Paljon omaisuustuloja saaneiden suomalaisten muutoissa on viitteitä verojen välttelystä, selviää kansalaisjärjestö Finnwatchin tänään julkaisemasta raportista.

Suuntana paratiisi -raportti tarkastelee maastamuuttajien omaisuustulojen ja kohdemaan verotuksen välistä yhteyttä.

Yli 50 000 euron omaisuustuloja vuodessa saavat suomalaiset ovat vuosina 2014–2018 siirtäneet asuinkirjansa esimerkiksi Sveitsiin, Portugaliin, Luxemburgiin ja Singaporeen muita useammin, Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen kertoo tiedotteessa.

Paljon tuloja saaneet siirsivät asuinkirjansa näihin neljään maahan 3–10 kertaa muita todennäköisemmin.

Järjestön selvitys perustuu Tilastokeskuksen aineistoihin.

Varakkaat suosivat Finnwatchin selvityksen perusteella muita useammin maita, jotka eivät peri myyntivoittoveroa tai joissa siltä voi maan erityisverokohtelun vuoksi välttyä.

Esimerkiksi Sveitsiin muuttajan on mahdollista välttyä luovutusvoittoverotukselta, Luxemburg taas tarjoaa sijoittajille verohuojennuksia.

Finnwatch toteaa raportissaan, että korkeilla omaisuustuloilla ja kohdemaan myyntivoittoverotuksella on selkeä yhteys. Suoran syy-seuraussuhteen selvittäminen edellyttäisi kuitenkin muiden valintaan vaikuttavien tekijöiden kontrolloimista, mikä ei ollut järjestön käyttämällä aineistolla mahdollista.

Finnwatch moittii raportissaan Suomen muuttoihin liittyvää verolainsäädäntöä. Sen vuoksi paljon sijoitusvarallisuutta omistavat henkilöt voivat välttyä omaisuuden luovutusverotukselta muuttamalla ulkomaille.

Suomessa pääomatuloja voi kerryttää verovapaasti esimerkiksi niin sanotuissa vakuutuskuorissa. Niissä vero tulosta maksetaan vasta sijoitusten realisoinnin yhteydessä, kun varat otetaan ulos vakuutuskuoresta.

Veron on kuitenkin pystynyt välttämään, jos vakuutuskuoren omistaja on muuttanut ulkomaille.

”Suomen tulee säätää arvonnousuvero, joka on käytössä jo lähes kaikissa keskeisimmissä verrokkimaissa. Päätökset veron valmistelun jatkamisesta tulee tehdä jo syksyn budjettiriihessä”, sanoo Hietanen tiedotteessa.

Niin kutsuttu maastapoistumisvero saattaisi veronalaiseksi Suomessa asumisaikana kerrytetyt omaisuuden arvonnousut, vaikka ihminen muuttaisi ulkomaille ennen omaisuuden realisointia.

Valtiovarainministeriö julkaisi helmikuussa selvityksen maastapoistumisverosta. Selvityksen mukaan veron asettamiselle ei ole juridisia esteitä, mutta siihen sisältyy niin paljon ongelmia, ettei ministeriö suosittele veron käyttöönottoa.

Entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni kertoi HS:lle helmikuussa, ettei veron käyttöönottoa valmistella pidemmälle.

”Meidän kannalta keskeistä on, mitä lähimmissä kilpailijamaissa, vaikkapa Ruotsissa on, ja Ruotsissa ei tämänkaltaista veroa ole. Siellä käytiin varsin suuri julkinen debatti siitä pari vuotta sitten, eikä päädytty silloin säätämään tätä veroa, koska se on teknisestikin aika monimutkainen”, Kulmuni sanoi tuolloin.