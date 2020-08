Yhdysvaltalaisen Apple-yhtiön osakkeen voimakas kallistuminen on kasvattanut yhtiön toimitusjohtajan Tim Cookin omaisuuden arvon yli sataan miljardiin dollariin eli yli 83 miljardiin euroon, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Näin hänet voidaan lukea harvalukuiseen ihmisryhmään, jonka jäsenten omaisuuden arvo ylittää sata miljardia dollaria.

Cook omistaa merkittävästi Applen osakkeita. Hänen omaisuutensa perustuukin osakkeiden arvoon ja Applesta saamiinsa palkkioihin.

Teknologiayhtiö Applen tulos on parantunut tuntuvasti, mikä on nostanut osakkeen arvoa voimakkaasti. Vuosi sitten yhtiön osakkeen arvo oli 200 dollarin tuntumassa, mistä arvo on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 450 dollarin paikkeille.

Viisi vuotta sitten Applen osakkeen arvo liikkui 115 dollarin tuntumassa, eli arvonnousu on ollut vahvaa jo vuosia.

Ennestään ihmisiin, joiden omaisuuden arvo ylittää sata miljardia dollaria, lukeutuvat Amazonin perustaja Jeff Bezos, Microsoftin perustaja Bill Gates ja Facebookin perustaja ja suuromistaja Mark Zuckerberg.

Zuckerberg liittyi joukkoon viime viikolla. Taustalla oli Facebookin osakkeen tukeva kallistuminen, kun yhtiön omistama Instagram julkaisi Yhdysvalloissa kilpailevan versionsa lyhytvideo-ominaisuudesta.

Lyhytvideo-ominaisuus nosti Facebookin arvoa, koska Yhdysvallat on kieltämässä kiinalaisen lyhytvideosovellus Tiktokin. Tosin Tiktokin toiminta saattaa jatkua Yhdysvalloissa, jos se päätyy esimerkiksi Microsoftin omistukseen.

Uuden Instagram Reelsin on tarkoitus haastaa Tiktok.

Koronakriisin aikana Applen, Amazonin ja Facebookin voitot ovat kasvaneet, kun ihmiset ovat aktivoituneet verkossa.

Applen arvo lähestyy jo kahta biljoonaa eli kahtatuhatta miljardia dollaria. Jos rajapyykki ylittyy, Applesta tulee ensimmäinen yhtiö, jonka arvo nousee yli kahden biljoonan, BBC kirjoittaa.

Kaksi vuotta sitten Applesta tuli ensimmäinen yhtiö, jonka arvo saavutti biljoona dollaria.

Applen vuosi ei kuitenkaan alkanut kovin hyvissä merkeissä. Alkuvuonna sillä oli vaikeuksia sopimusvalmistajien tuotanto-ongelmien vuoksi, kun koronavirusepidemia aiheutti ongelmia. Tuotannon palauttaminen normaaliksi sopimusvalmistajien tehtailla sujui suunniteltua hitaammin.

Tim Cook tarttui Applen ohjaksiin yhdeksän vuotta sitten yhtiön perustajan Steve Jobsin jälkeen.

Cook on kertonut aikovansa lahjoittaa pois valtaosan omaisuudestaan. Hän onkin jo lahjoittanut Applen osakkeita miljoonien dollarien arvosta.

Myös Facebookin Zuckerberg on kertonut lahjoittavansa pois valtaosan osakkeistaan.