Romahtaako dollarin arvo pysyvästi? Menettääkö dollari asemansa tärkeimpänä reservivaluuttana? Tällaisia kysymyksiä esitetään nyt maailman talousmediassa.

Bloomberg kirjoitti viime viikolla, että investointipankki Goldman Sachsin analyytikot kehottavat myymään dollareita ja ostamaan kultaa.

Syynä on se, että Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tase on kasvanut niin valtavaksi lyhyessä ajassa, että ennen pitkään sen pelätään johtavan inflaation räjähdysmäiseen kiihtymiseen. Se taas voisi romahduttaa luottamuksen dollariin ja dollarin arvon.

Fedin tase tosiaan on paisunut hurjaa vauhtia koronavirusepidemian alun jälkeen, kun keskuspankki on ostanut markkinoilta arvopapereita eli käytännössä painanut lisää rahaa. Ostoilla keskuspankki on halunnut tukea ankaraan taantumaan painunutta taloutta.

Maaliskuun alussa Fedin tase oli 4 159 miljardia dollaria. Nyt se on 6 965 miljardia dollaria, eli taseen koko on kasvanut lähes 70 prosenttia muutamassa kuukaudessa.

Vielä hurjempaa kasvu on ollut, kun sitä vertaa kahdentoista vuoden takaiseen tilanteeseen. Vuoden 2007 lopulla Fedin tase oli vain noin 900 miljardia dollaria. Se paisui voimakkaasti, kun vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin vaikutuksia lievennettiin keskuspankin arvopaperiostoilla. Eikä tase sen jälkeen ole supistunut lähellekään alkuperäistä tasoa.

Dollarin arvo suhteessa euroon on myös heikentynyt aivan viime viikkoina. Kun vuosi sitten yhdellä eurolla sai 1,11 dollaria, nyt eurolla saa jo 1,19 dollaria. Viikossa dollarin arvo on heikentynyt kuusi senttiä suhteessa euroon.

Dollarin kohtalo kiinnostaa kaikkialla maailmassa, koska se on tähän asti ollut ylivoimaisesti luotetuin valuutta, johon esimerkiksi maailman keskuspankit sijoittavat valtaosan valuuttavarannostaan.

Luotetuimmaksi reservivaluutaksi dollari on valikoitunut siksi, että sitä hallinnoi luotettava keskuspankki, joka edustaa valtiota, jonka kansantalous on vahva ja joka on hoitanut aina velvoitteensa. Nämä perustekijät tarkoittavat, että dollarin arvo on läpi vuosikymmenten ollut suhteellisen vakaa.

Samasta syystä dollaria käytetään monien kansainvälisen kaupan bulkkituotteiden, kuten öljyn hinnoitteluvaluuttana.

Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin näkemyksen mukaan reaktiot dollarin viime aikojen alamäkeen ovat liioiteltuja.

”Näkisin, että dollarin heikkeneminen suhteessa euroon selittyy ennemmin euron vahvistumisella kuin dollarin heikkenemisellä”, hän sanoo.

Euron kurssi suhteessa dollariin alkoi nousta, kun euromaiden johtajat saivat sovittua elpymispaketista, mikä vahvisti uskoa euroalueen talouskehitykseen.

Toinen syy von Gerichin mukaan on se, että korkoero Yhdysvaltain ja euroalueen välillä on supistunut kevään ja kesän kuluessa. Euroaluetta korkeampi pitkä korko houkutteli vielä ennen kriisiä sijoituksia dollariin, mikä nosti sen arvoa.

”Nyt jotkut ovat esittäneet kysymyksen, että onko Fed menossa sellaiseen suuntaan, joka voisi jossain vaiheessa aiheuttaa hyperinflaation. Toistaiseksi ongelma on kuitenkin pikemminkin ollut se, että taseen paisumisesta huolimatta inflaatiota ei ole saatu aikaiseksi. On siis varmasti pitkä matka siihen, että usko paperirahaan vesitettäisiin”, hän sanoo.

Kuluttajahinnat olivat kesäkuussa Yhdysvalloissa vain 0,6 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten, eli inflaatio oli kaukana keskuspankin kahden prosentin tavoitetasosta. Niin kauan kuin taloudessa on paljon vapaata tuotantokapasiteettia ja työttömyys on historiallisen korkealla tasolla, ei ole näköpiirissä, että inflaatiokaan kiihtyisi.

Fedin tase on myös jo hienoisesti supistunut huippulukemista. Jos inflaatio lähtisi kiihtymään, keskuspankilla olisi paljon keinoja puuttua tilanteeseen. Se voisi nostaa korkotasoa ja lopettaa arvopaperiostojen uusimisen, kun sen ostamat velkakirjat erääntyvät. Se supistaisi liikkeellä olevaa rahamäärää nopeasti.

Dollarin alamäestä on puhuttu aika ajoin vähintään niin kauan kuin euro on ollut olemassa. 2000-luvun alkuvuosina euron uumoiltiin nousevan dollarin rinnalle merkittäväksi varantovaluutaksi. Suuret öljynviejämaat pohtivat jopa öljyn hinnoittelemista euroissa, koska Yhdysvaltain valta-asema maailmantaloudessa harmitti niitä.

Finanssikriisi ja sitä seurannut euroalueen valtionlainakriisi kuitenkin painuivat markkinatoimijoiden mieliin niin, että euroalueesta ei ole koostaan huolimatta Yhdysvaltain haastajaksi, ainakaan jos mittarina käytetään valuutan vakautta.

”Euroopan keskuspankin toimivalta ei ole yhtä joustava kuin Fedin, eikä euroalueella ole yhteisiä velkakirjoja, joihin keskuspankit voisivat sijoittaa”, von Gerich sanoo.

Euroopan keskuspankki ei esimerkiksi saa rahoittaa suoraan valtioita ostamalla velkakirjoja suoraan liikkeeseenlaskuista. Keskuspankin toimivallasta käydään myös jatkuvaa oikeudellista vääntöä erityisesti Saksan tuomioistuimissa.

Lähihistoria osoittaa, että edes euroalueen koossa pysyminen ei ole itsestään selvyys. Se heikentää pitkän aikavälin luottamusta euroon.

Maailman merkittävien keskuspankkien valuuttavarannoista noin 20 prosenttia on tätä nykyä euromääräisiä.