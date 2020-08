Pariisi

Ranskan pääkaupungin Pariisin muotikortteleissa ei kaupata vain uusia luksusvaatteita. Bobby-liike on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut myyntipaikan kierrätetyille vintage- ja luksusmerkeille.

”Pariisilaiset etsivät tyylikkäitä vintage-vaatteita, ei liian erikoisia, mutta laadukkaita”, sanoo kaupassa työskentelevä Cedric Diomède ja osoittaa esimerkiksi ikkunassa esillä olevaa Yves Saint Laurentin punaista jakkua. Kierrätettynäkin sen hinta on 240 euroa.

Bobby ottaa myyntiin asiakkaiden vaatteita, ja myyntipalkkioksi puolet myydyn tuotteen hinnasta. Myytäväksi otetaan vain merkkituotteita, joita Diomède luettelee pitkän listan. Tunnettujen brändien, kuten Louis Vuittonin, Pradan ja Chanelin lisäksi myynnissä on tuoreempia nimiä kuten Comme des Garçons, Off-White tai Christophe Lemaire.

Bobby-liikkeessä myydään asiakkaiden design-vaatteita.

Parin viime vuoden aikana Bobby on alkanut painottaa valikoimassaan erityisesti laatua.

”Emme ota myyntiin enää mitään pikamuotituotteita. Materiaaleissa painotamme luonnonkuituja”, Diomède kuvaa.

Diomèden mukaan jokaisella myyjällä on oma vaatemakunsa, joka näkyy kaupassa. Diomède itse suosii ajattomia merkkejä, ja esimerkiksi tänään hänellä ulkotakkina on Burberryn silkkinen trenssi. ”Aamulla piti tarkistaa, ettei vaan sada”, hän nauraa.

Cedric Diomède pitää pariisilaisten tyyliä klassisena. Rohkeutta on esimerkiksi italialaisia vähemmän, hän sanoo.

Bobbyssä näkyvä kestävyyttä suosiva trendi kattaa pian laajemmin koko Ranskan. Ranskan parlamentti hyväksyi vuosien keskustelun jälkeen kierrätyslain, joka tekee maasta kertaheitolla vastuullisen muodinkulutuksen edelläkävijän.

Lain keskustelua herättävin kohta oli tuhoamiskielto. Tulevien kahden vuoden aikana voimaan tuleva laki kieltää esimerkiksi vaatevalmistajia tuhoamasta vaatteita, jotka on syystä tai toisesta jääneet myymättä. Vuonna 2019 ranskalaisia kauhistutti dokumentti jakelujätti Amazonista, joka heitti yli kolme miljoonaa myymättä jäänyttä tai palautunutta uutta tuotetta roskiin. Vastaavia raportteja julkaistiin myös muutamista luksusmerkeistä, jotka mieluummin tuhosivat uudet tuotteet kun antoivat ne esimerkiksi kierrätykseen.

Lakiesityksen raportin mukaan Ranskassa tuhotaan vuosittain uusia tuotteita 630 miljoonan euron arvosta. Uusi laki kieltää tuhoamisen kaikissa tuoteryhmissä, jotka eivät ole ruokatuotteita.

Yksi Ranskan suurista kierrätystoimijoista on Emmaus, joka vastaanottaa noin 300 000 tonnia kierrätystuotteita vuosittain. Emmauksen Ranskan-toimintojen johtaja Valérie Fayard oli mukana kierrätyslain valmistelussa, ja pitää uutta lakia suurelta osin voittona.

”Halusimme mukaan myös painotuksen työllistämisestä ja sosiaalisista näkökulmista, mutta kaikki ei päätynyt lain lopulliseen versioon. Nyt laki ei määritä, mitä tarkalleen myymättömille asioille tapahtuu. Vain sen, ettei niitä saa tuhota”, Fayard kertoo.

Fayard pitää ”totaalisen hulluna”, että yritykset ovat tuhonneet uusia tavaroita. Emmaus vastaanottaa myös uutta tavaraa, mutta lahjoittavan yrityksen pitää noudattaa Emmauksen omaa eettistä koodistoa.

”Muutama kuukausi sitten saimme tarjouksen luksusbrändiltä, joka olisi antanut meille täysin uusia kenkiä. Ehtona oli, että purkaisimme ne ja kierrättäisimme materiaalin. Sanoimme ei.”

Fayard toivoo, että uusi laki saisi yritykset muuttamaan toimintatapojaan laajemmin. Kyse ei ole vain jätteestä vaan siitä, että tuotetaan järkevämmin, hän sanoo.

”Toivottavasti laki pakottaa yritykset tarkastelemaan tuotantoketjuaan, lopettamaan uusien mallistojen jatkuvan syötön ja ylituotannon kamalissa oloissa esimerkiksi Bangladeshissa”, Fayard sanoo.

Emmauksen ideana on, ettei merkkivaatekaan maksa suuria summia sen liikkeessä. Marlène Atlodetor vierailee Emmauksella usein. Hän etsii tuunattavia vaatteita, joissa on hyvä materiaali ja leikkaus. Lopun voi viimeistellä ompelukoneella.

”Myönnän, että ostan vaatteita enemmän mielihyvästä kuin tarpeeseen. Toisaalta annan niitä eteenpäin ystäville”, Atlodetor sanoo.

Marlène Atlodetor löysi Emmauksen liikkeestä hameen ja paidan.

Emmauksesta hän etsii tällä kertaa kesävaatteita. Myös isot neuleet kiinnostavat. Pariisin pitkä historia muotipääkaupunkina näkyy kierrätysliikkeissä. Emmauksestakin voi tehdä luksusmerkkilöytöjä pienellä rahalla.

Ekonomisti Gildas Minvielle vastaa usein ranskalaismedian kyselyihin muodista ja alan tulevaisuudesta. Ennen koronaviruspandemiaa huolestutti monien keskiluokan muotiketjujen huono tila. Pandemian jälkeen kriisi on levinnyt koko alalle. Lisäksi muotimyyntiä kurittivat lakot ja keltaliivien mielenosoitukset.

Ranskan muoti-instituutissa työskentelevän Minviellen mukaan Ranskan muotimarkkina on jo pitkään kehittynyt hitaasti. Ihmisillä on kaapissaan jo merkittävä määrä vaatteita, ja varsinkin keskihintainen muotikenttä on erittäin kilpailtu, hän sanoo.

”Muotiala on ylipäätään erittäin altis kriiseille. Markkina on suuntautunut laskuun jo vuodesta 2007. Sen jälkeen esimerkiksi vuoden 2011 verouudistus söi kuluttajien ostovoimaa”, Minvielle sanoo.

Minvielle näkee vastuullisuuden ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen yhtenä merkittävimmistä muotialan trendeistä.

”Kuluttajat ajavat muotiteollisuutta tähän, ja Ranska lähtee mukaan takamatkalta”, hän sanoo.

Lain myötä ranskalaisyritykset ovat pakotettuja huolehtimaan myymättömistä tavaroista. Kuluttajat etsivät Minviellen mukaan jo aktiivisesti vaihtoehtoja pikamuodille, mutta ekomuotia ei ole vielä tarjolla riittävästi.

”Ruokatuotteissa ja kosmetiikassa näkyy jo ekologisuuden vahva kasvu. Nyt odotamme samaa myös muotiteollisuuteen.”

Martha etsii Emmauksesta vaatteita Pariisissa.

Minvielle nostaa Ranskan esimerkkinä haute couturen eli luksusmuotiperinteestä, mutta myös laajan mittakaavan jälleenmyynnistä. Ensimmäiset, isot supermarketit avattiin ensimmäisinä Ranskaan 1960-luvulla.

”Yritykset ovat hyvin tietoisia kuluttajien muuttuneista toiveista. Esimerkiksi luksusvalmistajat tekevät paljon selvityksiä tuotteidensa ekologisesta jalanjäljestä”, Minvielle sanoo.

”Kaikki eivät ole tästä samaa mieltä, mutta näen edessä suuren muutoksen. On oikeastaan kysymys eloonjäämisestä. Jos ette tee tätä, olette out”, Minvielle kuvaa.

Vaateteollisuus on saastuttava teollisuudenala, jonka päästöjä on vaikea arvioida. Tuotantoon käytetään huomattavia määriä resursseja kuten puhdasta vettä. Usein mainitun, kiertotalouteen erikoistuneen Ellen MacArthur -säätiön tutkimuksen mukaan vaatteiden tuotannon vuosittaiset ilmastopäästöt olisivat yhtä suuret kuin lento- ja rahtilaivaliikenteen yhteensä.

Ympäristövaikutuksia lisää se, että merkittävää osaa vaatteita ei käytetä muutamaa kertaa enempää. Myös kokonaistuotanto on kasvanut.

Euroopan unionin jäsenmaat päättivät ottaa ensiaskeleen vaatteiden ympäristövaikutusten pienentämiseen. Uuden jätedirektiivin mukaan tekstiilijäte pitää kierrättää pian erikseen. Suomi aikoo aloittaa tekstiilijätteen erilliskeräyksen hieman direktiivin määräystä aiemmin, vuonna 2023.

Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelijan Hanna Salmenperän mukaan myös Suomessa on käyty keskustelua Ranskan tyyppisestä tuottajavastuusta vaateteollisuuden toimijoille, mutta kansallinen säädös ei ole saanut laajaa kannatusta.

”Ranskan laki on kuitenkin tärkeä aloite ja näyttää suuntaa. Osalle suomalaisyrityksistä vastuullisuus on jo kilpailutekijä. Koko EU:n laajuisen säädöksen etu olisi, että se laittaisi kaikki toimijat samalle viivalle”, Salmenperä sanoo.

Salmenperä työskentelee parhaillaan vaatealan kestävyyttä käsittelevässä hankkeessa, jossa kuullaan kymmeniä vaatealan eri toimijoita Suomessa. Ala on hänen mukaansa muuttunut paljon viime vuosina.

”Ympäristön näkökulmasta on paras, mikäli vaatteet päätyvät uudelleenkäyttöön nimenomaan vaatteina. Purkamiseen, silppuamiseen ja kuitujen liotukseen menee energiaa ja resursseja.”

Pariisin Bobbyssä kaupankäynti on alkanut vilkastua koronaviruskevään sulun jälkeen. Huippusuunnittelija Thierry Muglerin musta iltamekko rekissä odottaa uutta omistajaa. Se on tuttu filmitähtien ensi-illoista.

”Monella tuntuu olevan tarve näyttää jälleen hyvältä kotiin sulkeutumisen jälkeen”, Diomède sanoo.