Uusi halpabussiyritys aikoo haastaa Suomen linja-autoalan jättejä. Nanobus-yhtiö aloittaa 13. elokuuta alkaen liikennöinnin Helsingin ja Turun välillä alimmillaan vajaan kolmen euron lippuhintaan.

”Matkustan itse aika paljon Helsingin ja Turun välillä, eli bisnesidea lähti omasta tarpeesta”, kertoo Nanobusin perustaja ja toimitusjohtaja Henri Autio.

”Uskon, että pystymme tekemään asiat paremmin kuin nykyiset markkinoilla olevat yritykset.”

Henri Autio perusti yrityksen yhdessä veljensä Eero Aution kanssa. He ovat kumpikin opiskelijoita: Henri opiskelee kolmatta vuotta Turun kauppakorkeakoulussa ja hänen veljensä Aalto-yliopistossa.

Yritystoiminnan veljekset aloittivat viime vuoden alussa, kun he perustivat taksialan vapautuessa oman taksiyrityksensä. He hakivat takseihinsa jopa anniskelulupaa, mutta aluehallintovirasto torppasi idean vuosi sitten.

Taksitoiminta päättyi alkuvuodesta, ja veljekset päättivät siirtyä kokonaan linja-autobisnekseen. Aution mukaan Suomen linja-autoalalla on paljon piilevää potentiaalia.

”Linja-autoala on ollut pitkään pysähdyksissä, sillä alaa hallitsevat muutamat jättiläiset eikä kilpailua juuri ole.”

Uusia tulokkaita ei ole tullut markkinoille vuosiin. Viimeksi bussimarkkinoita pyrki mullistamaan vuonna 2012 toimintansa aloittanut Onnibus, joka perusti hinnoittelunsa kysyntään ja kuljetti matkustajia esimerkiksi Tampereen ja Helsingin välillä halvimmillaan parilla eurolla.

Kaksi vuotta sitten Suomen suurin linja-autoyhtiö Koiviston Auto osti Onnibussin.

Autio uskoo, että kilpailun lisääntyminen kasvattaa linja-automarkkinaa kokonaisuudessaan. Nanobus ei siis kilpaile vain markkinan sisällä, vaan pyrkii haastamaan myös yksityisautoilua.

”Jos on mukava linja-auto ja halvat hinnat, niin yhä useampi voi harkita yksityisautoilun vaihtamista joukkoliikenteeseen.”

Markkinoille Nanobus lähtee hinta edellä.

”Aloitamme aggressiivisen hintakilpailun saadaksemme jalansijaa markkinalta.”

Helsinki–Turku-reitin lippujen hinta on alimmillaan vajaat kolme euroa. Hinta kasvaa kysynnän mukaan, mutta perjantain ja sunnuntain ruuhkalähdöilläkin lippu maksaa enimmillään noin seitsemän euroa. Keskimäärin lippuja myydään Aution mukaan neljällä eurolla.

Miten Nanobus onnistuu tarjoamaan muutaman euron hintaisia lippuja kannattavasti?

”Meillä on iso linja-auto, se on yksi tekijä. Lisäksi meillä on pieni organisaatio ja kiinteät kustannukset, eli kulurakenne on hyvin kevyt.”

Syksyllä Nanobusin tavoitteena on hankkia toinen linja-auto ja tuplata lähtöjen määrä nykyisellä reitillä. Sen jälkeen suunnitelmissa on lisätä reittejä esimerkiksi Helsingistä Lahteen, Jyväskylään, Kotkaan ja Tampereelle.

”Siinä vaiheessa kun ryhdymme miettimään uusia reittejä, kuuntelemme toki myös asiakkaiden toiveita.”