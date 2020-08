Rakennustyöt olivat meneillään Warringtonin lähellä Britanniassa elokuussa. Maan työllisten määrä on kuitenkin pienentynyt sadoillatuhansilla korona-aikana.

Työllisten määrä väheni koronaviruspandemian koettelemassa Britanniassa huhti–kesäkuussa peräti 220 000:lla, kertoo maan tilastoviranomainen. Uutistoimisto Reutersin mukaan pudotus on pahin sitten vuoden 2009.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan työpaikkakadon pahiten koettelemiin ryhmiin lukeutuvat alle 24-vuotiaat, iäkkäät työntekijät ja rutiinitöissä tai vähän koulutusta vaativissa töissä työskentelevät.

Työttömyysaste säilyi kuitenkin entisellä tasolla 3,9 prosentissa, mikä Reutersin mukaan heijastelee sitä, että yhä useampi ihminen on luopunut työnhausta eikä heitä siksi kirjata työttömiksi.

Lisäksi 300 000 ihmistä sanoi kesäkuussa, että heillä oli työ, vaikka he eivät juuri olleetkaan töissä eivätkä siksi saaneet palkkaa. Tämäkin auttoi pitämään työttömyysasteen aisoissa.

Ekonomistit odottivat, että työttömyysaste olisi noussut 4,2 prosenttiin. Britannian keskuspankki ennusti viime viikolla, että vuoden lopulla se tulee olemaan peräti 7,5.

Uutistoimisto AFP:n mukaan koronavirusaikana maaliskuusta kesäkuuhun työpaikkojen määrä on vähentynyt Britanniassa 730 000:lla.

Vaikka virusepidemia on kolhinut Britannian taloutta, ei työttömyys ole pahentunut pelätyllä tavalla, BBC kirjoittaa. Syynä on se, että moni yritys on irtisanomisen sijaan lomauttanut työntekijöitä.