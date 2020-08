Maskikauppa on huomattavasti kiihtynyt viime päivinä samaan aikaan kun keskustelu yleisestä maskisuosituksesta on jälleen alkanut. THL:n on määrä antaa lisätietoja uudesta maskisuosituksesta torstaina.

Koronaepidemian ensimmäinen aalto aiheutti muun muassa wc-paperin, pastan ja riisin hamstrausta myös Suomessa. Apteekeista hamuttiin myös käsidesiä ja maskeja. Toinen aalto voi vaikuttaa samalla tavalla.

Toisin kuin keväällä, nyt Suomessa tuotetaan kasvomaskeja omiin tarpeisiin. Toukokuussa tuotannon aloittanut Lifa Air valmistaa noin 750 000 maskia vuorokaudessa. Osa näistä on sairaalatason maskeja, mutta suurin osa kevyempiä kirurgisia suu-nenäsuojia.

”Tämän kuun loppuun mennessä tuotanto nostetaan miljoonaan maskiin päivässä”, Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää kertoo.

Merkittävä osa tuotannosta menee Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön. Mäkipään mukaan Lifa Airin maskeja ovat tilanneet lisäksi monet kaupat, apteekit, elintarviketeollisuus sekä Finnair.

”Isoimmat kauppaketjut ovat lähteneet nyt tekemään isoja tilauksia. He varautuvat uuteen maskisuositukseen”, Mäkipää sanoo.

Mäkipää toteaa, että heti kun sairaalatasoisten maskien tarve kasvaa terveydenhuollossa, myös tuotannon painopiste muuttuu. Lifa Air valmistaa kahden eri tason suojaimia. VTT:n mukaan I-luokan suojus on tarkoitettu käytettäväksi potilailla infektioiden leviämisriskin vähentämiseksi. Järeämmät IIR-luokan suojukset on tarkoitettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön leikkaussalissa infektioiden leviämisriskin vähentämiseksi. Niissä on myös roiskesuojaus.

Kaupat arvioivat, että hamstrauksen tuloksena hyllyt voivat paikoin tyhjentyä maskeista. Logistiikan hetkellisistä haasteista huolimatta kaupat vakuuttavat maskeja riittävän kaikille.

”Menekki on vielä aika maltillista siihen verrattuna, mitä odotimme, mutta se on noin kolminkertaistunut viime viikkojen aikana”, K-ryhmän tavarakaupan johtaja Harri Hovi sanoo.

”Nyt on hyvin tavaraa, mutta on vaikea ennustaa, miten se kehittyy. Teemme kaikkemme, että tavaraa riittää ja logistiikkamme seuraa tarkasti menekin kehitystä”, Hovi sanoo.

”Jos tulee hamstrausilmiö, voi tulla myös tuotepuutoksia. Tällainen on mahdollista, mutta pyrimme reagoimaan kasvavaan kysyntään”, Hovi sanoo.

S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen toteaa, että maskit kyllä riittävät asiakkaille.

”Seuraamme tilannetta päivittäin ja olemme nostaneet arviotamme koko ajan. Kyllä ne riittävät ja lisää tulee keskusvarastolta joka viikko”, Paananen sanoo.

Paananen sanoo, että muutamista kaupoista kasvomaskit ovat päässeet jo hetkittäin loppumaan. Aiemmin kesällä viikkomyynti oli S-ryhmän kaupoissa tuhansissa.

”Viime viikolla viikkomyyntiluku nousi jo viisinumeroiseksi eli myimme yli 10 000 maskia”, Paananen sanoo.

Kaikista Tokmanneista on saanut kasvomaskeja kesäkuun alusta alkaen. Viime viikolla maskien kysyntä lähti voimakkaaseen nousuun ja tällä hetkellä myyntiluvut ovat ennakoitua korkeampia.

Maskien saatavuudessa voi siis olla luvassa katkoksia myös Tokmannilla. Viimeistään elokuun loppupuolella maskeja pitäisi saada ilman katkoja.

”Eilen oli kaikista isoin päivä ja maskien myynti moninkertaistui. Tällä ja ensi viikolla tulee varmasti katkoksia, mutta parin viikon sisällä maskeja tulee lisää”, Tokmannin teknokemian ostoryhmäpäällikkö Mikko Keskitalo kertoo.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo, että maskeja on tällä hetkellä saatavilla apteekeissa ympäri Suomen.

”Maahantuojat ja koko jakeluketju tekevät parhaansa, jotta maskien saatavuus turvataan jatkossakin, mutta kysyntäpiikit aiheuttavat haasteita. Viikonlopun uutisointi todennäköisesti tulevasta suosituksesta näkyi heti apteekeissa maskien kysynnän lisääntymisenä”, Sandler kertoo.

K-ryhmä on ollut mukana Ahlstrom-Munksjön ja Filterpakin kotimaisen tuotannon maskihankkeessa. K-ryhmä vastaa maskien tilaajana myös niiden logistiikasta ja jakelusta. K-kaupoissa myytävät Nesu-kansanmaskit on valmistettu Filterpakin tehtaalla Ahlstrom-Munksjön materiaaleista.

”Olemme tyytyväisiä, että kotimaisia toimijoita on tullut mukaan maskituotantoon. Se varmasti helpottaa tilannetta, että tuotteita on saatavilla lähteltä”, Hovi sanoo.

K-ryhmä voi myös suunnitella tuotannon lisäämistä yhteistyössä Ahlstrom-Munksjön ja Filterpakin kanssa, mikäli tarvetta on.

”Valmistajat arvioivat, pitääkö panna pystyyn uusia tuotantolinjoja vai tuleeko uusia jalostajia mukaan. Ahlstrom-Munksjö tekee materiaalia muillekin valmistajille.”

Hovin mukaan Filterpakin tehtaalla valmistettu Nesu-maski on K-ryhmän valikoiman suosituin. Lisäksi K-kaupat myyvät useita erilaisia suojia ja muun muassa kangasmaskeja. K-ryhmä ei paljasta maskien tarkkoja myyntilukuja.

Prismat kauppaavat esimerkiksi Foodiq-merkkisiä kertakäyttömaskeja ja kotimaisia Teho Filterin Sievi-maskeja. Valikoimissa on myös esimerkiksi Finlaysonin ja Tamsilkin kangasmaskeja, joita voi pestä ja käyttää uudelleen. Nämä ovat niin sanottuja kansanmaskeja eli niillä ei ole virallista suojastandardia.

Keskitalon mukaan Tokmannilla ei ole tällä hetkellä myynnissä kotimaisia maskeja, vaan maskit tuodaan ulkomailta. Tokmanneista saa Heppo-merkkisiä kasvomaskeja.