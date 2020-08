Finanssikonserni Sampo aikoo ostaa brittiläisen vakuutusyhtiön Hastingsin.

Sampo ja Rand Merchand Investment Holdings Limitedin (RMI) julkistivat keskiviikkona aamulla ostotarjouksen kaikista Hastingsin osakkeista.

Ostokohde Hastings on englantilainen vahinko­vakuutusyhtiö, joka on keskittynyt moottori­ajoneuvo­vakuutuksiin. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä ja sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa eli noin 1,2 miljardia euroa.

Tarjouksessa on Sammon mukaan 37,5 prosentin preemiota verrattuna Hastingsin keskikurssiin kolmen kuukauden ajalta. Tarjous arvostaa Hastingsin noin 1,66 miljardiin puntaan eli noin 1,84 miljardiin euroon.

Hastingsin hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ovat laajentamassa yhtiön vahinkovakuutustoimintaa Britanniaan.

Sampo ja RMI ovat perustaneet ostoa varten yhteisen yrityksen, jossa Sammon osuus on 70 prosenttia. 30 prosentin osuudella mukana oleva RMI on finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö.

Sampo on pitkään katsellut mahdollisia ostokohteita eurooppalaisista vakuutusyhtiöistä. Yhtiö vahvisti viime viikolla käyvänsä keskusteluja Hastingsin ostamisesta.

”Tarjous on yksi askel nykyisessä strategiassamme, jossa pyrimme laajentamaan toimintaamme vahinkovakuuttamiseen entistä enemmän”, Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson sanoi tiedotteessa.

Sampo kertoo tiedotteessa harkinneensa harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle, ja Britannia tarjoaa siinä yhtiön mukaan houkuttelevan mahdollisuuden.

Sampo omistaa kokonaan vakuutusyhtiö Ifin ja henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen. Tanskalaisesta vakuutusyhtiö Topdanmarkista se omistaa vajaat puolet ja pankkikonserni Nordeasta noin viidesosan.

Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta ja se työllistää noin 3 300 työntekijää. Se on siis selvästi Ifiä pienempi mutta suurempi kuin Topdanmark.

Sampo julkisti keskiviikkona myös toisen vuosineljänneksen tuloksensa, joka oli yhtiön mukaan olosuhteisiin nähden vahva. Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2020 oli 569 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 981 miljoonaa euroa.

”Toinen vuosineljännes oli Sampo-konsernille vahva vuosineljännes koronavirukseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Ensinnäkin vahinkovakuutus, kannattavuutemme selkäranka, menestyi edelleen erinomaisesti. Toiseksi sijoitusmarkkinat käänsivät maalis-huhtikuisen negatiivisen kehityksensä”, totesi konsernijohtaja Magnusson.

Magnusson iloitsi muun muassa siitä, että jo aiemmin erittäin tehokkaana pidetty If pystyi parantamaan vakuutusteknistä tulostaan entisestään.

Sammon suuntautuminen vakuutustoimintaan herättää kysymyksen, missä määrin se on sitoutunut jatkamaan pankkialalla. Samaan aikaan kun If on menestynyt erinomaisesti, Sammon toinen pääomistus Nordea on tuottanut konsernille jatkuvia murheita.

Sampo ei kuitenkaan tiedotteissaan millään tavalla vihjannut pankkiomistuksen vähentämiseen, vaan ainoastaan vahinkovakuutuksen laajentamiseen.

Sammon suurin omistaja on Suomen valtio. Sammon hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin määräysvallassa on noin 0,9 prosenttia kaikista Sammon osakkeista.