Maaliskuussa urheilupersoona Dave Portnoy löysi itsensä samasta tilanteesta kuin moni muu amerikkalainen. Tekemistä oli aiempaa vähemmän, kun urheilun ammattilaissarjat ja urheiluvedonlyönti menivät tauolle.

Aiemmin Portnoy, 43, oli tehnyt noin sadan miljoonan dollarin omaisuuden myymällä valtaosan urheilun ja vedonlyönnin ympärille rakentuneesta Barstool Sports -blogiyhtiöstään.

Barstool Sportsin perustaja Dave Portnoy.

Portnoylla oli aikaa ja rahaa. Hän kirjautui käyttämättömänä olleelle osaketililleen, alkoi tehdä osakkeilla päiväkauppaa ja julkaista pörssisessioistaan videoita noin 1,5 miljoonalle Twitter-seuraajalleen.

Videoilla Portnoy heiluttaa vihreää nuijaansa jättimäisten osakeostojen merkiksi, huutaa äänensä käheäksi ja valitsee ostokohteita nostamalla laattoja scrabble-pelin kirjainpussista. Davey Day Trader Global -nimellä esitettävillä lähetyksillä on kymmeniätuhansia ja joskus satojatuhansia katsojia.

Dave Portnoy on antanut kasvot niin sanotuille robinhoodilaisille, jotka ovat nousseet vuoden pörssi-ilmiöksi Yhdysvalloissa.

Robinhoodilaiset ovat nuoria amerikkalaisia aikuisia, jotka innostuivat keväällä aktiivisesta osakekaupasta. Nimensä he ovat saaneet suositun Robinhood-kaupankäyntialustan mukaan. Se on vain yksi monista kännykkäsovelluksista, jotka ovat tuoneet helpon ja usein myös maksuttoman osakekaupankäynnin ihmisten taskuihin.

Yksityissijoittajien tarpeisiin luodut kännykkäsovellukset ovat kasvattaneet nopeasti suosiotaan Yhdysvalloissa.

Osakekaupan leviämistä on vauhdittanut se, että monet amerikkalaiset ovat olleet kotona ilman töitä tai luentoja, saaneet tukisekkejä valtiolta ja joutuneet pärjäämään ilman urheilulähetyksiä ja -vedonlyöntiä.

Monet robinhoodilaisiset ovat nuoria, itsevarmuutta uhkuvia jenkkijätkiä, joista Portnoyn fanit pitkälti koostuvat. Mutta joukossa on myös tavallisia nelikymppisiä naistarjoilijoita sekä muita koteihinsa jumittuneita ja rahasta haaveilevia amerikkalaisia.

Robinhoodilaiset ovat lähteneet leikkiin mainioon aikaan. Maaliskuusta alkoi yksi kaikkien aikojen nousumarkkinoista.

Yhdysvalloissa osakekurssit ovat nousseet noin 50 prosenttia maaliskuun pohjalukemista. Välillä tuntuu, että markkina tottelisi Dave Portnoyn vakiohuutoa: ”Osakkeet menevät vain ylöspäin!”

Perinteisempiin sijoitusstrategioihin tukeutuvat alan ammattilaiset ovat pyöritelleet päitään. Heidän kommenttinsa robinhoodilaisista tihkuvat hämmennystä ja osin myös katkeruutta. Tulokkaat kun eivät kunnioita arvostuskertoimia, fundamentteja tai tunnuslukuja.

Portnoy vitsailee toistuvasti ”pukujen” eli Wall Streetin ammattisijoittajien kustannuksella. Hän on myös väheksynyt Warren Buffettia, kenties maailman arvostetuinta sijoittajaa.

”Warren Buffett on varmasti mahtava tyyppi, mutta osakkeiden suhteen hän on mennyttä maailmaa. Minä olen nyt kapteeni”, Portnoy julisti kesäkuussa.

Urheilu- ja sijoituspersoona Dave Portnoy vieraili heinäkuun puolivälissä Valkoisessa talossa haastattelemassa Donald Trumpia. Ruutukaappaus Youtubesta.

Portnoy sanoo johtavansa ”päiväkauppiaiden armeijaa”, joka pelaa osakemarkkinoiden peliä yksinkertaisella filosofialla: Osta, osta, osta ja katso, kun kurssit menevät ylös, ylös, ylös!

Tämä ei tietenkään voi ikuisesti pitää paikkaansa.

Jossain määrin väite voi kuitenkin toteuttaa itseään, sillä osakkeiden kysynnän kasvu nostaa niiden hintaa. Jos riittävän suuri määrä sijoittajia uskoo kurssien nousuun, ne myös nousevat.

Välillä näyttää siltä, että uudet yksityissijoittajat nostavat maniaa, jollainen usein päättyy isoihin tappioihin ja siihen, että yksityissijoittajat vetäytyvät taas pörssistä nuolemaan haavojaan.

Portnoyn Twitter-tilin kuvauksessa on varoitus, ehkä oikeusjuttujen pelossa: ”En ole sijoitusneuvonantaja. Älä usko mitään, mitä sanon osakkeista.”

Portnoyn sijoitusvideot ovat ensisijaisesti viihdettä, jossa on satiirin piirteitä.

Portnoy on kertonut laittaneensa päiväkauppatililleen viisi miljoonaa dollaria, ja satojentuhansien dollarien yksittäiset kaupat, kevein perustein tehtynä, ovat hupaisaa seurattavaa. Räväkällä Portnoylla oli ennestään vannoutunut seuraajakunta urheilun ja vedonlyönnin puolelta. Lisää hän on kerännyt talouden seuraajista, joiden arkeen hän on tuonut ainakin jotain uutta.

”Tämä on ollut täydellinen myrsky”, sanoi ETF Store -sijoitusyhtiön johtaja Nate Geraci Portnoyn suosiosta Bloombergilla.

”Sijoittajat näkevät ensikätisesti voittamisen huuman ja tappioiden tuskan. Hän tekee sen suurilla summilla, joten kuvittelen sen olevan todella kiehtovaa nuoremmille sijoittajille.”

Robinhoodilaisten vaikutuksesta markkinoiden nousuun on väitelty kevään ja kesän aikana kiivaasti. Nuorten yksityissijoittajien vaikutusta pörssikurssien tasoon ei kannata liioitella, mutta yksittäisiin osakkeisiin piensijoittajilla on ollut eittämättä iso vaikutus.

Suosittuja ostokohteita robinhoodilaisten parissa ovat olleet yhtiöt, joiden ympärillä pyörii jonkinlainen huuma.

Sähköautoyhtiö Teslan osake on yli kolminkertaistunut vuoden aikana. Kovimman nousukiidon aikaan yhtiölle tuli pelkästään Robinhood-sovelluksen kautta kymmeniätuhansia uusia omistajia päivässä.

Muita robinhoodilaisten suosioon nousseita osakkeita ovat kriisiin vajonnut risteily-yhtiö Carnival, kannabisyhtiö Aurora Cannabis, kiinalainen sähköautoyhtiö NIO, vetyenergiayhtiö Plug Power ja koronarokotetta kehittävä Moderna.

Uusin piensijoittajien suosikki on perinteikäs valokuvausyhtiö Kodak, joka ilmoitti yllättäen ryhtyvänsä lääkevalmistajaksi. Kodakin osakekurssi nousi viime viikolla perättäisinä päivänä 300 prosenttia ja 200 prosenttia, ja samaan aikaan yli 100 000 robinhoodilaista osti seurantasivusto robintrack.netin mukaan yhtiön osaketta.

Toisaalta Robinhood-sovelluksen käyttäjät ovat sijoittaneet paljon rahaa sellaisiin perinteisiin amerikkalaisyhtiöihin, joiden osaketta koronavirusepidemia runteli keväällä rajusti. Eniten Robinhood-omistajia ovat keränneet Ford, GE, American Airlines ja Disney.

Piensijoittajien kaupankäynti-innon kasvaminen on koronavuotena ollut kansainvälinen ilmiö. Samat ilmiöt, jotka loivat Yhdysvalloissa robinhoodilaisuuden, pätevät muuallakin.

Tiedot Suomen suurimmalta yksityissijoittajien osakevälittäjältä Nordnetilta kertovat, että myös Suomessa into pörssikauppaan on noussut tänä vuonna jyrkästi.

Nordnet on erityisesti keskimääräistä nuorempien ja aktiivisempien kaupankäyjien suosima palvelu. Sen suomalaisten asiakkaiden kauppamäärät nousivat maaliskuussa 255 prosenttia edellisvuoteen nähden. Kaupanteko on jatkunut kiivaana myös huhtikuussa (+175 %), toukokuussa (+97 %), kesäkuussa (+155 %) ja heinäkuussa, jonka luvut puuttuvat vielä.

Nordnetin maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan uudet asiakkaat ovat tänä vuonna olleet selvästi aktiivisempia kuin aiemmin. Tähän on vaikuttanut myös vuodenvaihteessa saataville tullut osakesäästötili, joka mahdollistaa kaupankäynnin tilin sisällä ilman veroseuraamuksia.

Kesäkuussa Nordnetin vaihdetuimmat ulkomaiset osakkeet olivat Norwegian, Nikola ja Tesla.

Näistä erityisesti Nikola on yhtiö, jonka rakettimainen kurssinousu sai kokeneet arvosijoittajat näkemään punaista. Nikola vasta suunnittelee sähkö- ja vetyrekkojen valmistamista, mutta sen osakkeen arvo räjähti kesäkuussa, kun piensijoittajat innostuivat yhtiön potentiaalista.

Koronakevään aikana Nordnetin yksityissijoittajat olivat toukokuuta lukuun ottamatta netto-ostajia pörssissä eli he ostivat pörssistä osakkeita suuremmalla summalla kuin myivät.

Ranskan arvopaperimarkkinavalvojan AMF:n selvityksen mukaan koronakriisi toi Ranskassa pörssiin 150 000 uutta sijoittajaa. Yksityissijoittajat olivat osakkeiden selkeitä netto-ostajia silloin, kun hinnat kävivät alimmillaan.

Koronakriisi näyttää siis kumonneen ainakin toistaiseksi sen myytin, että piensijoittajat ostavat osakkeita kalliilla ja myyvät ne halvalla kriisin hetkellä. Se jää nähtäväksi, miten robinhoodilaiset käyttäytyvät seuraavan laskumarkkinan koittaessa.