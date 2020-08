Britanniassa vaaditaan nyt isojen, saastuttavien autojen mainontakieltoa, kertoo BBC.

”Badvertising”-nimellä kulkevan kampanjan mukaan isokokoisten SUV-autojen eli katumaasturien kasvaneet myyntimäärät estävät Britanniaa saavuttamasta maan ilmastotavoitteita. Britannian hallitus pyrkii liikenteen nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

Jo yli 40 prosenttia Britanniassa myydyistä uusista autoista on katumaastureita, siinä missä täyssähköautojen osuus uusista autoista on alle kaksi prosenttia.

Kampanjan takana olevan ajatushautomon The New Weatherin ja ilmastojärjestö Possiblen mukaan katumaasturien kasvavien myyntimäärien taustalla on niiden aggressiivinen mainonta.

Järjestöt haluavat, että Britannian hallitus kieltää lailla katumaasturien mainonnan niin kuin se aikoinaan kielsi tupakkatuotteiden mainokset. Tavoitteena on saada saastuttavien autojen myyntimäärät laskuun.

Kiellettävien mainosten raja kulkisi järjestöjen mukaan yli 4,8 metriä pitkissä autoissa. Esimerkiksi Mercedes Benzin GLS-sarjan katumaasturi on pituudeltaan yli 5,2 metriä.

Kieltolistalla olisivat myös autot, joiden päästöt ylittävät 160 hiilidioksidigrammaa kilometriltä.

”Me lopetimme tupakan mainostamisen sen jälkeen, kun ymmärsimme sen olevan uhka terveydellemme. Nyt kun tiedämme, millaista tuhoa autojen päästöt aiheuttavat niin ihmisille kuin ilmastolle, meidän on aika lopettaa myös niiden mainostaminen”, sanoi kampanjan käynnistänyt Andrew Simms BBC:n mukaan.

”On olemassa hyvää ja huonoa mainontaa. Kun mainostetaan kaikkein suurimpien ja saastuttavimpien katumaastureiden myyntiä, se on sama kuin myisi ilmansaasteita.”

Autoteollisuuden edustaja Mike Hawens kommentoi kampanjaa toteamalla, että modernit katumaasturit ovat puhtaampia kuin koskaan, ja moni niistä kulkee myös akun voimalla.

”Nykyaikaisten katumaastureiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 43 prosenttia alhaisemmat kuin 20 vuotta sitten”, Hawens sanoi.

Ilmastojärjestöjen mukaan edes sähköistäminen ei tee suurista katumaastureista riittävän ilmastoystävällisiä, sillä ne päästävät ilmaan saastuttavia partikkeleita esimerkiksi renkaista jarrutusten aikana.

Lisäksi iso auto vaatii ison akun, mikä osaltaan kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa päästöjä.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, auttaisiko mainoskielto todella vähentämään isojen autojen myyntiä. Liikenteen ympäristövaikutuksia tutkivan RAC Foundationin edustaja arvioi BBC:lle, että kalliita autoja ostavat eivät pohjaa ostopäätöstään mainoksiin.

Leedsin yliopiston professori Jillian Anable puolestaan totesi, ettei Britannian hallituksen pitäisi pelkästään kieltää isojen autojen mainontaa, vaan estää niiden myynti kokonaan.

”Tässä on kyse vaihtokaupasta: mitä enemmän pystymme pienentämään käyttämiemme autojen kokoa ja painoa, sitä vähemmän meidän tarvitsee rajoittaa niillä ajamista.”

Katumaasturit ovat kasvattaneet 2000-luvulla suosiotaan ympäri maailmaa. Niiden osuus kaikista myydyistä autoista on yli kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti.

Kaksi vuotta sitten kaikista maailman uusista myydyistä autoista 38 prosenttia oli katumaastureita. Yhdysvalloissa joka toinen ja Euroopassa joka kolmas myyty auto oli katumaasturi.

Suosio on kasvanut myös Suomessa. Vuosi sitten jo joka kolmas tammi–syyskuussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli katumaasturi.

Isokokoisten katumaastureiden suosion kasvu on johtanut siihen, että liikenteen päästöt ovat kasvaneet maailmassa merkittävästi. Kehitys uhkaa jopa mitätöidä henkilöliikenteen sähköistymisen tuomat hyödyt, osoitti vuoden lopulla tehty kansainvälisen energiajärjestön IEA:n laskelma.

IEA:n mukaan katumaastureiden määrän kasvu on 2010-luvun toiseksi suurin päästöjen kasvun lähde maailmassa. Ainoastaan sähkön ja lämmön tuotanto on lisännyt maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä katumaastureita enemmän.