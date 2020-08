Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa kertoo tehneensä 1,7 miljardin euron tappiot huhti–kesäkuussa, jolloin se operoi vain neljä prosenttia viime vuoden lentomäärästä.

Kyseessä on yhtiön 65-vuotisen historian huonoin neljännestulos, kertoo Financial Times. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos mukaan luettuna Lufthansa on tehnyt tänä vuonna 2,9 miljardia euroa tappiota.

Yhtiön liikevaihto laski 80 prosenttia 1,9 miljardiin euroon. Matkustajaliikenteen liikevaihto romahti ja suurimman osan summasta muodostivat huolto- ja rahtitoiminnot.

Taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama isku kansainväliselle lentoliikenteelle. Koronakriisin vuoksi Lufthansa sai Euroopan komission hyväksynnän yhdeksän miljardin euron pelastuspaketille kesäkuun lopussa.

Miljardituista huolimatta Lufthansa varoittaa irtisanomisista kotimaassaan Saksassa. Lentoyhtiö on jo kertonut leikkaavansa 20 prosenttia päällikkötason työtehtävistä ja vähentävänsä noin 1 000 hallinnollista työpaikkaa.

Lufthansan tavoitteena on vähentää kaikkiaan 22 000 kokoaikaista työpaikkaa. Yhtiön mukaan sen palkkalistoilta lähti kesäkuun loppuun mennessä 8 300 työntekijää lähinnä ateriapalvelutehtävistä sekä Saksan ulkopuolisista toiminnoista.

Yhtiö ennustaa, että sen operoimien lentojen määrä on vuoden loppuun mennessä noin puolet normaalista. Yhtiö uskoo ensi vuonna lentävänsä vain kaksi kolmasosaa kriisiä edeltävän ajan lentomääristä.

Air France-KLM-konserni odottaa uutistoimisto Reutersin mukaan lentojensa määrän palaavan ensi vuonna 80-prosenttisesti ennalleen. British Airwaysin ja Iberian omistaja IAG taas uskoo, että lentokapasiteetti on ensi vuonna 24 prosenttia alempana kuin viime vuonna.

Yksi syy Lufthansan pessimismiin piilee siinä, että kaukolennot erityisesti Yhdysvaltoihin ovat yhtiölle hyvin tärkeitä. Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että Euroopan ja Yhdysvaltain välinen lentoliikenne piristyisi lähiaikoina.

Lufthansan toimitusjohtaja Carsten Spohr totesi torstaina, ettei hän odota lentoliikenteen kysynnän palaavan kriisiä edeltävälle tasolle ennen vuotta 2024. Samaa on ennustanut lentoyhtiöiden etu- ja yhteistyöjärjestö IATA eli Kansainvälinen ilmakuljetusliitto, joka synkensi näkymiään heinäkuun lopussa.

Heinäkuussa myös suomalainen lentoyhtiö Finnair kertoi tuloksensa romahduksesta. Koronaviruspandemian vuoksi lähes tyhjäkäynnillä toimineen yhtiön vertailukelpoinen liiketulos putosi huhti–kesäkuussa 174,3 miljoonaa euroa tappiolle.

Viime vuoden vastaavaan aikaan yhtiö teki tulosta reilut 47 miljoonaa euroa.