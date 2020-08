Maailma on nopeammassa muutoksessa kuin aikoihin.

Vapaakaupan säännöt eivät enää päde, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump langettaa uusia pakkotoimia kiinalaisille yrityksille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi elokuun 6. päivänä 2020 yhteistyön Tiktok-sovelluksen ja sen omistajayhtiö Bytedancen kanssa rangaistavaksi, jos sen toimintoja ei myydä 45 päivässä amerikkalaisyhtiölle.

Yhdysvaltain Kiinaan kohdistuvien pakotteiden uskotaan kasvavan ennen Yhdysvalloissa marraskuussa pidettäviä presidenttivaaleja.

Poliittisten päätösten lisäksi maailmankauppaa horjuttavat pandemiat ja ilmaston lämpeneminen, kyberhyökkäykset ja erilaiset finanssikriisit.

Maastopalo riehui lähellä voimalinjaa Kalifornian Sylmarissa lokakuun 10. päivänä 2019.

Koronaviruksen aiheuttama piinakaan ei jää harvinaiseksi poikkeukseksi, päinvastoin, arvioi amerikkalaisen liikkeenjohdon konsulttiyhtiö McKinsey & Company. Sen tutkimusyksikkö McKinsey Global Institute (MGI) arvioi tuoreessa tutkimusraportissaan Risk, resilience, and rebalancing in global value chains, että yritysten globaalit hankintaketjut kokevat tulevaisuudessa entistä enemmän häiriöitä.

Ilmiö tulee heikentämään eri toimialojen kannattavuutta kuluvalla vuosikymmenellä, MGI ennustaa. Sen mukaan yli kuukauden kestäviä arvaamattomia ”distruptiivisia” markkinahäiriöitä tulee nykyisin 3,7 vuoden välein, ja lyhytkestoisempia useammin.

”Ja taloudellinen hinta kaikkein äärimmäisimmistä tapauksista on ollut nousussa”, raportissa kirjoitetaan.

MGI:n arvion mukaan yllättävien muutosten hankintaketjuihin aiheuttamat vaikeudet syövät keskimäärin yli 40 prosenttia yhtiöiden yhden vuoden käyttökatteesta kerran vuosikymmenessä.

Lääketehtaan työntekijä Pohjois-Kiinan Shanxin maakunnassa 21 helmikuuta 2020 koronaviruksen löytymisen jälkeen.

Yksittäinen vakava isku voi syödä koko vuoden tuloksen tai enemmänkin, tutkijat muistuttavat.

Käyttökate on yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, joka kuvaa rahamäärää, joka yhtiölle liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset muttei poistoja eikä rahoituskuluja.

Tappioiden määrä vaihtelee merkittävästi sen mukaan, millä toimialalla yhtiö toimii.

Vaarallisimpia aloja tässä mielessä ovat ilmailu, autoteollisuus, kaivosteollisuus ja energia, mutta vaikeaa on myös esimerkiksi elektroniikkateollisuudella ja konepajoilla, MGI arvioi.

Vähimmillä vaurioilla shokeista selviävät esimerkiksi elintarvike- ja lääkeyhtiöt – ihmisten kun täytyy syödä ja lääkitä itseään shokkienkin aikana.

Monilla keskeisillä toimialoilla tuotanto on voimakkaasti keskittynyt vain muutamiin maihin.

”Globaalisti löysimme 180 tuotetta, (arvoltaan 134 miljardia dollaria), joissa yksi maa vastaa selvää enemmistöä kaikesta viennistä”, raportissa kerrotaan.

Yksi MGI:n raportin mielenkiintoinen havainto on se, että tavaroiden valmistus niin sanotuissa halpatyömaissa on vähentynyt tai ainakin muuttanut muotoaan viime aikoina ripeästi.

Tehdasvalmisteisten tuotteiden maailmankauppa kasvoi 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella Kiinan liityttyä Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi ja monikansallisten yhtiöiden siirtäessä tuotantoaan halvan kustannustason maihin. Digitalinen viestintä alensi kaupankäyntikuluja.

”Kaikkiaan tavarakauppa kasvoi yli kaksi kertaa globaalia kansantuotteen kasvua nopeammin”, MGI:n raportti kertoo.

Se arvioi globaalin kaupankäynnin kasvun kasvattaneen vuosikymmenessä maailman kansantuotetta 10,1 prosenttia verrattuna tilanteeseen ilman rajojen välistä kauppaa.

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi katkaisi trendin, ja kansainvälisen kaupan tavaravirtojen määrä hupeni ripeästi. Kun talous elpyi, vanhalle kasvu-uralle ei enää palattu.

MGI:n mukaan tämä johtui siitä, että Kiinan ja monen muun kehittyvän maan talous oli kehittynyt seuraavalle tasolleen.

Alunperin kehittyvät taloudet kasasivat globaalien arvoketjujen tuotteet valmiiksi, mutta yhä enemmän niistä kehittyi keskeisiä koko maailman kysynnän kasvun moottoreita elintason noustessa, MGI arvioi.

Samalla kehittyneet taloudet jalostivat omia hankintaketjujaan kotimaisiksi. Kehityksen seurauksena maiden välinen tavarakauppa väheni ja kaupankäynnin luonne arvoketjuissa muuttui.

”Vain 13 prosenttia kokonaistavarakaupasta vuonna 2018 sisälsi vientiä halpatuontimaista korkean kustannustason maihin”, raportti kertoo.

Kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta kaikkein työvoimavaltaisinta teollisuutta, yhtiöt alkoivat kohdentaa toimipaikkojensa ja tehtaidensa sijaintia muilla perusteilla.

Nyt tärkeiksi tekijöiksi tulivat koulutetun työvoiman saanti, hankintaketjujen ekosysteemi, infrastruktuuri ja liiketoimintaympäristö sekä tekijänoikeuksien suoja.

Viime aikoina erityisesti Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kaupankäynnistä on tullut yhä enemmän alueellisesti painottunutta. Syynä on se, että näin yhtiöt voivat palvella asiakkaitaan nopeasti ja sopeutua muutoksiin, MGI arvioi.

Raportti ennustaa, että seuraavan 3–5 vuoden 15–25 prosenttia globaalista tavaraviennistä voisi siirtyä toisiin maihin jos yhtiöt järjestelevät hankintaketjunsa uusiksi.

Kontteja EuroFos-terminaalissa Fos-Sur-Merin satamassa Marseillessa Etelä-Ranskassa heinäkuussa 2020.

Muutos ei kuitenkaan ole helppo.

MGI:n laskelmien mukaan suurilla monikansallisilla yhtiöillä voi olla yli kymmenen tuhannen alihankkijan verkosto.

Muutoksen hallitsemiseksi konsulttiyhtiö suosittelee ketteryyttä ja taipuisuutta ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.