Kiina harkitsee estävänsä Nokiaa ja Ericssonia viemästä tuotteitaan kiinalaisista tehtaistaan ulkomaille. Se voisi aiheuttaa molemmille yhtiöille arvaamatonta vahinkoa.

Kiina on varoittanut kostavansa Nokialle ja Ericssonille, jos se häädetään eurooppalaisten teleoperaattoreiden verkoista. Kiinan presidentti Xi Jinping on ollut uusista käänteistä vaitelias.

Jos teleoperaattorit alkavat karttaa Huaweita, mahdolliset myönteiset vaikutukset Nokian ja Ericssonin liiketoimintaan tulevat esille hitaasti.

Valtiot tuskin pakottaisivat teleoperaattoreita vaihtamaan Huawein laitteita ja ohjelmistoja kovin nopeasti. Pikemminkin ne pitäisi ajan mittaan korvata Nokian ja Ericssonin tuotteilla sitä mukaa kuin Huawein tuotteet vanhenevat.

Huawei taas varmasti pyrkisi kaikin mahdollisin keinoin voittamaan teleoperaattoreiden tarjouskilpailuja muualla maailmassa – ja kenties jopa entistä häikäilemättömin keinoin. Yhdysvaltojen markkinoilla Huaweilla ei ole ollut merkittävää asemaa enää vuosikausiin.

Nokian asemaa saattaa haitata se, että yhtiöllä on ollut vaikeuksia 5g-tekniikan käyttöönotossa. Kaksi vuotta sitten Ericsson oli hätää kärsimässä, mutta se on kuin varkain kiilannut Nokian ohitse kannattavuudessa.

Ainakin osa Nokian asiakkaista on ollut ilmeisen tyytymättömiä yhtiön osittain katteettomiin lupauksiin.

Viime lokakuussa Nokia järkytti markkinoita, koska se muutti arvionsa liiketoiminnan kehittymisestä selvästi aiempaa synkemmäksi. Sen jälkeen alkoi tapahtua.

Marraskuussa alussa lähtö tuli operatiiviselle johtajalle Jörg Erlemeierille. Joulukuun alussa yhtiö ilmoitti, että hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa jättää luottamustehtävänsä. Hänen tilalleen nimitettiin Sari Baldauf.

Maaliskuun alussa Nokian hallitus ilmoitti, että uudeksi toimitusjohtajaksi Rajeev Surin tilalle on nimitetty Pekka Lundmark. Toukokuussa lähti yritysliiketoiminnan johtaja Kathrin Buvac, ja kesäkuussa uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi palkattiin Marco Wirén.

Pekka Lundmark ja Sari Baldauf johdon muutoksia koskevan tiedotustilaisuuden lavalla maaliskuussa Espoossa.

Harvan yhtiön ylimmässä johdossa on runsaan puolen vuoden kuluessa tapahtunut yhtä paljon.

Keskusteluun Huawein vaikeuksista Nokia on ottanut kantaa varsin varovaisesti.

Maailman kahden suurimman kansantalouden riidoissa on suuret panokset. Kauppasodan kärjistyminen uudestaan tuskin rajoittuisi vain siihen, että Kiina määräisi Nokialle ja Ericssonille vientirajoituksia.

Pahimmassa tapauksessa Kiina voisi halvauttaa eurooppalaisen autoteollisuuden. Se olisi vakava isku etenkin Saksalle. Saksan kanta Yhdysvaltojen Huaweita koskeviin väitteisiin onkin ollut kohtalaisen varovainen.

Entä sitten mahdollinen ostotarjous Nokiasta?

Kaikki pörssissä olevat yhtiöt ovat kaiken aikaa myynnissä. Jos jokin yhdysvaltalainen yhtiö haluaisi ostaa Nokian, tilanne ratkeaisi julkisella ostotarjouksella, josta osakkeenomistajien olisi vaikea kieltäytyä.

Toisaalta maailmantalous on ennusteiden perusteella vajoamassa pahimpaan taantumaan sitten 1930-luvun laman. Epävarmuuden aika ei ole yleensä otollinen suurille yritysjärjestelyille.

Nokiassa ei myöskään ole yhtä suurta osakkeenomistajaa, joka voisi poikkiteloin asettumalla tehdä ostotarjouksesta epämielekkään.

Perimmäinen kysymys saattaakin olla, miksi jokin yhtiö haluaisi ylipäätään ostaa Nokian.

Yhtiö on vaikeuksissa. Monet sijoittajat ovat menettäneet uskonsa siihen, eikä uusien johtajien suunnitelmista tiedetä vielä mitään. Nokia on sananmukaisesti muutostilassa.

Toimialalla tiedetään hyvin, kuinka vaikeita suuret yritysjärjestelyt ovat. Ranskalaisen Alcatel-Lucentin yhdistäminen Nokiaan on kangerrellut, mikä on ollut yksi syy yhtiön ongelmiin.

Lisäksi on syytä ottaa huomioon, ettei Yhdysvaltojen hallituksilla ole ollut tapana puuttua merkittävästi yritysten liiketoimintaan. Tosin presidentti Trump on jo monta kertaa osoittanut olevansa hyvin erilainen kuin monet edeltäjänsä.

Edellisessä osavuosikatsauksessaan huhtikuussa Nokia heikensi aavistuksen kannattavuutensa kehittymistä tänä vuonna. Pidemmän aikavälin arvionsa se piti ennallaan.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella vaikuttaa väistämättömältä, että Nokia elpyy tekemistään virheistä hitaasti.

Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten kilpailijat sillä välin edistyvät ja kuinka suuria myrskyjä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppapoliittiset riidat aiheuttavat markkinoilla.