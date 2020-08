Euroclear on tarjonnut puhelinpalvelua, jonka kautta se on luovuttanut osakasluettelosta saatuja tietoja.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan osakasluettelon tietojen luovuttaminen puhelinpalvelun kautta on lainvastaista, toteaa apulais­tietosuoja­valtuutettu kesällä antamassaan päätöksessä.

Euroclear eli entinen Suomen Arvopaperikeskus on tarjonnut jo parin vuoden ajan puhelinpalvelua, jonka kautta se on luovuttanut osakasluettelosta saatuja henkilötietoja. Osakasluettelot ovat julkisia ja tavallisesti niiden tietoja on voinut tarkastella Euroclearin toimipisteessä.

Puhelinpalvelun lisäksi Euroclear on luovuttanut osakasluetteloiden tietoja suora­markkinointiin. Valtuutetun mukaan Euroclear on toiminut vastoin rekisterinpitäjän velvollisuuksiaan antaessaan tietoja mainostajille.

Euroclear on saanut valtuutetulta huomautuksen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Valtuutettu on myös määrännyt yrityksen muuttamaan toimintaansa lailliseksi ja vastaamaan rekisterinpitäjän velvollisuuksia.

Päätös ei ole lainvoimainen ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Euroclear myös aikoo tehdä valituksen.

”Suhtaudumme tietosuoja-asioihin vakavasti, mutta meillä on eriävä näkemys tietosuoja­valtuutetun ratkaisusta, joten aiomme tehdä siitä valituksen hallinto-oikeuteen”, yritys toteaa HS:lle lähettämässään lausunnossa.

Euroclearin mukaan puhelinpalvelu on osoittautunut erityisesti korona-aikana välttämättömäksi väyläksi toimittaa osakasluetteloita, kun toimisto on ollut suljettuna. Euroclear rinnastaa puhelinpalvelunsa osakasluetteloiden julkiseen nähtävillä pitoon toimipisteissä, mutta luovutettavien tietojen sisältö on puhelimitse rajoitetumpaa kuin toimistotiloissa.

Yhtiöiden osakasluetteloista voi saada osakkeenomistajan nimen, osoitetiedot, syntymäajan sekä osakkeiden määrän.

”Asia täytyy viedä oikeusistuimeen, koska haluamme selkeyden siihen, miten löydetään tasapaino yksityisyyden­suojan ja toisaalta suomalaisen omistuksen lähtökohtaisen julkisuuden välillä”, Euroclearin viestintäjohtaja Pekka Isosomppi sanoo.

Isosompin mukaan Euroclear joutuu vaikeaan tilanteeseen, mikäli tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin kielletään.

”Se johtaa hankalaan harkintatilanteeseen esimerkiksi siitä, missä menee markkinatutkimuksen ja suoramarkkinoinnin raja”, Isosomppi sanoo.

Euroclearin tehtäviin kuuluu huolehtia arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakasluetteloiden julkisesta esillä pidosta ja siitä, että kenen tahansa on mahdollista saada näistä tietoja.

”Osakasluetteloiden toimittaminen eri käyttötarkoituksiin palvelee suomalaisen pääomamarkkinan avoimuutta ja toimivuutta, niin tutkimuksen kuin esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä”, yritys kommentoi.

Päätöksen takana on apulaistietosuoja­valtuutettu Anu Talus. Päätöksen mukaan puhelinpalvelu ei kuulu osakasluetteloiden laillisiin tietojen luovuttamisen tapoihin.

Lisäksi valtuutetun päätöksen mukaan Euroclear ei ole tarpeeksi selkeästi ilmoittanut osakkeenomistajille siitä, että heidän tietojaan voidaan luovuttaa mainostajille. Yritys on nyt määrätty korjaamaan tilanne, mutta vastuu henkilötietojen luovuttamisesta on silti osakkeenomistajalla itsellään. Osakkaiden täytyy itse kieltää tietojensa antaminen mainostajille.

”Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käyttämistä suoramarkkinointi­tarkoituksiin, mutta siinä täytyy tehdä aktiivisesti toimenpiteitä”, apulais­tietosuoja­valtuutettu Jari Råman sanoo. Råman kommentoi tapausta Taluksen ollessa lomalla.

Valtuutetun mukaan Euroclear on tehnyt rekisterinpitäjälle kuuluvia päätöksiä henkilötietojen käsittelyssä, mutta ei ole ymmärtänyt toimivansa rekisterinpitäjänä, vaan puhtaasti henkilötietojen käsittelijänä.

Euroclear ei ole kertonut rekisteröidyille henkilöille näiden tietojen luovutuksesta mainostajille tai katsonut sitä velvollisuudekseen. Yritys on ilmoittanut asiasta mainitsemalla suoramarkkinointi­kiellosta verkkosivuillaan ja arvo-osuusrekisterin rekisteriselosteessa.

Rekisterinpitäjällä on asiassa tiedotusvelvollisuus rekisteröidyille eikä pelkkä maininta lähtökohtaisesti riitä, päätöksessä kerrotaan.

”[Euroclearille] on nyt tuotu tämä selkeästi esiin ja heidän täytyy määritellä asemansa uudestaan”, Råman sanoo.

Keväällä 2018 EU-maissa tuli sovellettavaksi yleinen tietosuoja-asetus GDPR. Uuden asetuksen on ollut määrä antaa parempi suoja ihmisten henkilötiedoille ja enemmän keinoja hallita omien tietojen käsittelyä. Råmanin mukaan asetuksen pohjalta on jo aiemminkin annettu huomautuksia ja määräyksiä.

Onko kyseessä merkittävin uuteen tietosuoja-asetukseen liittyvä päätös?

”Kyse on laajasta kokonaisuudesta”, Råman sanoo.

Råmanin mukaan valtuutettu ei ole tutkinut, kuinka monen henkilön tiedot Euroclear on luovuttanut mainostajille.

”Euroclear toimii osakasluetteloiden julkisuuden toteuttajana, joten on mahdollista, että tämä koskee kaikkia niitä, jotka eivät ole tietojen luovuttamista kieltäneet. Sieltä on mennyt laajasti tietoja”, Råman sanoo.

Toistaiseksi valtuutettu on antanut Euroclearille huomautuksen lainvastaisesta toiminnasta ja määräyksen korjata asia. Mikäli yritys ei toimi valtuutetun ohjeiden mukaan, yritykselle voidaan määrätä myös muita sanktioita, kuten sakkoja.

”Sitä arvioidaan sitten seuraavassa vaiheessa, jos he eivät noudata meidän määräyksiämme.”