Kalifornialainen oikeusistuin on linjannut, että kuljetuspalveluita tarjoavien Uberin ja Lyftin täytyy muuttaa kuljettajiensa asema työntekijäksi.

Toistaiseksi Uber ja Lyft ovat kohdelleet kuljettajiaan yrittäjinä eli itsenäisinä alihankkijoina. Kaliforniassa hyväksyttiin viime syksynä laki, jonka mukaan yhtiön pitää kohdella alihankkijoitaan työntekijöinä, jos yhtiöllä on valtaa siihen, miten he suorittavat työtehtävänsä tai jos työ on kiinteä osa yhtiön perusliiketoimintaa.

Tuolloin Uber ja Lyft ovat varoittivat, että linjaus uhkaa tuhota niiden liiketoiminnan. Alustayhtiöt ovat myös sanoneet, että alihankkijatyö tarjoaa kuskeille joustavia mahdollisuuksia. Ilman työntekijän asemaa kuljettajat eivät ole oikeutettuja vähimmäispalkkaan, ylityökorvauksiin, palkalliseen sairauslomaan tai työttömyysvakuutukseen.

Laki astui voimaan tammikuussa ja toukokuussa Kalifornian osavaltio aloitti oikeustoimet Uberia ja Lyftiä vastaan. Osavaltio katsoi, että kuljetusyhtiöt rikkovat uutta lakia kohdellessaan työntekijöitään yrittäjinä.

Oikeusistuin on nyt antanut yhtiöille kymmenen päivää aikaa valittaa tuoreesta päätöksestä. Molemmat yhtiöt aikovat jättää valituksen välittömästi eli päätöksellä ei ole vaikutuksia kuljettajien asemaan ainakaan toistaiseksi.

Uberin tiedottaja sanoo Guardianin mukaan, että päättäjien pitäisi keskittyä luomaan työpaikkoja eikä ”yrittää lakkauttaa kokonaista toimialaa laman aikana”.

Lyftin tiedottaja Julie Wood taas totesi CNN:n mukaan, että ”kuljettajat eivät halua olla työntekijöitä, piste”.

”Uskomme, että asiasta päättävät lopulta kalifornialaiset äänestäjät ja että he ovat kuljettajien puolella”, Wood sanoo CNN:lle.

Uber, Lyft ja ruokalähettipalvelu Doordash ovat Guardianin mukaan käyttäneet tänä vuonna yli sata miljoonaa dollaria hankkeeseen, jonka tavoitteena on heikentää uudistetun lainsäädännön vaikutuksia.

Yhtiöt pyrkivät saamaan esittämänsä poikkeuksen Kalifornian äänestäjien päätettäväksi syksyn vaaleissa.

Kalifornia on Uberin ja Lyftin suurin markkina-alue Yhdysvalloissa, kertoo Guardian. Molemmat yhtiöt on myös perustettu San Franciscon Piilaaksossa.

Alustatalouteen ja keikkatyöhön liittyvistä työsuhdeongelmista on ollut keskustelua jo pitkään. Esimerkiksi ruokalähettipalvelu Woltilla on Suomessa noin 2 000 lähettikumppania, jotka ovat yrittäjiä. HS kirjoitti Foodoran ja Woltin läheteistä laajassa artikkelissa tammikuussa.

Useat alustayhtiöt ovat joutuneet oikeuskanteiden kohteeksi ja monien lähettiyhtiöiden kuskit ovat lakkoilleet esimerkiksi Ranskassa ja Norjassa. Ruokalähettiyhtiö Deliveroo sai Espanjan tuomioistuimelta määräyksen muuttaa kuskien asema työntekijäksi.