Internetjättien maailmanlaajuinen kilpajuoksu avaruuden valloittamisesta jatkuu.

Nyt miljardööri Elon Muskin Space X ja maailman rikkaimman miehen Jeff Bezosin Amazon kilpailevat siitä, kumpi ehtii rakentaa oman globaalin internetverkon.

Amerikkalainen verkkokauppajätti Amazon ilmoitti jo viime vuonna, että se suunnittelee 3 236 satelliitin lähettämistä maata kiertävälle radalle. Nyt lupa on saatu.

Yli 3 000 satelliitin avulla yritys pystyisi kehittämään yhä laajempaa internetverkkoa, joka ulottuisi maailman eri kolkkiin. Amazon saa tällä hetkellä suurimman osan voitoistaan pilvipalveluista, ja juuri siitä syystä tehokas internetverkko olisi hyödyllinen yritykselle.

Amazonin mukaan se aikoo sijoittaa Project Kuiper -nimellä kulkevaan hankkeeseen 10 miljardia dollaria. Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n hyväksynnän myötä Amazonin tulee julkaista puolet satelliiteista vuoteen 2026 mennessä.

Yrityksen mukaan satelliitteja lähetetään kolmelle eri korkeudelle ja toiminta voitaisiin aloittaa jo 578 satelliitin avulla.

”Arvioimme, että Kuiperin hakemuksen hyväksyminen edistäisi yleistä etua antamalla käyttöön järjestelmän, jonka tarkoituksena on lisätä nopeiden laajakaistapalvelujen saatavuutta kuluttajille, hallitukselle ja yrityksille”, telehallintovirasto kirjoittaa torstain päätöksessä yhdysvaltalaisen uutissivusto The Vergen mukaan.

Amazon ei ole vielä kertonut, mitä yhtiöitä se aikoo käyttää satelliittien laukaisemiseen. Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos omistaa rakettiyhtiö Blue Originin.

Amazonin mukaan yritys haluaa tarjota ”luotettavan, kohtuuhintaisen laajakaistapalvelun vähävaraisille yhteisöille ympäri maailmaa.” Yritys myöntää The Vergen mukaan, että kyseessä on valtava projekti, siksi myös rahoitus on mittava.

”Tämän mittakaavan hanke vaatii huomattavia ponnistuksia ja resursseja, ja maapallon kiertoradan luonteesta johtuen se ei ole sellainen aloite, jota voi aloittaa pienesti. Siihen on sitouduttava”, yhtiö kertoo päätöksessä.

Amazonin vahvin kilpailija on Space X, jolla on jo lupa julkaista 12 000 satelliittia Starlink-projektin yhteydessä.

Yrittäjä Elon Muskin avaruusyhtiö pyysi vuonna 2015 Yhdysvaltojen hallitukselta alkajaisiksi lupaa lähettää 4 000 satelliittia maata kiertävälle radalle. Space X on perustettu vuonna 2002.

Musk totesi tuolloin, että hankkeen tarkoituksena on ”ikään kuin rakentaa internet avaruuteen”.

Tähtitieteilijät eivät ole innoissaan yritysten kasvavasta satelliittiarmadasta. Tutkijoiden mukaan satelliittien parvet haittaavat tähtitaivaan ja avaruuden tutkimista.

Space X:n perustaja ja toimitusjohtaja, miljardööri Elon Muskin mukaan Space X:n tarkoitus on ”rakentaa internet avaruuteen”.

Teknologiayritys Reaktorin avaruusliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Matti Liukkonen sanoo, että Starlink on yllättänyt nopeudellaan.

”Viimeisen vuoden aikana Starlink on edennyt huimaa vauhtia. Heillä on käytettävissään Space X:n oma laukaisukapasiteetti ja sitä kautta he ovat saaneet vauhdilla 480 satelliittia kiertoradalle ja he aloittavat kaupallisen palvelun tänä vuonna”, Liukkonen sanoo.

Liukkosen mukaan Amazonista ei suoranaisesti ole vastusta Space X:lle tässä tilanteessa, mutta hän uskoo, että yritysten tavoitteet ovat hieman erilaiset.

Liukkonen uskoo, että Kuiperin palvelun peittoalue tulee kattamaan vain keskisemmät leveyspiirit, eli se ei ylettyisi kovin pohjoiseen tai etelään, esimerkiksi pohjoismaihin saakka

”Amazon ei ehkä pyrikään tarjoamaan globaalia peittävyyttä. Siinä tapauksessa esimerkiksi Pohjoismaat eivät kuuluisi Kuiperiin. Näkisin, että Amazon ei rakenna järjestelmää ensisijaisesti tuottamaan voittoa, vaan auttamaan siinä, että muut liiketoiminnan segmentit saavat lisää asiakkaita.”

Suuri kysymys on se, milloin Kuiper pääsee käyntiin satelliittien tuotannon ja laukaisun kanssa. Kovin monella toimijalla maailmassa ei ole kyvykkyyttä tuottaa näin suurta määrää satelliitteja, Liukkonen sanoo.

”Toinen huomio on se, että mistä he saavat tarvittavan laukaisukapasiteetin. Space X on edullisin tarjoaja maailmassa, mutta en tiedä, kuinka innokkaita he ovat tarjoamaan laukaisukapasiteettia suoralle kilpailijalle.”

Space X:n Falcon Heavy -kantorakentin lähtölaukaisu Floridassa helmikuussa 2018.

Liukkosen mukaan internetkilpailu tulee pitkälti rakentumaan myös jatkossa Amazonin ja Space X:n etenemisen ympärille.

”Näyttää siltä, että avaruuspohjaiseen internetkilpailuun mahtuu yhteensä kaksi tai kolme palveluntarjoajaa. Näkisin, että markkina menee pitkälti Starlinkille ja Kuiperille.”

Nyt Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa luultavasti pohditaan kiivaasti, mitä täysin yhdysvaltalainen avaruuspohjainen internet tarkoittaisi maailmanpolitiikan kannalta, Liukkonen arvioi.

”Jos valtaosa avaruuspohjaisista internetpalveluista menee Yhdysvalloille, niin mitä tekevät Venäjä, Kiina ja Eurooppa? Markkinassa ei ole kovin paljon jaettavaa. Euroopassa tulisi pohtia ratkaisua tähän.”