Vaatekaupat ja muut kivijalan myymälät sulkivat laajasti oviaan keväällä koronapelkojen ja rajoitusten aiheuttaman asiakaskadon vuoksi.

Vaateketjut ovat kustannuksia säästääkseen myös lomauttaneet runsaasti henkilökuntaa. Lomautuksista ovat kertoneet esimerkiksi suomalaisketjut Marimekko ja Nanso. Ruotsalainen vaatejätti H&M päätti heinäkuussa irtisanoa 50 työntekijäänsä Suomessa. Samalla ketju kertoi, että se osa-aikaistaa kaikki kokoaikatyötä tekevät myyjänsä.

Moni ketju pyörittää myymälöitään aiempaa pienemmällä väkimäärällä. Henkilöstön vähentäminen on johtanut siihen, että yksintyöskentely on monissa liikkeissä lisääntynyt. Osa työntekijöistä on jättänyt ruoka- tai vessataukoja väliin, koska on vastannut myymälästä itsekseen tuntikausia.

Yksintyöskentelyn tuomien haasteiden lisääntymisen vahvistaa HS:lle Palvelualojen ammattiliiton Pamin aluepäällikkö Elisa Penders. Monissa pienemmissä myymälöissä taukojen pitäminen voi olla mahdotonta, jos on töissä yksin.

”Kun ollaan töissä paljon yksin, se tarkoittaa työntekijälle käytännössä sitä, että täytyy laittaa lappu luukulle, jos haluaa pitää tauon. Näin me ohjeistamme työntekijöitä, koska tauot ovat työehtosopimuksessa ja työnantajan pitää myös mahdollistaa ne”, Penders kertoo.

Moni ei joko halua sulkea myymälää tauon ajaksi tai kokee sen kiusallisena. Osa työnantajista ei ole varsinaisesti ohjeistanut työntekijöitä asian suhteen.

”Tämä on työntekijöille herkkä asia. He haluavat pitää työnsä, mutta myös palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Miten asiakkaat saa pois isosta tilasta, jotta pääsee tauolle? Se on iso ongelma”, Penders sanoo.

Osassa liikkeistä tauot jäävätkin kokonaan pitämättä.

”Ei syödä koko päivänä tai juoda ollenkaan, jotta ei tarvitse käydä vessassa. On ongelma, jos jalat ristissä oleva työntekijä ei voi lähteä vessaan.”

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala vastaa HS:lle tekstiviestitse ja kertoo, ettei Kaupan liittoon ole tullut tietoa tilanteista, joissa taukoja ei ole pidetty. Lavikkalan mukaan Pam ei ole ottanut Kaupan liittoon yhteyttä asiassa.

”Selkeä ohje meillä on se, että tauotus pitää hoitaa tai jos työskennellään yksin, myymälä pitää tarvittaessa voida sulkea esimerkiksi ruokailun ajaksi”, Lavikkala kertoo.

Pamin Penders ei halua nimetä yrityksiä, joissa vastaavia kokemuksia on ollut. Hän sanoo, että isoissa myymälöissä yksintyöskentelyä on harvemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi useimmat H&M:n myymälät.

”Tämä on yleisempää pienemmissä ketjumyymälöissä”, Penders sanoo.

Pendersin mukaan yksintyöskentely ja sen haasteet eivät ole putkahtaneet kaupan alalle koronakriisin vanavedessä, vaan sitä on ollut alalla pitkään.

”Tämä ei ole lainkaan uusi ongelma, vaan näitä tulee esiin aina vähän väliä. Tiedostamme sen ja niin tekevät myös työnantajat.”

Koronakriisin vuoksi tehtyjen henkilöstövähennysten johdosta yksintyöskentely on voinut levitä myös paikkoihin, joissa sellaista ei ole ennen ollut tapana tehdä.

”Korona on tuonut yksintyöskentelyn hetkiä paikkoihin, joissa sitä kulttuuria ei ole ehtinyt muodostua. Menee hetken aikaa, että ymmärretään, mitä se vaatii ja että työntekijät viitsivät ja kehtaavat pitää tauot”, Penders sanoo.

Työnantaja on esimerkiksi voinut antaa työntekijöille ohjeeksi, että lounaan voi syödä työn ohessa.

”Ei välttämättä ymmärretä, että ruokailu ei onnistu työn ohessa. Asiakkaita ei voi palvella suu täynnä ruokaa.”

Pamin toive on, että myymälöissä olisi tarpeeksi työvoimaa taukojen pitämiseen. Vuorot pitäisi esimerkiksi järjestää limittäin, jotta kaikki pääsevät tauolle ilman ongelmia.

”On työnantajan resursseista kiinni, millaiset ratkaisut ovat järkeviä siihen työpaikkaan ja tilanteeseen. Tähän ei ole valmista pakettiratkaisua. Joissakin paikoissa on pakko laittaa lappu luukulle, mutta toisissa voi järjestää tauot muutenkin.”

Tauot on joka tapauksessa saatava pitää ja työnantajan tulee ne mahdollistaa. Liitto voi auttaa pohtimaan, millaisia järjestelyjä kussakin toimipisteessä voidaan tehdä.

”Näissä asioissa on käännyttävä työnantajan puoleen, me voimme vain ohjeistaa. Jo se on hyvä, että asiasta puhutaan nyt ääneen.”

Kaupan alalla on tyypillistä, että työntekijät ovat nuoria ja tekevät osa-aikaista työviikkoa. Jos työntekijä esimerkiksi kaipaa lisätyötunteja, hän ei halua leimautua hankalaksi vaatimalla oikeuksiaan.

”Heistä jokainen haluaa pitää työpaikkansa. Voi miettiä, kuinka hankala työntekijä on, jos haluaa pitää ruokatauon”, Penders sanoo.