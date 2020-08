Euroopan unioni otti heinäkuussa historiallisen askeleen, kun se sopi koronakriisin elvytysrahastosta.

Ensimmäistä kertaa EU ottaa yhteistä velkaa elvyttääkseen joidenkin jäsenvaltioidensa taloutta. Samalla päätettiin luoda EU:lle omia varoja eli käytännössä aloittaa EU-tason verotus.

Huippukokouksen ratkaisusta on kulunut kaksi viikkoa, mutta Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä on yhä hieman hämmentynyt. Kauaskantoiset ratkaisut tehtiin yllättävän laimean keskustelun ja kritiikin päätteeksi.

Niin kai käy herkästi kriisin keskellä. Ei Vihriälä parempaakaan selitystä keksi.

”Hiukan hämmästyttää, miten vähän tämä on aiheuttanut närää”, hän toteaa rauhalliseen tyyliinsä.

Vihriälä on Suomen arvostetuimpia ekonomisteja. Lisäksi hän on eurokriisin veteraani komissaari Olli Rehnin kabinetista. Hän jos joku osaa pohtia sitä, miten talouskriisit vaikuttavat EU:n kehitykseen ja toisinpäin.

Vihriälän huoli kohdistuu ennen kaikkea EU:n velkaantumismahdollisuuden luomiseen ja tapaan, jolla se tehtiin. EU:n perussopimusten mukaan yhteisestä velasta haluttiin nimenomaan pidättäytyä. Jokaisen maan piti vastata omista veloistaan.

Nyt yhteistä velkaa kuitenkin päätettiin ottaa ilman perussopimusten muutosta tai edes laajaa julkista keskustelua.

”Kuinka voi luottaa sitten siihen, mitä sovitaan, jos sitä näin näppärästi muutetaan?”

Vihriälän mukaan Euroopan komission ja neuvoston verkkosivuillakin todettiin toukokuun loppuun saakka, ettei EU:n toimintaa rahoiteta velalla. Sen jälkeen maininnat katosivat verkkosivuilta.

”Kuinka voi luottaa sitten siihen, mitä sovitaan, jos sitä näin näppärästi muutetaan?” Vihriälä pohtii.

Selkeät lakiin perustuvat perussäännöt ovat Vihriälän mukaan olleet pienten maiden etu.

”Olen ajatellut, että lakiin perustuva EU-järjestelmä on parempi kuin puhtaasti hallitusten välinen yhteistoiminta. Neuvotteluissa aina vahvemman oikeus tahtoo tapahtua.”

Tässä kohtaa on syytä korostaa, ettei Vihriälä ole varsinaisesti EU-kriitikko.

Vesa Vihriälä harmittelee sitä, että kriittinen keskustelu EU:n suunnasta on Suomessa vaikeaa.

Hän pitää Euroopan yhdentymistä monella tapaa hyvänä, sekä yleisesti että Suomen kannalta. Hän katsoo, että EU:n yhteiselle elvytyspaketille oli tarvetta. Se tarjoaa huomattavia talouden elvytysmahdollisuuksia EU-maille, joilla muuten olisi ollut vaikeuksia käyttää riittävästi rahaa talouden tukemiseen.

Hän pitää myös Suomen omaa neuvottelutulosta paketin kustannuksista aivan kelpona.

Tosin Vihriälä katsoo, että EU-johtajien mainospuheista huolimatta paketin elvyttävä vaikutus koko EU:n talouteen on varsin maltillinen. Enemmän paketissa on kyse siitä, että velkaantuneita maita halutaan tukea, jotta vakaus EU:ssa säilyisi. Paketilla halutaan välttää eurokriisin tyyppistä kierrettä ja sen poliittisia vaikutuksia.

”Uskon, että nämä ovat paketin todellisemmat motiivit. Se palvelee tarkoitusta kelvollisesti, eikä minulla ole siihen huomauttamista. On hyvä, että jotain saadaan aikaiseksi”, Vihriälä sanoo.

Tehty ratkaisu oli kuitenkin askel kohti liittovaltiokehitystä. Siihen liittyy riskejä.

”Merkelin aito huoli on, että Italian talous romahtaa ja siihen liittyy poliittinen reaktio, jossa Italia kääntyy EU:ta vastaan.”

EU-paketti syntyi Saksan ja Ranskan aikaisemmin sopiman yhteisymmärryksen pohjalta. Huippukokouksessa vääntö oli kovaa, mutta Saksan ja Ranskan paketti oli ainoa todellinen vaihtoehto pöydällä.

Saksalle ongelmien ratkaiseminen yhteisellä velalla oli huima muutos aiempaan linjaan. Vihriälä yllättyi aluksi Saksan käännöksestä, mutta ymmärtää Merkelin ajattelun.

”Merkelin aito huoli on, että Italian talous romahtaa ja siihen liittyy poliittinen reaktio, jossa Italia kääntyy EU:ta vastaan”, Vihriälä sanoo.

Kiinan aktiivisuus. Putinin mahtailu. Trumpin arvaamattomuus. Maailmanpolitiikassa eletään aikaa, jona Euroopan yhtenäisyyttä ei voi vaarantaa. Merkel katsoi, että yhtenäisyyden säilyttämisestä oli nyt maksettava se, mikä hinta oli.

Lisäksi pitää muistaa Britannian EU-ero. Se käänsi voimasuhteita EU:ssa Etelä-Euroopan suuntaan niin matemaattisesti kuin henkisesti.

Elvytysrahastossa maksupuolella olevissa maissa, kuten Suomessa, Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa, on korostettu paketin kertaluonteisuutta. Mutta kun yhteisen EU-lainan este on kerran poistettu, yhteisvelkaa on jatkossa vaikea olla käyttämättä.

Velkaantuneet maat saattavat suhtautua entistä luottavaisemmin siihen, että vaikeuksien syntyessä muut maat ja EKP ryntäävät apuun.

Yhteistä velkaa maksetaan EU:n jäsenmaksuilla, joita korotetaan myöhemmin, sekä EU-tason veroilla, jotka täsmentyvät myöhemmin. Nämä rasittavat jäsenmaiden talouksia tulevaisuudessa, mutta sisäistetäänkö se samalla tavalla kuin valtioiden oma velka, Vihriälä pohtii.

”Nyt tässä ratkaistaan ongelma lisäämällä velkaantumista. Vähän olen huolissani siitä, että yhteistä velkaa ei sisäistetä niin isona kuin se on”, Vihriälä sanoo.

Suomen osuus paketin maksuista on noin 13 miljardia euroa, josta 6,6 miljardia on suoria tukia ja loput lainoja. 13 miljardia on noin viisi prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta – suuri luku mutta ei järisyttävä verrattuna Suomen julkiseen velkaan, joka oli oli 140 miljardia vuoden alussa ja kasvaa lähes 20 miljardia kuluvan vuoden aikana.

Toinen Vihriälän huoli liittyy siihen, että tukirahojen ehdollisuus jäi puutteelliseksi.

On vielä epäselvää, kuinka tiukasti komissio ja muut jäsenmaat kykenevät rahan käyttöä valvomaan ja voidaanko tukeen liittää ehtoja talouden rakenteiden korjaamiseksi. Jos tässä ei onnistuta, on suuri vaara, että rahat käytetään lyhytnäköisesti ja pian ollaan uusien ongelmien äärellä.

Samasta asiasta tuntuu olevan huolissaan Varman toimitusjohtaja Risto Murto, joka twiittasi avustuspaketista näin: ”Kreikka saa EU:lta lähivuosina 70 miljardia euroa. Tästä runsaat 30 miljardia euroa uutta sovittua elvytysrahaa joko lainoina tai avustuksina. Mikä on todennäköisyys, että Kreikka saa taloutensa modernisoitua näillä rahoilla ja katkaistua tukikierteensä?”

”Kun on heterogeeninen porukka, on vaikeampi saavuttaa yhteisymmärrystä asioista. Silloin on parempi tehdä asioita kansallisesti.”

EU:n elvytysrahastoa ja yhteisvelkaa voi verrata jopa ”Hamiltonin hetkeen” Yhdysvalloissa. Valtiovarainministeri Alexander Hamiltonin johdolla liittovaltio otti kantaakseen osavaltioiden velat vuonna 1790. Tämä loi pohjan vahvan liittovaltion synnylle.

Elvytysrahastosta luonnollinen seuraava askel olisi yhdentymisen syveneminen: Jos kerran rahoitetaan valtioiden menoja yhteisesti, päätetään sitten yhdessä myös verotuloista ja menojen kohdentumisista.

Monen ekonomistin mielestä tällainen fiskaaliunioni olisi välttämätön, jotta euroalue välttäisi toistuvat kriisit.

Mutta tällaiseen toimivaltojen muutokseen Vihriälä ei usko. Tahtoa ei ole riittävästi. Homma kaatuisi viimeistään kansanäänestyksiin.

Vihriälä muistuttaa, että Euroopassa pitkä kansallisvaltioiden perinne. Euroopan mailla on omat kielensä, kulttuurinsa ja tapansa.

Yhdysvalloissakin ”Hamiltonin hetkestä” kesti 50 vuotta ennen kuin osavaltioiden ja liittovaltion roolit saatiin järjestykseen.

”Vaikka vertailu on vaikeaa, sanoisin, että Eurooppa nyt on heterogeenisempi kuin Yhdysvallat oli 1700-luvun lopulla. Kun on heterogeeninen porukka, on vaikeampi saavuttaa yhteisymmärrystä asioista. Silloin on parempi tehdä asioita kansallisesti”, Vihriälä toteaa.

Vihriälä on toiminut työelämäprofessorina Helsingin yliopistolla viime kesästä alkaen.

Jos ja kun fiskaaliunionia ei saada tehtyä, on mahdollista, että kehitys tapahtuu kriisien kautta. Se on huono ja riskialtis muutosten tie. Ja helposti myös epädemokraattista. Jos velkaisimmat maat eivät saa talouttaan kuntoon, ne voivat seuraavien ongelmien syntyessä olla taas muiden kukkarolla.

Tällöin voi käydä niinkin, että ensi kriisissä sopua ei enää synny. Jos maailmanpolitiikka olisi nykyistä rauhallisemmassa tilassa, osa EU-maista voisi uskaltaa irtisanoutua heikompien tukemisesta.

Se tarkoittaisi EU:n loppua nykymuodossa.

Koska seuraava kriisi voi olla EU:lle niin vaikea, pitäisi Vihriälän mielestä nyt tehdä kaikki mahdollinen tällaisen riskin vähentämiseksi. Hänellä on konkreettisia ehdotuksiakin.

Ensimmäinen olisi tukien ehdollisuuden parantaminen. Rahaa pitäisi käyttää niin, että se tukee jäsenmaiden talouskehitystä pitkällä aikavälillä. Pitäisi estää rahan kylväminen lyhytnäköisesti sinne, missä kyseisen hallituksen poliitikot saavat rahasta eniten kiitosta. Tätä ehdollisuutta pitäisi myös valvoa.

Toinen tärkeä askel olisi markkinakurin edellytysten vahvistaminen. EU:sta pitäisi tehdä sellainen, että se kestää jonkin jäsenvaltionsa joutumisen velkasaneeraukseen.

Tämän edistämiseksi Vihriälällä on kolme kehitysehdotusta.

1) Pankkien valtionlainasijoituksia rajoitetaan. Jos pankit lainaavat vähemmän rahaa valtioille, ne voivat kestää velkojen laiminlyönnin eikä valtion maksuongelmista synny pankkikriisiä.

2) Valtion velkakirjoihin tehdään tehokkaammat yhteistoimintalausekkeet. Näin helpotetaan sitä, että ongelmaisen valtion velkaleikkauksista tai muista järjestelyistä voidaan sopia, vaikka yksittäiset velkojat hangoittelevat vastaan.

3) Euroopan vakausmekanismin eli EVM:n tuen edellytyksenä olevaa velkakestävyyskriteeriä tiukennetaan. EU:ssa on opittu lipsumaan yhteisistä säännöistä ja katsomaan rikkeitä sormien läpi, mutta tiukennuksilla voi olla silti vaikutuksia.

Vihriälästä kehitysaskeleet olisivat tärkeitä, koska yhtenäinen Eurooppa on tärkeä. Se on Suomelle tärkeä taloudellisista syistä, mutta vielä tärkeämpi laajemmin poliittisesti ajateltuna: On parempi olla demokraattisten maiden muodostamassa Brysselin klubissa kuin Moskovan klubissa.

Vihriälää selvästi vaivaa se, että Suomessa on vaikea käydä järkevää kriittistä EU-keskustelua. Kaikkea kritiikkiä pidetään helposti EU-vastaisena. Toisaalta EU-ratkaisujen ongelmia käytetään kevyesti tukemaan täysin epärealistista ajatusta siitä, että Suomi pärjäisi omillaan.

”Suomessa kuten muuallakin Euroopassa tarvitaan avointa keskustelua siitä, miten unionia haluamme kehittää.”