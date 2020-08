Euroopan unioni

Euroopan unionin talous on vajoamassa historiallisen vakavaan ahdinkoon. Jäsenvaltiot yrittävät lievittää sitä 750 miljardin euron hätärahoituksella.

Hätärahoituksen mielekkyyttä voi tarkastella monista näkökulmista. Ankarimmat riidat ovat poliittisia.

Monet poliitikot vastustavat hätärahoitusta etenkin siksi, että EU hankkii rahoitusmarkkinoilta lainaa myöntääkseen jäsenvaltioille vastikkeetonta avustusta 390 miljardia euroa mahdollisten 360 miljardin euron hätälainojen lisäksi.

EU:n ottamat lainat maksettaisiin takaisin suurempia jäsenmaksuina vuosina 2028–2058. Suomen julkista taloutta vastikkeettomat avustukset rasittaisivat karkeasti laskettuna 220 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hätärahoitusta voi pohtia myös taloudellisesta näkökulmasta: onko se ylipäätään järkevää, jos siirretään syrjään poliittiset kiistat ja mielipiteet.

HS esitti kymmenelle taloustieteen professorille yhden kysymyksen: onko EU:n 750 miljardin euron hätärahoitus taantuman vaikutusten lievittämiseksi taloudellisesti perusteltua?

Näin he vastasivat:

Kari Heimonen, Jyväskylän yliopisto

Kari Heimonen

”Poikkeuksellinen häiriö vaatii poikkeuksellisia toimia. Tämä hätärahoitus ei yksin pelasta EU:ta, vaikka se onkin periaatteessa kannatettava. Ennen varsinaista elvyttävää talouspolitiikkaa pitää pandemia kuitenkin saada hallintaan. Talous ei voi toipua, jos pelko sairastumisesta, rajoitukset ja kiellot estävät taloudellisen toiminnan.”

”Hätärahoituksessa kohdistetaan varoja uuteen vihreämpään teknologiaan ja uusiutuviin energiaratkaisuihin. Siksi se voi parhaassa tapauksessa parantaa talouskasvun edellytyksiä ja uudistaa taloutta. Valitettavasti investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen eivät olleet esillä, vaikka nimenomaan niillä on tutkimusten perusteella myönteinen vaikutus talouskasvuun ja työn tuottavuuteen.”

”EU lisää jäsentensä integraatiota, joka linkittää eri valtioiden taloudellisia aktiviteetteja ja kasvattaa siten tehokkuutta, luo kasvua ja hyvinvointia kaikille jäsenmaille – myös Suomelle.”

”Hätärahoituksen kohdistaminen vain kansallisilla perusteilla valittuihin kohteisiin voi osin syrjäyttää tehokkaimman toimijan asemaa EU-alueella. Tämä aiheuttaisi hyvinvointitappiota koko EU-aluetta ajatellen ja olisi vastoin integraation perusajatusta. Kansallisten yritysten tukeminen kansallisten etujen johdosta ei tue näkemystä integraation vaikutuksesta talouskasvuun.”

Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Bengt Holmström

”On tärkeää, että EU sai aikaan merkittävän rahoituskokonaisuuden, joka kasvattaa luottamusta euroon ja EU:n toimintakykyyn kriisin hetkellä. Koordinoitu toiminta yhteisen ongelman ratkaisemiseksi on myös taloudellisesti perusteltua. Jos rahoituskokonaisuutta ei olisi saatu aikaan, vaikutukset markkinoilla olisivat saattaneet olla ikävät, koska luottamus EU:n kykyyn selvitä tästä erittäin poikkeuksellisesta kriisistä olisi horjunut.”

”Hätärahoituksen vaikuttavuus riippuu luonnollisesti siitä, mihin varoja käytetään. Parhaassa tapauksessa jäsenvaltiot käyttävät merkittävän osan rahasta uuteen tulevaisuuteen sopeutumiseksi: investoimalla uusiin toimintatapoihin, uuden teknologian omaksumiseen ja uudelleenkoulutukseen.

”Pahimmassa tapauksessa rahaa käytetään vanhentuneen kapasiteetin pönkittämiseen. Hätärahoitus tarjoaa silti mahdollisuuden tehdä valintoja. Jos ne tehdään viisaasti, mielestäni Euroopan talouksilla on mahdollisuus käyttää rahat tuottoisasti. Olemme vierailla vesillä, joka lisää epävarmuutta siitä, mitkä elpymisrahoituksen vaikutukset tulevat olemaan. On kokeiltava ja opittava. Paikalleen ei voi jäädä seisomaan.”

Markus Jäntti, Tukholman yliopisto

Markus Jäntti

”Koronaviruspandemian aiheuttama kriisi on monessa suhteessa poikkeuksellinen. Valtioilla on erilaiset valmiudet lieventää sen aiheuttamia taloudellisia ongelmia, mutta tarve on yhtäläinen. EU:lla on osin yhteinen rahapolitiikka, joka vaikuttaa vahvasti niihinkin, jotka muodollisesti ovat sen ulkopuolella, mutta häviävän pieni yhteinen budjetti, jonka puitteissa on vielä verrattain vähän kapasiteettia vastata suhdannešokkiin.”

”Nyt, jos koskaan, sellaista tarvitaan. Nähdäkseni on vahvasti perusteltua vastata tähän šokkiin koordinoidusti. Se on iskenyt samaan aikaan ja erot sen vakavuudessa ovat varsin satunnaisesti yhteydessä eri valtioiden toimintaan. Yksi peruste vastustaa yhteistä EU-talouspolitiikkaa on ollut se, että eri valtioiden taloudelliset rakenteet poikkeavat toisistaan liian paljon. Nyt niitä kuitenkin on kohdannut harvinaisen samankaltainen šokki samaan aikaan.

”Onko 750 miljardia euroa riittävästi, siihen en tiedä vastausta. Paljon riippuu siitä, miten pitkään poikkeustila jatkuu. Ja myös osin siitä, miten hyvin eri valtioiden jo aiemmin aloitetut vastatoimet purevat. On melko varmaa, että määrä ei ole ainakaan liian suuri. On vaikea kuvitella kenenkään tosissaan ehdottavan, että Suomessa kansallisen suhdannepolitiikan sijaan eri kunnat saavat itse hoitaa suhdannepoliittiset ongelmansa.”

Mikko Puhakka, Oulun yliopisto

Mikko Puhakka

”Ei. Virus on kohdistunut kaikkiin maihin, joilla kaikilla on erityyppinen kansantalous. Kunkin valtion tulisi vastata sopiviksi katsomistaan finanssipoliittisista toimista, joita ne tarvitsevat lievittääkseen pandemian vaikutuksia omassa maassaan. Euroopan unionilla ei ole omaa finanssipolitiikkaa, eikä siten siihen liittyvää budjettirajoitusta.”

”Yleinen finanssipolitiikan ongelma, joka koskee myös hätärahoitusta, on se, että finanssipoliittiset toimet, toisin kuin rahapolitiikan, ovat liian hitaita. Sitten kun toimenpiteet saadaan aikaan, ne ovat useasti tarpeettomia tai vaikutuksiltaan vähäisiä, koska ’tilanne on jo ohi’. Maiden valtiovarainministeriöt tietävät parhaiten, mihin erilaisia toimia kannattaa kussakin maassa kohdistaa.”

”Eurooppa tarvitsee oman finanssipolitiikan, koska sillä on jo oma keskuspankki. Toki kaikki valtiot eivät kuulu eurojärjestelmään. Paniikissa ja hätäisesti tehty hätärahoitus ei ole oikea tapa edistää yhteistä finanssipolitiikkaa. On pakko vielä todeta, että hätärahoitusohjelma on enemmän poliittinen kuin taloudellinen. Siinä tärkeänä osana on tulojen uudelleenjako valtioiden välillä.”

Matti Pohjola, Aalto-yliopisto

Matti Pohjola

”Kyllä on. Koronaviruskriisi on koko Euroopan unionia ja muutakin maailmaa kohdannut talouden ulkopuolella syntynyt yhteinen šokki. Sen kielteiset taloudelliset vaikutukset välittyvät maasta toiseen myös kansainvälisen kaupan, pääomaliikkeiden ja ihmisten liikkuvuuden vähenemisen kautta. Nämä vaikutukset ovat erityisen suuria taloudellisesti pitkälle yhdentyneessä Euroopan unionissa.”

”Talouspolitiikan ensisijaisena tavoitteena kussakin maassa tulee olla palauttaa kansantalous mahdollisimman nopeasti ennen koronaviruspandemiaa vallinneelle kasvu-uralleen. Šokin yhteisestä luonteesta ja kansantalouksien keskinäisestä riippuvuudesta seuraa, että yhteistoimin laadittu talouspolitiikka toimii tehokkaammin kuin jos maat toimisivat toisistaan riippumatta. Kunkin maan omien toimien vaikutukset vahvistuvat, kun vientikysyntä elpyy, tuontipanosten saatavuus paranee ja liikkuvuusrajoituksia puretaan. ”

”EU:n rahoitus tekee mahdolliseksi sen, että myös ne maat voivat harjoittaa elvyttävää talouspolitiikkaa, joiden julkisen talouden tila ei sitä muuten mahdollistaisi. Yhteinen rahoitus on siksi paitsi kyseisten maiden niin myös koko Euroopan unionin ja siten myös Suomen etu. Matalien korkojen aikana heikompien valtioiden tukeminen on järkevä investointi myös vahvempien talouksien näkökulmasta.”

Ritva Reinikka, Helsinki Graduate School of Economics (Aalto-yliopisto)

Ritva Reinikka

”Koronaviruspandemia on yht’äkkinen, maailmanlaajuinen ja valtavan suuri ulkoinen šokki, joka kohdistuu sekä kysyntään että tarjontaan kaikkialla maailmassa. Sen talous- ja terveysvaikutukset kohdistuvat ennen muuta pienituloisiin työikäisiin, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä. Ja erityisesti köyhien maiden ihmisiin.”

”EU:n hätärahoitus yhdessä Euroopan keskuspankin toimien kanssa rauhoittaa markkinoita koko Euroopassa ja luo uskoa tulevaan. Se säästää lukemattomia kilpailukykyisiä yrityksiä vararikolta ja näihin yrityksiin sitoutuneiden investointien ja innovaatioiden tuholta. Se tukee kotitalouksia, erityisesti pienituloisia perheitä, ja auttaa niitä pahimman kriisin yli. Korot ovat nollassa ja inflaatio hidasta, mikä vähentää hätärahoituksen kustannuksia.”

”Hätärahoitus auttaa erityisesti velkaantuneita Euroopan valtioita, jotka ovat kärsineet pandemiasta eniten. Näiden maiden mahdollisimman nopea elpyminen on koko EU:n talouden ja yhteismarkkinoiden intressissä. Se, että hätärahoitus saatiin aikaan, antaa uutta uskoa Euroopan yhteistyökykyyn. Vahva Eurooppa on puolestaan kaikkien jäsenvaltioiden etu nykyisessä kriisissä.”

Antti Ripatti, Helsingin yliopisto

Antti Ripatti

”Hätärahoitus on eräänlainen vakuutus, kun arvaamaton katastrofi vahingoittaa valtioita eri voimalla. Osa vakuutuksesta on suoraa tulonsiirtoa [avustukset] ja osa lainaa. Vaikka katastrofista voimakkaasti kärsinyt valtio olisi velkaantumiskykyinen, liittyy velan ylläpitoon ja takaisin maksuun talouden toimeliaisuutta heikentäviä veronkirityksiä ja menojen leikkauksia. Näin ollen on hyödyllistä, että osa rahoituksesta koostuu tulonsiirroista.”

”Toinen seikka, joka tukee yhteistä hätärahoitusta on se, että finanssipoliittinen elvyttäminen ei hyödytä vain yhtä valtiota, vaan osa hyödystä siirtyy muille. Hätärahoitus korvaa koordinoitua finanssipolitiikan keventämistä. Pandemian ennakoimattomuus ehkäisee epäsuotuisat käyttäytymisvaikutukset avustuksia vastaanottavissa valtioissa. Samasta syystä hätärahoituksen pitäisi jäädä ainutkertaiseksi. Muutoin on vaarana, että esimerkiksi taloutta vakauttavia tai talouskasvua tukevia toimia ei toteuteta tai ne toteutetaan vajavaisesti.”

”Suomi olisi hyötynyt vastaavasta hätärahoituksesta 1990-luvun alun lamassa. Italia otti ensimmäisenä Euroopan maana koronavirusiskun vastaan johtuen ilmeisesti muita Euroopan maita tiiviimmistä ja suorista yhteyksistä Kiinaan. Muut maat, näiden joukossa myös Suomi, hyötyivät suunnattomasti niistä kokemuksista, joita Italiasta saatiin jo ennen kuin pandemia kärjistyi Suomessa. Voidaan ajatella, että tulonsiirto Italialle on kompensaatiota siitä, että se otti iskun vastaan ensin ja tarjosi tietoa, mitä poliittisten päätösten hidastelusta voi seurata.”

Otto Toivanen, Helsinki Graduate School of Economics (Aalto-yliopisto)

Otto Toivanen

”Lyhyt vastaus on kyllä, mutta ehdollisesti. Keskeistä on pyrkiä saamaan aikaan EU:n tasolla sellaisia asioita, joita ei kansallisella tasolla voida toteuttaa. Tällaisia ovat erityisesti päätökset, joiden hyödyt ja haitat leviävät yli yksittäisen jäsenvaltion rajojen. Koronaviruskriisin oloissa näitä on enemmän kuin normaalioloissa, mutta keskeisiä esimerkkejä ovat edelleen tutkimus, digitaalinen kilpailukyky ja ilmastopolitiikka. Näihin kaikkiin on ainakin suunnitelman tasolla tarkoitus investoida, mikä on hyvä asia.”

”Koronaviruskriisi edellyttää valtioilta talouspoliittisia toimia. Näiden tarpeellisuudesta on laaja yksimielisyys niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Syy siihen, miksi kannattaa laatia EU:n yhteinen hätärahoitus, on keskeisesti nimenomaan rajat ylittävät vaikutukset, joita yksittäisten jäsenvaltioiden on vaikea ottaa huomioon omissa talouspoliittisissa päätöksissään (EU-tason päätökset pois lukien).”

”Keskeisesti huolet liittyvät yhtäältä käytännön toteutukseen, pidemmän aikavälin toimiin ja jäsenvaltioiden kannustimiin tehdä talouden rakenteita pitkällä aikavälillä parantavia uudistuksia. Ei ole selvää, että tällä hätärahoituksella luodaan kestävää päätöksentekomekanismia tulevaisuutta ajatellen. ”

Jouko Vilmunen, Turun yliopisto

Jouko Vilmunen

”Pidän päätöstä hätärahoituksesta taloudellisesti perusteltuna. Kyse on kansainvälisestä, EU:n ulkopuolelta alkunsa saaneesta šokista, jonka vaikutukset eri valtioihin ovat erilaiset. Mahdollisesti jopa niin, että yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuudet hallinnoida ja lieventää šokin vaikutuksia omin resurssein ovat rajalliset ja riittämättömät.”

”Hätärahoitus mahdollistaa šokin maakohtaisten vaikutusten lieventämisen. Lisäksi se tasoittaa jäsenvaltioiden voimavaroja lievittää kriisin maakohtaisia vaikutuksia oman talouspolitiikan avulla.”

”Jotta EU:n päätösten vaikutukset jäsenvaltioiden talouksien kannalta ovat mahdollisimman suotuisat, talouspolitiikan olisi syytä keskittyä yritystoiminnan kannattavuuden ja kotitalouksien tulonmuodostuksen tukemiseen. Näillä toimilla vahvistetaan talouskasvun edellytyksiä jäsenvaltioissa ja siis koko EU:n alueella.”

Eva Österbacka, Åbo Akademi

Eva Österbacka

”Yleisesti voidaan todeta, että jos markkinatalous ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, valtio voi puuttua talouden toimintaan tavalla tai toisella markkinatalouden toiminnan tehostamiseksi.”

”Tässä tapauksessa EU:n talouden toiminta on heikentynyt koronaviruspandemian takia, joka on talouden ulkopuolinen syy. Siksi myös markkinatalouden tehokkuus on heikentynyt. EU:n taloudellisessa toiminnassa on parantamisen varaa, mutta sen parantaminen on poliittinen päätös.”

”Hätärahoitus taantuman vaikutusten lievittämiseksi on nimenomaan poliittinen päätös, mutta sitä voi tarkastella myös taloustieteellisesti. Keskeisiä kysymyksiä tieteellisessä arvioinnissa ovat: onko rahoituksen määrä riittävä, kuinka tehokkaasti se toimii ja miten se vaikuttaa. Se jää nähtäväksi, joten näihin kysymyksiin voi ottaa kantaa vasta jälkeenpäin.”