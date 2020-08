Koronaviruspandemian keskellä ihmiset ovat kuluttaneet ahkerasti eri suoratoistopalveluiden sisältöjä. Alan yritysten tulokset ovat olleet sen mukaisia.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Netflixin liikevaihto sekä tilaajamäärän kasvu ylittivät analyytikkojen odotukset toisella vuosineljänneksellä: palvelu nappasi kotisohvilta 10,2 miljoonaa uutta tilaajaa, kun suuri osa maailmasta oli tiukkojen rajoitusten alla. Yhteensä Netflixillä on yli 190 miljoonaa tilaajaa.

Netflixin tilaajamäärät ovat kasvaneet vauhdilla, mutta nyt analyytikot seuraavat mielenkiinnolla, kuinka kestävää kasvu tilaajamäärissä on. Jos talouden alamäki jatkuu Yhdysvalloissa, monet kuluttajat joutuvat yhä tarkemmin miettimään, kuinka monesta palvelusta he maksavat kuukausittain.

Yhdysvaltalaisen investointipankin JP Morganin mukaan yli kolmasosa kuluttajista on avoimia tilaamaan ainakin kahta suoratoistopalvelua, mutta vain 15 prosenttia kuluttajista olisi valmiina maksamaan kolmesta palvelusta.

JP Morganin analyytikko Doug Anmuth, arvioi investointipankin raportissa, että monet uudet käyttäjät mahdollisesti jättävät palvelun, kun kulutustottumukset palaavat normaalille tasolle. Mutta ainakin vielä lisääntynyt vapaa-aika saa ihmiset kuluttamaan.

”Kysymys on siitä, onko tämä kasvu kestävällä pohjalla. Vuoden ensimmäisen neljännes näytti, että lisääntynyt vapaa-aika on nyt vaikuttavampi tekijä kuin heikentynyt kulutusvoima”, Anmuth sanoo raportissa.

Netflix, Amazon Prime ja Hulu ovat markkinajohtajia Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ja Japanissa toimivan Hulun omistaa Disney. Netflix on joutunut yhä ahtaammalle, kun isot mediajätit ovat tulleet samalle tontille sen kanssa.

Forbesin mukaan Amazon Primella on noin 150 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Hulu jää kauas taakse noin 30 miljoonalla tilaajalla. Palveluita ei ole ihan yksinkertaista verrata, sillä esimerkiksi Netflix pyörii kuukausittaisella tilauksella, mutta Amazon Primen videosisältöjä tarjotaan ilmaiseksi Primen asiakkaille. Prime-asiakkaat saavat myös esimerkiksi nopeampia kotiinkuljetuksia, ostosdiilejä ja lukusisältöjä.

Disney aloitti viime marraskuussa viidessä maassa oman suoratoistopalvelunsa Disney+:n, ja keväällä se kertoi ylittäneensä maailmanlaajuisesti 50 miljoonan tilaajan rajan viidessä kuukaudessa.

Toukokuussa Yhdysvalloissa julkaistiin HBO:n uudistunut suoratoistopalvelu HBO Max. Palvelun on määrä saapua myös Eurooppaan vuonna 2021.

Teknologiajätti Amazonin, joka Prime-palvelun lisäksi rakentaa muun muassa pilvipalveluita, maksujärjestelmiä ja tekoälyteknologiaa, tulos toisella vuosineljänneksellä ylitti kaikki odotukset. Yrityksen tulos kaksinkertaistui kevään kuluessa ja oli paras sen 26-vuotisen historian aikana.

Tämä viittaisi ainakin siihen, että Amazonin perustajalla Jeff Bezosilla riittää varoja Amazon Primen videosisältöjen kehitykseen.

Amazon on kuitenkin joutunut jarruttamaan tuotantojen kuvauksia studioillaan. Fortune-lehden mukaan Amazonin talousjohtaja Brian Olsavsky kommentoi analyytikoille, että näin tehdään näyttelijöiden ja kuvausryhmien suojelemiseksi.

Myös Netflix on joutunut laittamaan tauolle monia tuotantojaan ympäri maailmaa, mutta palvelu yrittää vielä pysyä suunnitellussa aikataulussa julkaisujen suhteen

Aalto-yliopiston strategian professori Henri Schildt sanoo, että koronaviruspandemia on vauhdittanut kuluttajien siirtymistä uusiin palveluihin.

”Suoratoiston trendi on ollut vahva jo pitkään ja kevät vielä vauhditti sitä, että ihmiset siirtyivät seuraamaan elokuvat kotiin elokuvateattereiden sijaan. Nyt myöhäisimmätkin kuluttajat ottavat uudet teknologiat käyttöön ja muutos kulutuksessa tapahtuu olosuhteiden siivittämänä nopeammin”, Schildt sanoo.

Schildtin mukaan ei ole vielä selvää, onko kyseessä tilapäinen vai pysyvä, teknologinen murros.

”Vaihtoehtoisia skenaarioita on kaksi. Koska monet mattimyöhäiset ovat nyt ottaneet uusia palveluja käyttöön, viittaisi se siihen, että meneillään on murros”, Schildt sanoo.

”Toinen ihan mahdollinen skenaario on kuitenkin se, että elokuvateattereihin liittyy niin vahva emotionaalinen kokemus, että ihmiset kaipaavat sitä heti, kun kriisi on ohi. Esimerkiksi yleisötapahtumat ovat taas täynnä heti kun ne sallittiin ja muun muassa risteilyt on myyty loppuun.”

Se, että peruvatko ihmiset esimerkiksi Netflixin tai Hulun tilauksia jatkossa riippuu Schildtin mukaan taloudellisesta kehityksestä.

”Jos tämän hetken taloudellinen kehitys jatkuu erityisesti Yhdysvalloissa, niin ihmisillä on vain vähän rahaa käytettävänä palveluihin”, professori sanoo.

”Toisaalta ihmisten voi olla vaikeaa luopua jo saaduista eduista. Kun Netflix lanseerattiin, kaapelipaketti maksoi Yhdysvalloissa noin 60 dollaria kuussa. Eli ihmiset olivat tottuneet käyttämään viihteeseen paljonkin varojaan kuussa. Yhdysvalloissa on suurikin joukko ihmisiä, jotka ovat tottuneet maksamaan viihteestä.”

Musiikki ja podcastit ovat niin ikään kasvattaneet suosiotaan koronaviruspandemian keskellä. Ruotsalainen musiikin suoratoistopalveluyhtiö Spotify kertoi keskiviikkona osavuosikatsauksensa yhteydessä selviytyneensä hyvin vuoden toisesta neljänneksestä epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Erityisesti podcastien kuuntelu on jatkanut kasvuaan.

Vuoden takaiseen verrattuna Spotify on onnistunut kasvattamaan käyttäjien määrää 29 prosentilla. Kokonaisuudessaan käyttäjiä on maailmassa 299 miljoonaa.

Keväällä koronaviruspandemia vaikutti selvästi Spotifyn kuluttajien kulutustottumuksiin: yritys kertoo, että huhtikuussa palvelun kuuntelu autoissa romahti 50 prosenttia. Tilanne on kuitenkin palautunut, ja vähennystä pandemiaa edeltäneeseen aikaan on enää noin kymmenen prosenttia, yritys kertoi.