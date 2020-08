Tiktok on nuorten suosima mobiilisovellus, jossa ihmiset jakavat lyhyitä videoita.

Teknologiayhtiö Microsoftin neuvottelut Tiktok-sovelluksen ostamisesta näyttävät mutkistuvan entisestään. Taustalla on jupakka, jossa presidentti Donald Trump on uhannut kieltää sovelluksen toiminnan Yhdysvalloissa.

Samaan aikaan Microsoft on käynyt neuvotteluja sovelluksen ostamisesta. Viikonloppuna yhtiön toimitusjohtaja Satya Nadella ja Trump keskustelivat mahdollisen kaupan yksityiskohdista.

Nyt Trump sanoo, että osa kauppasummasta on luovutettava valtiolle, mikäli kauppa toteutuu. Hän kertoo ottaneensa asian esiin Nadellan kanssa käymässään puhelinkeskustelussa.

”Yhdysvaltojen pitäisi saada erittäin suuri osuus kauppasummasta, koska me teemme sen mahdolliseksi”, Trump sanoi.

Asiasta kertovat esimerkiksi BBC ja Financial Times.

Tiktok on mobiilisovellus, johon ladataan lyhyitä videoita toisen käyttäjien nähtäväksi. Sovelluksen omistaa kiinalaisyhtiö Bytedance. Sovelluksella on arviolta miljardi käyttäjää ympäri maailmaa, joista sata miljoonaa on yhdysvaltalaisia.

Trump on ilmaissut huolensa siitä, että Kiinan tiedusteluviranomaiset voisivat käyttää palvelua hyväkseen.

Toisaalta Trump on vastustanut kauppaa, jossa Microsoft hankkisi itselleen omistuksen Tiktokin toimintaan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Hän on asettanut ehdoksi esimerkiksi sen, että kaupan olisi toteuduttava 15. syyskuuta mennessä.

Trumpin mukaan mahdollinen osuus kauppasummasta tulisi Microsoftilta tai kiinalaiselta myyjältä. Toisaalta Valkoisen talon edustajat kieltäytyivät kommentoimasta, millä tavalla yhtiöt pakotettaisiin tällainen maksu suorittamaan.

Tiktok-jupakkaan otettiin kantaa tiistaina myös Kiinassa. Kommunistipuolueen tukema China Daily -lehti kirjoitti, ettei maan hallitus hyväksy kaupan ajamista läpi väkisin.

Lehden mukaan Kiina voi ryhtyä toimiin Yhdysvaltoja vastaan, mikäli Bytedance pakotettaisiin myymään sovellus vastoin tahtoaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin kommentoi tilannetta ja syytti Yhdysvaltoja kiinalaisyhtiön ”suoranaisesta kiusaamisesta”, kertoo uutistoimisto AFP.

”Tämä on markkinatalouden sääntöjen vastaista ja rikkoo (WTO:n) avoimuuden, läpinäkyvyyden ja syrjinnän kiellon periaatteita”, Wang totesi.

Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole esittänyt todisteita kiinalaisyhtiöiden väitetyistä väärinkäytöksistä.