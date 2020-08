Meno on ollut kovaa sekä ylös että alas. Päättymässä oleva pörssiyhtiöiden tuloskausi on tarjonnut poikkeuksellisen paljon yllätyksiä maailmalla.

Edellisten viikkojen aikana tuhannet pörssiyhtiöt ympäri maailman ovat osavuosikatsauksissaan kertoneet, miten ne selvisivät koronakeväästä.

Normaalioloissa yrityksen tulokset osuvat yleensä lähelle odotuksia, koska yritykset ovat antaneet omistajilleen ohjeistuksen eli ennusteen liiketoiminnan kehittymisestä. Jos yhtiön johto havaitsee tulosjulkistusten välissä, että tulos tulee poikkeamaan merkittävästi annetusta ohjeistuksesta, yhtiö antaa tulosvaroituksen.

Viime keväänä suuri osa pörssiyhtiöistä kuitenkin peruutti ohjeistuksen kokonaan. Tämä johtui siitä, että yritykset ajoivat koronaviruksen ja sulkutoimien takia sumuun. Edes yhtiöiden johdolla ei ollut käsitystä siitä, mitä tulee tapahtumaan.

Siksi ei ole yllätys, että tuloskausi on pitänyt sisällään niin suuria yllätyksiä.

Suuret internetyhtiöt takoivat toisella vuosineljänneksellä kovia tuloksia. Niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut ennätykseen.

Lähtökohtaisesti suunta oli alaspäin. Barronsin mukaan tuloksestaan raportoineiden yhdysvaltalaisten suuryritysten keskimääräinen voitto pieneni 36 prosenttia vuodentakaisesta. Se on suurin pudotus finanssikriisin jälkeen.

Toisaalta moni yritys on selvinnyt vahingoittumattomana ja ylittänyt markkinoiden odotukset. Tuloskauden aikana onkin kirkastunut se, miten eri lailla kriisi kohteli eri yrityksiä. Ennusteet ovat menneet rankasti metsään molempiin suuntiin.

HS kokosi esimerkkejä maailman yhtiöistä, jotka kertoivat viime viikkojen aikana tuloksistaan.

Voittajat

FANGMAN: Koronakevään menestyjistä puhuttaessa eniten esillä ovat olleet internetjätit, jotka niputetaan niiden alkukirjainten perusteella nimellä Fangman.

Ryhmään kuuluvat Apple, Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook, Microsoft ja Netflix. Kaikki seitsemän yhtiötä ovat tehneet huimia tuloksia koronaviruksesta huolimatta ja osin sen avittamana. Yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut yli seitsemääntuhanteen miljardiin dollariin.

Nintendo: Peliyhtiö Nintendo hakkasi ennusteet, kun sen liikevoitto yli viisinkertaistui huhti–kesäkuussa. Nintendon päätuote on Switch-pelikonsoli, jonka myynti kasvoi vuosineljänneksellä 167 prosenttia. Huimat luvut heijastelevat koronakaranteenien ja -sulkutoimien vauhdittamaa videopelibuumia, josta myös monet muut peliyhtiöt pääsivät osalliseksi.

Myös toinen pelikonevalmistaja Sony ja monet muut alan yhtiöt kokivat vastaavan hyppäyksen myynnissään ja voitoissaan pandemian takia.

Koronaviruksen aiheuttamat pakkotoimet lisäsivät konsolipelaamista ja pelikonsolien myyntiä. Lapsi pelaa Nintendon Switch-konsolilla, taustalla Sonyn Playstation 3 -konsoli.

Sea: Uutistoimisto Bloomberg nimesi äskettäin singaporelaisen teknologiayhtiön Sean ”maailman kuumimmaksi osakkeeksi”. Perusteluna oli se, että Sean osakekurssi on noussut voimakkaimmin maailman suurista pörssiyhtiöistä. Yhtiö on yhä tappiollinen, mutta koronavirus tuntuu vauhdittaneen sen liiketoimintaa. Sea on menestynyt ennen kaikkea peliteollisuudessa, mutta sen verkkokauppa- ja rahoituspalveluliiketoimintoihin kohdistuu Bloombergin mukaan suuria odotuksia.

Costco: Amerikkalainen Costco on jäsenyyspohjainen kauppaketju, joka myy edullisia tuotteita usein tukkukokoisissa erissä. Yhtiön vertailukelpoinen myynti kasvoi keväällä 13 prosenttia, yli kaksinkertaisesti analyytikoiden ennusteisiin nähden. Verkkomyynti kasvoi 75 prosenttia. Myös monet muut päivittäistavaroita myyvät yhtiöt menestyivät keväällä erinomaisesti.

Selviytyjät

Siemens: Saksalainen monialayritys Siemens selvisi hämmästyttävän hyvin koronakeväästä. Yhtiön teollisuustoimintojen voitto parani 8 prosenttia, mikä löi odotukset kirkkaasti laudalta. Yhtiön liikevaihto oli jäljessä viime vuotta, mutta yhtiö sanoo pystyneensä tekemään parempaa tulosta kuin kilpailijat.

Siemensin liiketoiminta kattaa ison määrän toimialoja, joista yksi on terveysteknologia.

UPS: Pakettijakeluyritys UPS:n osake halpeni jyrkästi keväällä, kun maailmantalous syöksyi epävarmuuteen. Yhtiö kuitenkin yllätti toisen neljänneksen tuloksellaan analyytikot. Se kasvoi viisi prosenttia ja liikevaihto 13 prosenttia. Yhtiötä auttoivat muun muassa verkkokaupan ja lääkekuljetusten lisääntyminen sekä polttoaineen hinnan aleneminen.

UPS:n osake nousi elokuun alussa kaikkien aikojen ennätystasolle.

Disney: The Walt Disney Company saa olla kiitollinen siitä, että se on panostanut voimakkaasti omaan suoratoistopalveluunsa Disney+:aan. Disneyn liikevaihto romahti huhti–kesäkuussa yli 20 miljardista dollarista alle 12 miljardiin dollariin, kun Disneyn omat huvipuistot suljettiin ja elokuvissa käynti loppui. Yhtiön suoratoistopalvelun kasvua pandemia kuitenkin vauhditti, minkä avittamana yhtiön osakkeen arvo on kavunnut jo lähelle samaa tasoa kuin ennen pandemiaa.

Disneyn suoratoistopalvelu Disney+ on kerännyt nopeasti kymmeniä miljoonia asiakkaita. Kuvituskuvassa puhelin, jonka ruudulla on suoratoistopalvelun logo.

Häviäjät

Hilton: Hotelliketju Hiltonin kevät tiedettiin hyvin vaikeaksi, mutta yhtiön tulos jäi silti selvästi odotuksia heikommaksi.

Hilton-ketjun hotelli Rio de Janeiron Copacabanalla oli suljettuna heinäkuussa.

Yhtiön liikevaihto putosi 77 prosenttia 564 miljoonaan dollariin, kun odotukset oli Reutersin mukaan asetettu 849 miljoonaan dollariin. Myynnin romahdus tiesi sitä, että tappiot vuosineljännekseltä nousivat yli 400 miljoonaan dollariin.

Muita matkailualan yhtiöitä, joiden tulokset jäivät ennestään matalista odotuksista, olivat muun muassa lentoyhtiö Delta ja risteily-yhtiö Norwegian ja hotelliyhtiö Scandic.

Spotify: Teknologiayhtiöistä häviäjiin lukeutui muun muassa musiikkisuoratoistopalvelu Spotify, joka teki vuosineljänneksellä odotettua enemmän tappiota. Yhtiön selitys oli se, että työmatkojen väheneminen romahdutti palvelun käyttömäärät huhtikuussa. Maksullisten tilaajien määrä jatkoi kuitenkin kasvuaan, ja Spotifyn osakkeen arvo on noussut kesäkuukausina jyrkästi muiden teknologiayhtiöiden tapaan.

Spotify-palvelusta soitettiin taustamusiikkia yrityksessä Helsingissä helmikuussa 2020.

General Electric: Legendaarinen yhdysvaltalainen teollisuuden moniosaaja GE joutui keväällä jyrän alle. Sen liikevaihto putosi noin neljänneksellä, mikä sai aikaan kahden miljardin dollarin tappion. Yhtiö on viime vuosina keskittynyt korkean teknologian teollisuuteen, kuten lentokonemoottoreihin, ja kärsi nyt yhdessä lentokonevalmistajien kanssa matkustamisen romahduksesta.

GE:n osakekurssi on lähes puolittunut vuoden alusta.