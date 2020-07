Ohjelmistoyhtiö Tieto-Evryn:n toimistolla Espoon Keilaniemessä on autiota.

Heinäkuun viimeinen viikko olisi muutenkin hiljainen, mutta taustalla on myös toinen syy. Yhtiöllä on yhteensä 24 000 työntekijää, joista 96 prosenttia työskentelee tällä hetkellä etänä. Suomessa työntekijöitä on reilut 3000.

Tosin niille työntekijöille, joita kotona työskentely ei ole onnistunut, on tarjottu mahdollisuus tulla toimistolle. Koronavirustilanteen vuoksi tätä mahdollisuutta on rajoitettu.

Niin kutsuille ”työn sankareille” on painotettu, ettei kipeänä saa nyt tosiaankaan tulla työpaikalle, kertoo yhtiön Suomen henkilöstöjohtaja Hanna Vuorikoski. Lisäksi Keilaniemessä on käytössä järjestelmä, jolla seurataan toimistotilojen käyttöastetta turvaetäisyyksien säilyttämiseksi.

Tällä hetkellä monella työpaikalla on lomien ja koronaviruksen vuoksi hiljaista, mutta pian tilanne muuttuu. Valtioneuvoston suositus laajalle etätyölle päättyy 1. elokuuta.

HS kysyi kahdeksalta yritykseltä ja organisaatiolta, missä aikataulussa toimistolle aiotaan palata. Joukossa oli esimerkiksi konsulttiyhtiö Accenture, metsäyhtiö UPM, lakiasiaintoimisto Borenius, mainostoimisto SEK sekä Verohallinto.

Konsultointiyhtiö palaa toimistolle asteittain

Accenturen työntekijöistä lähes 100 prosenttia on ollut koronaviruksen aikana etätöissä, kertoo yhtiön Suomen henkilöstöjohtaja Marja Hyvärilä.

”Meille siirtyminen etätyöskentelyyn keväällä sujui aika kivuttomasti, sillä meillä on siihen hyvät valmiudet sekä teknisesti että työkäytäntöjen osalta”, Hyvärilä sanoo.

Konsultointiyhtiöllä on Suomessa noin tuhat työntekijää, joista noin puolet työskentelee normaaliolosuhteissa toimistolla. Loput tekevät töitä kotona, asiakkaiden luona tai matkustaen.

Elokuussa Accenture avaa jälleen Suomen toimistonsa asteittain. Järjestelyt ovat toistaiseksi tiukkoja: työpistekartan avulla varmistetaan, että sosiaaliset etäisyydet pysyvät suositusten mukaisina. Neuvottelutilojen käyttöä on rajoitettu siten, että kuuden hengen tilassa saa olla vain kaksi työntekijää kerrallaan ja yksi neuvottelu päivässä.

Toimistoissa on määritelty jokaiselle paikat ja kulkusuunnat. Edes omaa kahvikuppia ei tuoda työpaikalle, vaan sellainen annetaan työntekijälle ovella.

”Meillä on sellainen lähestymistapa, että halutessaan saa tulla toimistolle. Nyt avaamme asteittain toimistoja, mutta iso osa työskentelee omasta halustaan jatkossakin etänä”, Hyvärilä sanoo.

Verohallinnossa enemmistö etätöissä elokuun loppuun

Laaja etätyösuositus päättyy myös julkishallinnon organisaatioissa elokuun alussa. Verohallinnossa asiakaspalvelupisteet on pystytty pitämään auki poikkeustilan aikana, mutta valtaosa viraston noin 5 000 työntekijästä on työskennellyt viime kuukaudet kotona.

Käytännössä tehtävät, jotka eivät ole edellyttäneet kasvokkaista kontaktia, on hoidettu etänä. Näin jatkuu ainakin toistaiseksi.

”Meillä henkilöstölle on kerrottu, että etätyöskentelyä jatketaan elokuun loppuun asti. Näin on tehty jo pelkästään sen takia, että tilanne on selvä kesälomilta palaavien kannalta”, sanoo henkilöstöpalveluiden johtaja Katri Vermanne Verohallinnosta.

Hänen mukaansa 800 työntekijää on koronapoikkeustilan aikaa työskennellyt ensimmäistä kertaa etänä. Esimerkiksi verkon kautta tapahtuvia asiakaspalvelutilanteita on voitu hoitaa myös työntekijän kotitoimistosta käsin.

Etätyöskentelyä voidaan jatkaa Verohallinnossa tarvittaessa, eikä jatkon osalta ole vielä tehty päätöstä.

”Syksyn linjauksia valmistellaan parhaillaan ja niistä päätetään elokuun aikana”, Vermanne sanoo.

Mainostoimiston painopiste siirtyi etätyöskentelyyn ja digitaaliseen mainontaan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on ollut hankalaa aikaa mainosalalle. Suomen suurimpiin markkinointitoimistoihin kuuluva SEK on joutunut mukautumaan sekä uuteen markkinatilanteeseen että liikkumisen rajoituksiin.

”Mainosala on yksi suhdanneherkimmistä aloista. Olemme kuitenkin pärjänneet suhteellisen hyvin, sillä reagoimme varhaisessa vaiheessa esimerkiksi lomautuksilla. Kesäkuusta alkaen kysyntä on jo alkanut palautua”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Rantala.

Hänen mukaansa koronatilanne on kiihdyttänyt digitaalisen mainonnan murrosta: perinteiselle printti- ja tv-mainonnalle on ollut vähän kysyntää, joten yhtiö on keskittynyt digitaalisiin sisältöihin, viestintään ja esimerkiksi videotuotantoihin.

Helsingissä Pitkänsillan kupeessa sijaitsevalla toimistolla on tällä hetkellä paikalla vain noin 10 prosenttia työntekijöistä. He ovat pääosin videotuotannoista vastaavaa henkilökuntaa, joiden työ on sidottu tiedostoihin, joita on haastava työstää etänä.

Muuten yhtiössä ollaan etätöissä. Tähän on Rantalan mukaan hyvät valmiudet – esimerkiksi samaan yritysryppääseen kuuluvissa ruotsalaisissa ja tanskalaisissa toimistoissa etätyöhön on suhtauduttu nihkeämmin.

”Meillä on totuttu käyttämään virtuaaliympäristöjä, joten etätyöhön siirtyminen ei ollut kovinkaan iso sokki. Kun asiakkaatkin ovat samassa moodissa, olemme löytäneet hyviä tapoja tehdä töitä virtuaalisesti”, Rantala sanoo.

Hän arvioi, että SEK:issä jatketaan etätöiden tekemistä toistaiseksi ja seurataan tilanteen kehittymistä noudattaen viranomaisten ohjeita.

Asianajotoimisto palaa lomilta toimistolle

Suomen suurimpiin kuuluvassa asianajotoimistossa Boreniuksessa on monien muiden yritysten tapaan työskennelty viime kuukaudet etänä. Tähän on myös panostettu, kertoo toimitusjohtaja, varatuomari Casper Herler.

”Olemme investoineet tähän ja varmistaneet, että ohjelmistot ja järjestelmät tukevat etänä työskentelyä. Siihen on siis hyvät edellytykset”, Herler sanoo.

Yrityksellä on toimistoja Helsingin ohella esimerkiksi Tukholmassa, Lontoossa ja Pietarissa, joissa kaikissa on tehty etätöitä. Venäjällä oli myös voimassa lainsäädäntö, joka kielsi tulemasta toimistolle.

Lomien jälkeen yhtiön työntekijät ovat kuitenkin Suomessa palaamassa valtaosin toimistolle. Tähän on selvä syy.

”Työyhteisö ja läsnäolo ovat meille tärkeitä asioita”, Herler sanoo.

Hänen mukaansa paikalla olo toimistolla tuo mukanaan monia etuja, joita yrityksen työkulttuurissa arvostetaan. Esimerkiksi kehitystyö, asiakkaiden tapausten hoitaminen ja nuorempien kollegoiden opastaminen sujuvat paremmin paikan päällä.

Boreniuksen toimisto Helsingin Kauppatorin reunalla edustaa myös nykytrendin vastaista ajattelua: työntekijöillä on omat tai jaetut työhuoneet. Sosiaalinen etäisyys on siksi helpompi säilyttää kuin avokonttorissa.

”Varmasti jotain käytäntöjä meillekin jää etätyöstä voimaan. Oma havaintoni on, että etätyö toimii parhaiten silloin, kun myös asiakkaat ovat etätöissä”, Herler sanoo.

Lamian johtaja Jarkko Puumalainen sanoo, että toimistotyöllä on edelleen paikkansa, vaikka etätyöhön on hyvät tekniset valmiudet.

IT-alalla toimistolle saa tulla, mutta ei ole pakko

IT-alalla valmius etätöihin oli korkea jo ennen koronapandemian alkua. HS seurasi heti koronan alkuviikkoina esimerkiksi verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia kehittävän Fraktion siirtymistä etätöihin.

Tekniikka oli jo tuolloin kunnossa, mutta kokouskäytännöt ja mahdollisuudet epävirallisiin keskusteluihin muotoutuivat vasta viikkojen tai kuukausien kuluessa.

Fraktiossa työskennellään edelleen paljon etänä, kertoo myyntijohtaja Tuike Järvi. Toisaalta pieni joukko työntekijöistä on ollut toimistolla koko koronapoikkeustilan ajan.

”Osalla on vaikea tehdä töitä kotona, koska moni asuu Helsingissä pienessä yksiössä”, Järvi kertoo.

Elokuussa toimistolle saa tulla, mutta siihen ei velvoiteta. Yhtiössä on myös jaettu aktiivisesti tietoa koronatilanteesta ja painotettu, ettei tilanne ole vielä ohi.

Samaa periaatetta on noudatettu digitaalisia palveluita tarjoavassa Lamia-yrityksessä. Johtaja Jarkko Puumalainen kertoi huhtikuussa HS:lle, että yhtiössä uskotaan edelleen vahvasti paikan päällä tapahtuvaan työntekoon, vaikka sitä on koronaepidemian aikana tehty vähemmän.

Lamialla on mitattu työhyvinvointia myös koronapandemian aikana ja todettu, että moni työntekijä kaipaa toimiston tuomaa yhteisöllisyyttä. Elokuun alusta työntekijät toivotetaan tervetulleiksi takaisin toimistolle.

”Annamme työntekijöillemme täyden vapauden valita. Useat ovat ilmoittaneet, että aikovat olla osan aikaa toimistolla ja osan etänä”, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Elisa Leskinen.

Helsingin kaupungin, Suomen suurimman työnantajan, etätöissä olleet työntekijät palaavat pääsääntöisesti työpaikalleen elokuun alussa. Kaupungin 39 000 työntekijästä noin viidennes työskentelee tehtävissä, joissa oli keväällä mahdollisuus työskennellä täysin etänä, ja valtaosa heistä näin teki, kertoo viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Toimistossa tulee elokuussa olemaan kuitenkin väljää, sillä monet ovat silloin vielä kesälomalla.

Kivelä uskoo, että kevään aikana omaksutut digitaidot ja etätyöstä saadut hyvät kokemukset rohkaisevat kaupungin työntekijöitä käyttämään etätyömahdollisuutta hyväkseen entistä enemmän myös tulevaisuudessa.

Nähdäänkö jatkossa toimistotyön ja etätyöskentelyn ”hybridimalli”?

Useat HS:n haastattelemat yritykset kertovat, että tiukkaa rajanvetoa etätyön ja toimistotyön välillä ei nähdä tarpeellisena. Myös paikan päällä työskentelyä suosivassa Boreniuksessa todetaan, että jatkossa eräänlainen ”hybridimalli” voisi toimia.

Vasta syksyllä selviää, onko sellaiselle tarvetta ja miten se toimisi käytännössä.

Monien suomalaisten pörssiyhtiöiden henkilöstöstä iso osa työskentelee tehtävissä, joissa etätyöt eivät ole mahdollisia.

Näin on esimerkiksi metsäyhtiö UPM:ssä, jossa valtaosa työskentelee tuotantotehtävissä. Toimihenkilöt ovat olleet mahdollisuuksien mukaan etätöissä, mutta paluu toimistolle on ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

”Lähtökohtaisesti työskentelemme pääasiassa yrityksen tiloissa. Arvostamme henkilökohtaista kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä”, sanoo johtaja Markku Herrala.

Samaa sanotaan monissa muissa yrityksissä: kokoaikainen etätyö houkuttaa vain harvoja. Sen sijaan muutama etätyöpäivä viikossa vaikuttaa monen mielestä ihanneratkaisulta.