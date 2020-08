Amazonin jakelukeskuksen seinä Ranskassa. Yhtiöllä on Euroopassa verkkokauppoja muun muassa Saksassa, Britanniassa ja Ranskassa.

Verkkokauppajätti Amazon avaa verkkokaupan Ruotsissa.

Amazonin saapumisella Pohjoismaihin on spekuloitu vuosia, ja tiistaina yhtiö vahvisti asian lehdistötiedotteella. Tarkkaa ajankohtaa verkkokaupan aukeamiselle yhtiö ei kertonut. Osoite amazon.se ohjautui tiistaina edelleen yhtiön saksalaiseen verkkokauppaan.

Tiedotteessa Amazonin laajentumisesta EU:ssa vastaava Alex Ootes sanoo luottavansa, että yhtiö voittaa ruotsalaisten kuluttajien luottamuksen alhaisilla hinnoilla, laajalla valikoimalla ja nopeilla toimitusajoilla.

Amazon ei halunnut tiistaina kertoa HS:lle, miten lanseeraus vaikuttaa suomalaisten verkko-ostosmahdollisuuksiin tai onko yhtiöllä erillisiä suunnitelmia Suomen osalta. Amazonin edustaja ilmoitti, että pörssiyhtiönä Amazon ei kommentoi tulevaisuuden suunnitelmiaan millään tavalla.

Myös Ruotsissa Amazon kieltäytyi kertomasta SVT:lle ja Dagens Industrille yksityiskohtia suunnitelmastaan.

Nykyään suomalaiset voivat parhaiten tehdä Amazonista ostoksia Saksan-verkkokaupasta, mutta Ruotsin-lanseeraus saattaa parantaa toimitusaikoja ja palvelua Suomessa. Amazonin saapumista Pohjoismaihin on pidetty mahdollisesti merkittävänä suomalaista verkkokauppa ravistelevana askeleena.

Ruotsinkielisen verkkokaupan avaaminen tuo Amazonille lisää asiakkaita niiden rinnalle, jotka ovat tottuneet tekemään verkko-ostoksia ulkomailta.

Uuden verkkokaupan avaamisen myötä Amazon myös parantaa toimituksia Ruotsiin, sillä Ekuriren-verkkolehden ennakkotietojen perusteella Amazon aikoo perustaa logistiikkakeskuksen Eskilstunaan Tukholman lähistölle. Amazonin yhteistyökumppanina logistiikassa toimisi saksalainen Kuehne Nagel.

Ruotsin media on viime kuukausina seurannut, miten Amazon on palkannut ruotsinkielistä henkilökuntaa selvänä merkkinä laajenemissuunnitelmista. Ehandel-verkkolehden mukaan projekti on nimetty Abba-kappale Dancing Queenin mukaan.

Amazonin mukaan verkkokaupan lanseeraus Ruotsissa tarjoaa mahdollisuuksia pienemmille ruotsalaisille yrityksille saavuttaa asiakkaita Ruotsissa ja muualla maailmassa.