Kesäpuuhansa kullakin. Nokian uusi toimitusjohtaja Pekka Lundmark on viettänyt ison osan Suomen suvesta 5g-verkkoihin perehtyen.

Lundmark aloitti 5g-teknologiaan paneutumisen jo maaliskuussa, kun hänet valittiin Rajeev Surin seuraajaksi. Kesällä perehtymisen tahti on kiihtynyt huipentuen viime viikkoon, kun Lundmark aloitti Nokian puikoissa.

”Olen käyttänyt paljon aikaa [Nokian matkapuhelinverkkojen liiketoimintajohtajan] Tommi Uiton ja hänen avainhenkilöidensä kanssa ymmärtääkseni, missä 5g:ssä mennään”, Lundmark sanoo.

Lundmarkille 5g-verkkojen ymmärtäminen on tärkeää kahdesta syystä.

Ensinnäkin Nokialle on hänen mukaansa äärettömän tärkeää onnistua teknologisesti. 5g on uusista teknologioista keskeinen.

”Me olemme teknologiayhtiö. Globaali teknologiakilpailu on äärettömän kovaa. Siellä on tilaa vain harvoille menestyjille”, Lundmark toteaa.

Nokia ilmoitti maaliskuussa, että toimitusjohtaja Rajeev Suri jättää yhtiön ja tilalle nimitetään Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nyt ollaan Lundmarkin mukaan vihdoin siinä vaiheessa, että uudet teknologiat ovat lyömässä läpi käytännössä.

”Nämä uudet teknologiat, joista 5g on vain yksi, ovat vihdoin mahdollistamassa sen, mistä on viimeiset 20 vuotta puhuttu: neljännen teollisen vallankumouksen”, Lundmark sanoo.

Tähän asti mobiilikommunikaation kehitys on ollut varsin kuluttajavetoista. Nyt on tapahtumassa iso muutos siinä, miten verkkoja aletaan hyödyntää teollisuusvertikaaleissa.

”Olen viimeiset 20 vuotta päässyt suunnittelemaan niitä asiakkaiden puolella, mutta teknologiat eivät olleet valmiita.”

Nyt se piste lähenee. Tämä tulee kiihdyttämään muun muassa teollisuuden, liikenteen, terveydenhuollon ja logistiikan digitalisaatiota. Lundmarkin mukaan nämä alat tulevat muuttumaan hyvin perusteellisesti.

”Tämä on Nokialle iso mahdollisuus. Sen takia Nokia on perustanut uuden yksikön nimeltä Nokia Enterprise, jonka tehtävä on nimenomaan kehittää ja ratkaisuja näihin teollisuusvertikaaleihin. Tämä on yksi kaikkein tavoitelluimmista kasvualueista jatkossa”, Lundmark sanoo.

”Nokia on keskeisessä asemassa vaikuttamassa tähän muutokseen. Sen takia tämä on minulle unelmatyö ja olen innoissani tästä mahdollisuudesta.”

Toinen syy Lundmarkin 5g-perehtymiseen lienee se, että Nokialla on ollut teknologian kanssa ongelmia.

Suuri osa maailman pörssiyhtiöistä on kokenut edellisen vuoden aikana osakekurssin romahduksen, mutta Nokialla niitä on ollut kaksi.

Lokakuussa yhtiö alensi tulosennusteitaan, keskeytti osingonmaksun ja osake sukelsi 23 prosenttia yhdessä päivässä.

Nokian ongelmat 5g-verkkojen teknologiassa kävivät ilmi. Yhtiö oli jäämässä jälkeen juuri siinä teknologiassa, joka määrittää tulevien vuosien kasvua.

Kun osake oli kääntynyt uuteen nousuun, tuli koronavirus ja osake valahti uusiin pohjalukemiin. Siitä on noustu niin voimakkaasti, että osake on enää noin kymmenen prosenttia edullisempi kuin vuosi sitten.

Nokian vaikeudet 5g-teknologiassa ovat liittyneet järjestelmäpiireihin. Vähitellen uusiin Reefshark- eli Riuttahai-järjestelmäpiireihin siirtyminen on alkanut sujua.

Lundmark sanoo olevansa varovaisen optimistisella mielellä kehityksestä, koska Riuttahain käyttöönotto on mennyt viime kuukaudet suunnitelmien mukaan.

”On tietysti aivan selvää, että meidän ykkösprioriteetteja on varmistaa, että tämä lupaavasti edistynyt kehitys tulee jatkumaan.”

Pekka Lundmarkille työ Nokiassa on eräänlainen kotiinpaluu, sillä hän työskenteli yhtiössä käytännössä koko 1990-luvun. Hän työskenteli erityisesti verkkojen parissa eli sillä alueella, mihin Nokia nykyään keskittyy.

Pekka Lundmark kertoi ajatuksiaan mediatilaisuudessa, jonka Nokia järjesti toimittajille etäyhteydellä tiistaina.

Fortumissa Lundmark oli tiiviisti tekemisissä yritys­kauppojen ja poliittisten jännitteiden kanssa. Molemmat ovat keskeinen osa Nokian johtamista.

Nokia ilmoitti vuonna 2015 ostavansa ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin. Yrityskauppaan liittyvät ongelmat ovat monin tavoin leimanneet viime vuosia, mutta Lundmark uskoo yhä etujen löytymiseen.

”Haluan uskoa, että kaikkea potentiaalia yrityskaupoista, erityisesti Alcatel-Lucentista, ei ole saatu irti.”

Poliittiset jännitteet Nokian ympärillä puolestaan ovat lisääntyneet kiinalaisen Huawein ympärillä käydyn keskustelun takia. Yhdysvaltojen valtionhallinto on useaan otteeseen sanonut, että Kiina saattaa hyödyntää Huawein laitteita vakoilussa.

Tästä on katsottu koituvan Nokialle mahdollisuuksia. On myös spekuloitu sillä, että Yhdysvallat haluaisi nähdä Nokian siirtyvän yhdysvaltalaiseen omistukseen, mikä antaisi maalle oman 5g-verkkotoimittajan kilpailemaan Huawein kanssa.

Lundmark kommentoi poliittisia jännitteitä niukasti.

”Ylipäänsä kauppasodat ja geopoliittiset riidat ovat negatiivisia asioita pitkässä juoksussa. Me haluamme keskittyä siihen, mitä osaamme eli turvallisten ja luotettavien laitteiden tekeminen asiakkaille.”