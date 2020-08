Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti torstaina presidentin asetuksen, joka kieltää liiketoimet Tiktok-sovelluksen omistavan kiinalaisen Bytedance-yrityksen kanssa. Asetus kieltää myös liiketoimet Wechat-pikaviestisovelluksen omistajan Tencentin kanssa.

Tencentillä on omistusosuuksia useista eri peliyhtiöistä. Joukkoon kuuluu myös suomalainen peliyhtiö Supercell, joka siirtyi Tencentin omistukseen 2016. Tencent osti silloin yhtiön osake-enemmistön japanilaiselta Softbankilta.

Asetuksen jälkeen oli epäselvää, koskeeko asetus myös Tencentin pelitoimintaa ja muita yhtiön sijoituksia. Los Angeles Times -lehden mukaan asetuksen kielto koskisi vain liiketoimia, jotka liittyvät Wechatiin, ja muut Tencentin omistukset olisivat sen ulkopuolella. Asetuksen päätarkoituksena on kieltää Wechatin käyttö Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain kauppaministerin Wilbur Rossin on määrä myöhemmin täsmentää, mitä liiketoiminta asetus koskee. Asetus tulee voimaan 45 vuorokauden päästä.

Tencentin osake laski aluksi 10 prosenttia Hongkongin pörssissä, mutta lasku loiveni hieman kaupankäynnin edettyä.

Wechat on erityisesti Kiinassa suosittu pikaviestipalvelu, jolla voi hoitaa myös maksuliikennettä, tilata taksin ja hakea lainaa. Sillä on kaikkiaan noin miljardi käyttäjää – Kiinassa lähes jokainen älypuhelimen käyttäjä on ladannut sen puhelimeensa.

Trumpin asetuksen mukaan sovellus saa käyttäjistään tietoja, jotka voivat mahdollisesti päätyä Kiinan hallituksen käsiin. Asetuksessa ei esitetty tälle todisteita.

Asetustekstin mukaan Wechat saa käyttöönsä nimenomaan Yhdysvalloissa vierailevien kiinalaisten henkilökohtaisia tietoja, ja näin Kiinan kommunistinen puolue voisi seurata Kiinan kansalaisia, ”jotka ensimmäistä kertaa elämässään nauttivat vapaan yhteiskunnan hyvistä puolista”.

Tencent on tehnyt laajoja sijoituksia eri yhtiöihin.

Uutistoimisto Reutersin keräämän listan mukaan yhtiö omistaa kokonaan yhdysvaltalaisen peliyhtiön Riot Gamesin, jonka tunnetuin peli on League of Legends.

Tencentillä on lisäksi 40 prosentin vähemmistöomistus Epic Games -peliyhtiöstä ja pienemmät osuudet pelistudio Activision Blizzardista ja Ubisoftista. Kolme vuotta sitten Tencent osti 12 prosentin osuuden yhdysvaltalaisesta viestipalvelu Snapista ja viiden prosentin osuuden sähköautoja kehittävästä Teslasta.

Tencent on omistajana myös musiikkipalvelu Spotifyssa. Lisäksi Tencent oli mukana yhteenliittymässä, joka viime vuonna osti 10 prosenttia maailman suurimmasta musiikkiyhtiöstä Universal Musicista. Universal Musicilla on sopimuksia useiden yhdysvaltalaisartistien, muun muassa Kanye Westin ja Taylor Swiftin kanssa.