9-vuotias Ruusa Ahveninen kurottaa katselemaan pienten jyrsijöiden touhuja lasiterraarioissa Itiksen Faunattaressa Helsingissä. Tytön haaveissa on hankkia kaksi degua.

Hän on lukenut, että ne ovat päiväeläimiä. Siksi degu eli torvimyyrä olisi vaikkapa marsua mieluisampi lemmikki.

Yläterraariossa on ollut degu, mutta se on jo myyty uuden omistajan matkaan. Niin on moni muukin kaupan jyrsijöistä. Liikkeen myyjän Anna-Kaisa Kaukoranta-Pitkäsen mukaan marsuja, hamstereita, gerbiilejä ja kaneja on myyty kevään ja kesän aikana 2–5 eläimen päivätahtia, ja omaa pientä jyrsijää voi joutua odottamaan parikin kuukautta.

”Se on meille tietenkin positiivinen ongelma. Haluamme myydä kotimaisia lemmikkejä, ja niiden kysyntä välillä ylittää tarjonnan. Tällä hetkellä joutuu hetken odottamaan, että saa oman lemmikkinsä, mutta pyrimme aktiivisesti olemaan yhteydessä kasvattajiin, että saadaan kaikille puput ja hamsterit hankittua”, sanoo Faunatar-ketjun markkinointivastaava Eeva Ahervuo.

Jyrsijöiden lisäksi kaupaksi menee matelijoita ja akvaariokaloja.

Kevään aikana kotona vietetty aika lisääntyi koronaviruksen vuoksi. Se käynnisti lemmikkieläinbuumin: Kennelliitto kertoi koiranpentuja menevän kaupaksi enemmän kuin niitä syntyy, ja eläinsuojelujärjestöt huolestuivat poikkeusajan päähänpistona otetuista lemmikeistä.

Sen lisäksi, että ihmiset hankkivat uusia lemmikkejä, niiden hyvinvointiin ja niiden kanssa harrastamiseen käytetty rahamäärä on kasvanut. Trendi on ollut nouseva jo useamman vuoden ajan.

Tilastokeskuksen vuoden 2016 kulutustutkimuksen mukaan lemmikilliset kotitaloudet käyttivät vuoden aikana keskimäärin 1 000 euroa lemmikkieläimien tuotteisiin, palveluihin ja uusien lemmikkien hankintaan. Lemmikkeihin käytetyt menot kasvoivat kokonaisuudessaan 330 euroa vuodesta 2012 vuoteen 2016.

Kaikkiaan suomalaiset kotitaloudet kuluttivat vuonna 2016 lemmikkeihin runsaat 925 miljoonaa euroa.

Ruusa, Kalevi ja isä Antti Ahveninen katselevat jyrsijöitä Itiksen Faunattaressa. Ruusa aikoo hankkia kaksi degua. Liikkeen myyjä opastaa, että deguille kannattaa hankkia lasinen terraario, koska ne voivat jyrsiä itsensä ulos häkistä.

Lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri puhuu lemmikki­vanhemmuudesta, jossa lemmikkiin suhtaudutaan tärkeänä perheenjäsenenä, jonka hyvinvointiin ollaan valmiita satsaamaan. Jo pidempään jatkunut ilmiö on näkynyt yhtiön liikevaihdossa, joka kasvoi huhti–kesäkuussa 16,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 68,8 miljoonaa euroa.

Helsingin pörssiin helmikuussa listautunut Musti Group teki toisella vuosineljänneksellä 4,2 miljoonaa euroa liikevoittoa. Konsernin talousjohtaja Robert Berglund kertoo, ettei hyvä tulos liity suoraan pentubuumiin, vaan trendi on ollut olemassa jo pidempään.

Trendin siivittämänä Musti Group on avannut useita uusia myymälöitä ja vallannut Suomen lemmikkitarvikebisneksen alaa. Berglundin mukaan konsernin markkinaosuus oli Suomessa 32 prosenttia vuonna 2018, ja osuus on sen jälkeen yhä kasvanut.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa toimivalla konsernilla oli kesäkuun loppuun mennessä 290 myymälää. Yhtiö kertoi pari kuukautta sitten avaavansa maissa vielä 20–25 myymälää lisää, koska kysyntää on.

Suomessa konserni omistaa Musti ja Mirri -liikkeiden lisäksi Peten koiratarvike -ketjun.

Mustin ja Mirrin Itiksen myymälän koirien namihyllyä tutkailevat Päivi ja Jonne Reijonen. Ostoslistalla on mahdollisimman pieniä nameja pienelle norfolkinterrierille Rosielle, joka on menossa koiran kognitiivisia ominaisuuksia mittaavaan Smart dog -testiin. Testi maksaa noin sata euroa.

Kotona Rosielle seuraa pitää samanrotuinen Juupeli.

”Juupeli on niistä se fiksu”, sanoo Jonne Reijonen.

Koronaviruskeväänä etenkin koirien herkkujen ja lelujen myynti kasvoi, Musti Groupin Berglund kertoo.

”Se on osoitus siitä, että ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa lemmikkiensä kanssa.”

Itiksen Mustissa ja Mirrissä ostoksia tekevät Päivi ja Jonne Reijonen. Kotona nameja odottavat norkfolkinterrierit Juupeli ja Rosie. Rosie tuli pariskunnalle kodinvaihtajana muutaman vuoden ikäisenä.

Itiksen kauppakeskuksessa riittää valinnanvaraa lemmikinomistajalle. Aivan vierekkäin löytyvät Faunattaren ja Mustin ja Mirrin lisäksi Megaeläimen myymälä. Faunattaren markkinointivastaava Ahervuo sanoo, että vierekkäisistä liikkeistä voi olla hyötyäkin.

”Jos asiakas haluaa jonkin tietyn erikoisen tuotteen ja tietää, että tuolla on kaksi myymälää, tuote löytyy varmaan jommastakummasta. Saatamme jopa palvella toisiamme tässä. Toki olemme Mustin ja Mirrin kanssa vähän eri tyyppisiä. Jos ihminen hakee akvaariokaloja, hän tulee meille.”

Faunattarella on Suomessa parikymmentä myymälää. Ne toimivat franchising-periaatteella, eli kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä.

”Liputan hirveästi suomalaisen pienyrittäjyyden puolesta”, Ahervuo sanoo.

Ahervuon mukaan suurimmat kilpailijat lemmikkitarvikekaupassa ovat verkkokauppa ja marketit. Faunattaren painopiste on ollut toistaiseksi vahvasti myymälöissä, mutta verkkokauppaa kehitetään parhaillaan.

Musti ja Mirri taas haki koronaviruskeväänä vahvasti kasvua nimenomaan verkkokaupasta, joka kasvoi yli 36 prosenttia edellisvuoden vertailuajankohdasta.

”Verkkokauppa kompensoi hyvin kivijalkamyymälöiden hiljenemistä. Toisaalta asiakkaita kävi hyvin niissä myymälöissä, jotka sijaitsevat päivittäistavarakaupan lähellä”, kertoo Musti Groupin Berglund.

Joonas ja Jessica Andreasen etsivät Mustista ja Mirristä Viivi-koiran kanssa puruluuta. 5-vuotias koira on tärkeä perheenjäsen, joka viettää osan ajasta isoäidin luona.

Vaikka koronavirusajan lemmikkibuumi on herättänyt huolta lemmikkien hyvinvoinnin puolesta, Ahervuon mukaan ainakin Faunattaren liikkeissä asioivat lemmikinostajat ovat miettineet eläimen ottamista jo pidempään. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen on toiminut mahdollisesti viimeisenä kimmokkeena päätökselle.

”Olen ollut jo pitkään alalla, ja sen aikana ihmisten tietämystaso lemmikeistä on noussut paljon, mikä on aivan mahtavaa. Nykyään otetaan etukäteen selvää lemmikistä ja ollaan pitkälti jo tutustuttu sen hoitoon, ruokintaan ja perusvaatimuksiin. Halu ajatella eläimen etua mahdollisimman pitkälle on noussut”, hän uskoo.