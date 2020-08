Himopelaajilla on takanaan unelmien kevät, mikäli koronahuolet pysyivät poissa mielestä. Miljoonat ihmiset viettivät poikkeuksellisen paljon aikaa kotona. Monille vapaa-ajan lisääntyminen tarkoitti myös pidempiä pelisessioita.

Isot peliyhtiöt hyötyivät sisätiloihin vetäytymisestä. Niiden kassat ja osakkeiden hinnat ovat pääsääntöisesti lihoneet alkuvuonna.

Amerikkalaiset käyttivät kesäkuussa 1,2 miljardia dollaria videopeleihin. Summa oli suurin yli kymmeneen vuoteen ja yli neljänneksen viime vuotta enemmän. Tutkimusyhtiö NPD:n mukaan peliaika kasvoi, minkä lisäksi pelaajat tekivät tavallista enemmän pelien sisäisiä ostoksia.

Koronakriisi näkyi pelaamisessa jo maalis–huhtikuussa, koska Euroopan maat asettivat tiukkoja liikkumisrajoituksia ja amerikkalaiset sulkeutuivat koteihinsa suojaan tartunnoilta.

Call of Duty ja Candy Crush vetivät pelitalon kasvuun

Kotoilun lisääntyessä pelaajat viettivät pelitalo Activision Blizzardin tuotteiden parissa 70 prosenttia enemmän aikaa huhti–kesäkuussa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Kaikkiaan yhtiön pelejä pelasi 428 miljoonaa ihmistä, mikä on 30 prosenttia viime vuotta enemmän.

Activision Blizzard kertoi viime viikolla odotuksia paremmasta vuosineljänneksestään. Sen liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 1,93 miljardiin dollariin eli 1,64 miljardiin euroon huhti–kesäkuussa. Nettotulos kipusi 77 prosenttia 580 miljoonaan dollariin eli 492 miljoonaan euroon.

Activisionin isoin pelisarja on Call of Duty. Blizzard taas on tunnettu usean pelaajan World of Warcraft -verkkoroolipelistään. Yhtiöön kuuluu myös King, joka kehittää mobiilipelejä kuten Candy Crush.

Call of Dutyn liikevaihto kasvoi keväällä 270 prosenttia 993 miljoonaan dollariin. Activisionilla oli huhti–kesäkuussa yli 125 miljoonaa aktiivista kuukausipelaajaa. Heistä suurin osa pelasi Call of Dutya.

Blizzardin pelejä pelasi aktiivisesti yhteensä 32 miljoonaa ihmistä, jotka viettivät aikaansa pääosin World of Warcraftin parissa. Blizzardin liikevaihto kasvoi viidenneksen 461 miljoonaan dollariin.

Suurin pelaajajoukko oli Kingin mobiilipeleillä, joita tapitti 271 miljoonaa silmäparia. Kingin tulos oli 212 miljoonaa dollaria, kun yksikön liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 553 miljoonaan dollariin.

Activision Blizzard arvioi, että sen liikevaihto on koko tänä vuonna 7,3 miljardia dollaria eli 6,2 miljardia euroa. Koko vuoden osalta se odottaa 2,46 dollarin osakekohtaista tulosta. Pelitalo kertoo lanseeraavansa uutta sisältöä isoimpiin sarjoihinsa ja vihjaa, että niiden houkuttelemat yleisöt ovat merkittävästi aiempaa isompia.

Maaliskuun pörssinotkahduksen jälkeen yhtiön osakkeen hinta on noussut noin 52 dollarista yli 80 dollariin.

Red Dead Redemption -pelisarjasta on julkaistu lukuisia eri osia, joista uusimmat ajoivat Take Two -peliyhtiön kasvua huhti–kesäkuussa.

Grand Theft Auton takana oleva Take Two peittosi ennusteet

Amerikkalainen Take Two -peliyhtiö omistaa Rockstar Gamesin ja 2K Gamesin, jotka ovat kehittäneet monia kansainvälisesti tunnettuja pelejä kuten Grand Theft Auto ja Red Dead Redemption.

Viikko sitten yhtiö kertoi merkittävästä kasvusta huhti–kesäkuussa. Myynti ylitti odotukset ja kasvoi 136 prosenttia 996,2 miljoonaan dollariin eli 845 miljoonaan euroon. Kyseessä oli yhtiölle tilikauden ensimmäisen neljänneksen myyntiennätys.

Nettotulos kasvoi 91 prosenttia 88,5 miljoonaan dollariin eli 75 miljoonaan euroon.

Take Twon mukaan kasvua ja tulosta ajoivat pääasiassa Grand Theft Auton ja Red Dead Redemptionin eri versiot sekä Yhdysvalloissa suositun koripallopeli NBA 2K:n menestys.

Koripallopeli keräsi huhti–keskuussa 126 prosenttia enemmän tuloja kuin vuosi sitten, kertoi toimitusjohtaja Strauss Zelnick tulosjulkistuksen yhteydessä.

Pelitalo nosti kasvuennusteitaan tilikaudelle, joka päättyy ensi vuoden maaliskuussa. Nyt yhtiö odottaa oikaistun liikevaihdon olevan 2,8–2,9 miljardia dollaria eli 2,4–2,5 miljardia euroa. Tuloksen se arvioi olevan haarukassa 349–380 miljoonaa dollaria eli 296–322 miljoonaa euroa.

New Yorkin pörssiin listatun Take Twon osakkeen hinta on ollut nousussa keväästä alkaen. Maaliskuussa hinta kävi alimmillaan noin sadassa dollarissa, mutta elokuun alussa se on noussut yli 175 dollariin.

Uudet pelaajat löysivät Fifan

Fifan ja Simsin kehittäjä Electronic Arts eli EA houkutteli kymmeniä miljoonia uusia pelaajia tuotteidensa pariin huhti–kesäkuussa. Klassikoksi muodostunut jalkapallopeli Fifa keräsi tuplasti enemmän uusia pelaajia kuin vuosi sitten.

”Tämä oli poikkeuksellinen ja ennennäkemätön neljännes. Olemme hyvin ylpeitä kaikesta, mitä tiimimme ovat tekemässä pelaajille ja yhteisöille”, EA:n toimitusjohtaja Andrew Wilson totesi heinäkuun lopun tulosjulkistuksessa.

EA:n talousjohtajan Blake Jorgensenin mukaan pelien parissa vietettiin merkittävästi enemmän aikaa kun yhtiö oli odottanut.

Samalla EA kertoi korjaavansa koko tilikauden ennustetta ylöspäin. Yhtiö uskoo kerryttävänsä tilikaudella noin 5,96 miljardin dollarin eli 5,06 miljardin euron liikevaihdon. Aiemmin arvio oli asetettu 5,55 miljardiin dollariin.

Huhti–kesäkuussa EA:n pelit toivat 1,39 miljardin dollarin eli 1,18 miljardin euron liikevaihdon, mikä Reutersin mukaan sekin peittosi analyytikkojen ennusteet.

Sims-simulaatiopelisarja on jo vuosikausia koukuttanut pelaajia ruudun ääreen tunneiksi kerrallaan. Vuonna 2013 pelaajat kehittivät Sims-hahmojaan Kölnin Gamescom-tapahtumassa.

EA:n oli määrä julkaista uusi versio Fifa-pelistä jo kuluvalla neljänneksellä, mutta yhtiö päätti antaa pelille pari viikkoa lisää kehitysaikaa. Myös Madden NFL 21 -pelin julkaisua siirrettiin lokakuulle.

EA saa nykyisin ison osuuden myynnistään esimerkiksi pelien sisällä tehtävistä ostoksista ja EA Access -tilauspalvelusta. Isoimmat tulovirrat tulevat Fifan ja simulaatiopelisarja Simsin kautta.

Maaliskuussa EA:n osakkeen hinta käväisi noin 87 dollarissa, mutta nyt se on kivunnut jo yli 140 dollariin.

Ubisoft ajautui kriisiin, mutta pelaajia se ei karkottanut

Ranskalainen peliyhtiö Ubisoft kommentoi tulosjulkistuksen yhteydessä sen henkilöstöön kohdistuneita ahdistelu- ja kaltoinkohtelusyytöksiä. Yhtiö on luvannut toteuttaa ”merkittäviä muutoksia” toiminnassaan sen jälkeen, kun Ubisoftin luova johtaja ja kaksi muuta päällikkötason henkilöä jättivät yhtiön syytösten johdosta.

”En ole koskaan tehnyt kompromisseja ydinarvoihini ja etiikkaan liittyen, enkä koskaan aiokaan tehdä”, Ubisoftin toimitusjohtaja Yves Guillemot totesi Reutersin mukaan.

Lisäksi yhtiö on uudistanut henkilöstöosastonsa ja kertonut palkkaavansa ulkoisia konsultteja mukaan selvittämään ahdistelusyytökset perin pohjin.

Toimitusjohtaja Guillemot toimii luovana johtajana sen aikaa, kun korvaajaa etsitään. Guillemot on todennut, että Ubisoft lanseeraa viisi isoa peliä kuluvan tilikauden aikana.

Vaikka yhtiö on joutunut negatiivisen huomion kohteeksi, sen pelit pärjäsivät keväällä hyvin. Vuoden toinen neljännes oli Ubisoftille ennätyksellinen myynnissä, peliajassa ja pelaajien määrässä.

Ubisoftin tunnettuja pelejä ovat muun muassa Assassin’s Creed ja Watch Dogs. Pelit tienasivat yhtiölle 410 miljoonaa euroa huhti–kesäkuussa.

Ubisoft odottaa, että heinä–syyskuun liikevaihto on 16 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Arvio perustuu näkemykseen siitä, että koronarajoitukset lievenevät loppukesällä ja syksyllä.

Ubisoft odottaa tilivuodeltaan 2,4–2,7 miljardin euron liikevaihtoa ja 400–600 miljoonan euron liiketulosta.

Ahdisteluepäilyt ovat vaikuttaneet Ubisoftin markkina-arvoon heinäkuusta alkaen. Osakkeen hinta on nyt liki 70 euroa, kun maaliskuussa se kävi halvimmillaan noin 55 eurossa.