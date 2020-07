Verkkolaitteita valmistavan Nokian osake on kallistunut tänään voimakkaasti Helsingin pörssissä. Toisen vuosineljänneksen tuloksensa raportoineen yhtiön kannattavuus oli selvästi sijoittajien ennakko-odotuksia parempi ja yhtiön kuluvan vuoden näkymät ovat parantuneet.

”Meidän kassa on parantanut huomattavasti alkuvuonna. Verkkoliiketoiminnassa kaikki operatiiviset tunnuslukumme paranivat. Myös yritysliiketoiminnassa olemme kasvaneet vahvasti ja laajeneminen datakeskusten markkinoille on hyvä osoitus uusien liiketoimintojen kehittymistä. Ohjelmistoliiketoimintamme on myös kehittynyt hyvin”, sanoo talous- ja rahoitusjohtaja Kristian Pullola.

Nokialla on ollut vaikeuksia siirtyä viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa järjestelmäpiireihin, joissa kustannukset ovat pienemmät. Yhtiö ilmoitti osavuosikatsauksessa, että uusien Reefshark-järjestelmäpiirien osuus on kasvanut 5g-tuotteissa 35 prosenttiin.

Missä määrin Reefshark vaikutti kannattavuuden paranemiseen, Kristian Pullola?

”Nämä tuotteet ovat vaikuttaneet kannattavuuden kehittymiseen osittain, mutta enemmän kyse on systemaattisesta työstä liiketoiminnan monilla eri osa-alueilla. Lisäksi meillä oli hyvä tuotejakauma ja liiketoiminta eteni maantieteellisesti meille suotuisasti ja lte:ssä [neljännen sukupolven matkapuhelintekniikka] kehitys oli hyvää. Tuotejakauman vaikutus parempaan kannattavuuteen tulee myös siitä, että suurempi osuus liikevaihdosta on tullut muualta kuin Kiinasta.”

Eikö neljännen sukupolven matkapuhelintekniikka ole jo menneisyyttä?

”Koronaviruspandemian takia teleoperaattorit ovat lisänneet nimenomaan investointeja lte-teknikkaan, jotta niillä on enemmän kapasiteettia. Kapasiteettia puolestaan lisätään ohjelmistoilla, joissa katteet ovat tyypillisesti hyvät.”

Mikä oli uusien 5g-järjestelmien vaikutus kannattavuuden paranemiseen?

”Emme ole kerro siitä yksityiskohtia. Reefsharkin eteneminen suunnitelmien mukaisesti parantaa laajasti meidän tuotteiden kilpailukykyä, jolloin koko 5g-tuotevalikoiman merkitys kannattavuuteen kasvaa. On tärkeä ymmärtää, että Reefshark on osa suurempaa kokonaisuutta.”

Kuinka paljon liikevaihdosta tulee 4g:stä ja kuinka paljon 5g:stä?

”En pysty vastaamaan kysymykseen, koska emme julkaise näitä tietoja. Sen voin sanoa, että 5g kasvaa voimakkaasti, mutta iso osa liiketoiminnasta on myös edelleen 4g:tä.

Nokian väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri kertoi yhtiön toisen vuosineljänneksen tuloksesta perjantaina.

Ovatko teleoperaattorit alkaneet karsastaa Huaweita Yhdysvaltojen painostuksen takia?

”Se on kehitys, jotta olemme havainneet jo pidemmän aikaa. Nämä asiat konkreettisempia asioita tänä päivänä kuin aikaisemmin, mikä tulee ilmi myös keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Olemme korostaneet, että olemme tarvittaessa auttamassa asiakkaita tässä asiassa, ja meillä on siihen myös tarvittavat kyvyt.”

Onko asiakkaiden siirtyminen pois Huawein laitteista konkretisoitunut Nokian hyväksi?

”Nämä asiat ovat konkretisoitumassa.”

Onko teleoperaattoreiden siirtyminen pois Huawein tuotteista vaikuttanut jo kassavirtaan?

”Nämä ovat kauppoja, joissa toimitukset alkavat vasta sen jälkeen, kun niistä on sovittu. Sen jälkeen tulee kauppojen tuloutus ja kassavirtavaikutus vasta myöhemmin. Olemme siis tämän prosessin [kassavirtavaikutus] alkuvaiheilla.”

Millä markkina-alueilla keskusteluja käydään eniten?

”Markkina-alueet ovat ne, joissa teleoperaattoreiden paine tehdä tällaisia päätöksiä on suurin.”

Missä ne markkina-alueet ovat?

”Yhdysvalloissa kiinalaisten liiketoiminta on tehty lähes mahdottomaksi. Nykyisin on yhä enemmän eurooppalaisia valtioita, joissa teleoperaattoreille asetetaan rajoituksia.”