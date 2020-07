Espanjan matkailuelinkeino on kärsinyt pahoin koronavirusrajoitusten vuoksi. Barcelonalaisella terassilla oli hiljaista kesäkuun lopussa.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa raportoitiin tällä viikolla historiallisista talouden syöksylaskuista.

Euroalueen bruttokansantuote laski huhti–kesäkuussa 12,1 prosenttia ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pudotusta oli 15 prosenttia.

Kyseessä on vuodesta 1995 alkaneen mittaushistorian syvin pudotus yhdellä vuosineljänneksellä. Se on jatkoa ensimmäisen vuosineljänneksen 3,6 prosentin laskulle.

Euroopan suurimman talouden Saksan bruttokansantuote vajosi toisella neljänneksellä ennätykselliset 10,1 prosenttia. Pudotus oli Saksassa historiallisen syvä: vastaavaa ei nähty edes vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikana.

Ennätykset rikkoutuivat myös muualla euroalueella. Euroopan toiseksi suurimman talouden Ranskan bruttokansantuote putosi toisella neljänneksellä 13,8 prosenttia edeltävään vuosineljännekseen verrattuna. Kyseessä oli kolmas peräkkäinen laskuneljännes.

Espanjan bruttokansantuote heikkeni euroalueella eniten, 18,5 prosenttia edeltävään vuosineljännekseen verrattuna. Italian talous heikkeni 12,4 prosenttia.

”Toisen neljänneksen bkt-lukuihin verrattuna finanssikriisikin näyttää vain pieneltä korjaukselta. Karmivia lukuja, mutta onneksi pahimman romahduksen pitäisi olla nyt ohi”, twiittasi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich perjantaina.

Hänen mukaansa euroalueen romahdus ei tullut yllätyksenä vaan luvut olivat suunnilleen odotusten mukaisia. Maakohtaisesti Saksan ja Espanjan lukemat olivat ennakoitua rajummat, mutta vastaavasti Ranska pärjäsi odotuksiin nähden paremmin.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoo, että euroalueen talous on kehittynyt täysin ennakoidusti: toisella neljänneksellä koettiin jyrkin lasku, mutta kolmannella talous jo elpyy.

”Myönteistä oli se, että kuukausitasolla elpyminen alkoi oikeastaan jo toisen neljänneksen aikana toukokuun loppupuolella.”

Euroalueen kannalta yksi iso kysymys on Pakarisen mukaan se, miten Etelä-Euroopan maiden matkailusesonki kehittyy loppukesän aikana. Espanjassa rajoituksia jo purettiin ja matkailu käynnistyi heinäkuussa, mutta nyt tartuntatilanne on pahentunut ja matkustusrajoituksia on jouduttu kiristämään uudelleen.

Heinä–elokuu on Euroopan matkailusesongin huippuaikaa, joten Espanjan kannalta tilanne näyttää Pakarisen mukaan erityisen heikolta.

Toinen tärkeä tekijä euroalueen elpymisen kannalta on isojen talousalueiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan, taloudellinen kehitys. Maailman suurin kansantalous Yhdysvallat vajosi niin ikään toisella neljänneksellä historiallisen pahaan taantumaan.

Kauppaministeriön torstaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan maan bruttokansantuote supistui huhti–kesäkuussa 9,5 prosenttia edellisvuodesta. Euroalueeseen verrattuna pudotus oli siis suunnilleen samaa luokkaa.

Kyseessä on suurin romahdus yhdellä vuosineljänneksellä vuonna 1947 aloitetun tilastoinnin historiassa. Ekonomistit arvioivat uutistoimisto Reutersin mukaan, että talous olisi romahtanut keväällä vielä enemmän ilman 3 000 miljardin dollarin hätärahoitusta, jolla pyrittiin hillitsemään koronaviruspandemian vaikutuksia.

”Oli kyllä odotettavissa, että tilanne on Yhdysvalloissa vaikea, mutta ainahan se pistää miettimään, kun kyseessä oli kaikkien aikojen huonoin vuosineljännes”, Pakarinen sanoo.

Pakarisen mukaan Yhdysvaltojen tilanne jatkuu hankalana, sillä epidemiatilanne kiihtyy edelleen.

Ensi viikolla Yhdysvalloissa on luvassa eräänlainen talouden tarkistuspiste: koronakriisin vuoksi myönnettyjä laajennettuja työttömyyskorvauksia maksetaan perjantaina viimeistä päivää, ja maanantaina ilman avustuksia jäävät amerikkalaiset joutuvat maksamaan vuokria ja lyhentämään asuntolainoja.

”Tilanne oli jo ennestään vaikea, joten saa nähdä, miten tästä päästään eteenpäin.”