Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt käteisen katoamista, ainakin väliaikaisesti. Kulutuksen vähentyminen ja suositukset maksaa käteisen sijaan esimerkiksi lähimaksulla johtivat keväällä käteisen käytön romahtamiseen.

Suomen Pankki seuraa käteisen käyttöä sen perusteella, kuinka paljon keskuspankista tilataan käteistä esimerkiksi automaatteihin. Maksujärjestelmät-osaston päällikön Päivi Heikkisen mukaan käteisen käyttö väheni tilausten ja palautusten perusteella noin 15 prosenttia edellisvuodesta.

”Sitä en osaa sanoa, kuinka suuri osa käteisen katoamisesta selittyi taloudellisen toimeliaisuuden vähenemisellä, ja kuinka paljon taustalla painoi muutos kuluttajien maksutavoissa”, Heikkinen sanoo.

Käteisen katoaminen näkyi myös muualla yhteiskunnassa. Sekä Otto-automaattiverkostoa ylläpitävä Automatia että Nosto-automaateista vastaava Nokas raportoivat useiden kymmenien prosenttien laskusta käteisen nostomäärissä.

OP-Ryhmän mukaan käteisnostojen määrät sukelsivat pahimmillaan jopa 40–50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Osa pudotuksesta selittyi yleisellä talouden toimeliaisuuden vähäisyydellä, mutta nähtävissä oli myös muutosta maksamisen tavoissa.

”Siinä missä kortin käyttö on palautunut kesällä entiselle tasolleen, käteisen nostomäärät laahaavat edelleen 15 prosenttia edellisvuodesta”, sanoo OP:n maksamisesta, tileistä ja taloudenhallinnasta vastaava johtaja Masa Peura.

”Jos mukaan lasketaan trendinomainen kymmenen prosentin vuosilasku, koronan vaikutukseksi jää elokuun alun tilanteessa noin viisi prosenttia.”

Myös päivittäistavarakauppiaat kertoivat, että koronavirusepidemia vauhditti siirtymistä käteisestä muihin maksuvälineisiin. Sekä S-ryhmän että Keskon liikkeissä kevät vähensi käteisen käyttöä ja kasvatti mobiili- ja lähimaksamisen suosiota.

”Tämän kriisin voittajaksi nousi ehdottomasti lähimaksaminen, jonka osuus korttiostoista on kohonnut jo 60 prosenttiin”, sanoo Keskon kehitysjohtaja Juha Andelin.

”En usko, että käteisen käyttö tästä enää entiselleen elpyy, eli kehityksen suunta on enemmän tai vähemmän pysyvä.”

Suomessa käteisen nostomäärät ovat vähentyneet jo pitkään tasaista kymmenen prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2014 suomalaiset nostivat rahaa automaateista 14,8 miljardin euron arvosta, kun viime vuonna summa oli 10,9 miljardia.

Kymmenen vuotta sitten noin joka kolmas suomalainen käytti yhtenä pääasiallisena maksuvälineenään käteistä, kun viime vuonna heitä oli enää alle kymmenen prosenttia. Vain reilut kuusi prosenttia käytti käteistä kaikkein yleisimpänä maksuvälineenä.

Muuhun maailmaan verrattuna suomalaiset käyttävät käteistä verrattain vähän, mutta pohjoismaisessa vertailussa Suomi kulkee pari askeletta naapureitaan jäljessä, arvioi OP:n Peura. Esimerkiksi Yhdysvalloissa noin kolmannes maksutapahtumista suoritetaan käteisellä, Ruotsissa vain kuusi prosenttia.

Euroopassa käteistä käytetään eniten Etelä- ja Keski-Euroopassa, selviää EKP:n kolme vuotta sitten julkaistusta selvityksestä. Esimerkiksi Saksassa yli 65 prosenttia kaikista maksuista suoritettiin käteisellä vuonna 2018.

Koronaviruspandemia vauhditti maksamisen murrosta myös sellaisissa maissa, joissa käteisellä on ollut yhä vahva asema. Siinä missä moni saksalainen kauppias hyväksyi aiemmin maksuksi vain käteistä, koronakeväänä käyttöön otettiin myös korttimaksut. Osa luopui käteisen vastaanottamisesta kokonaan.

Saksassa tehdyn kyselyn mukaan 57 prosenttia kansalaisista ryhtyi pandemian aikana maksamaan enemmän kortilla, ja puolet kyselyyn vastanneista kertoi vähentäneensä käteisen käyttöä reilusti.

”Koronaepidemia muutti maan maksutapoja enemmän kuin mikään uusi teknologia”, kommentoi eräs saksalainen verkkokauppayrittäjä BBC:lle.

Samanlainen kehitys näkyi myös muualla maailmassa. BBC:n mukaan 76 prosenttia britannialaisista kertoi käyttäneensä koronakevään aikana tavanomaista vähemmän käteistä ja siirtyneensä muihin maksutapoihin sekä esimerkiksi päivittäistavaroiden verkkokauppaan.

Yhdysvalloissa 40 miljoonaa ihmistä teki huhtikuussa ruokaostoksensa verkossa, ja Italiassa verkkokauppaostosten määrä kasvoi yli 80 prosenttia.

Mutta onko muutos pysyvä?

Moni ulkomainen media on jo julistanut otsikoissaan käteisen kuolemaa. Esimerkiksi Ruotsissa ennustettiin, että käteisen käyttö loppuu maassa vuonna 2023. Suomalaiset asiantuntijat ovat arvioissaan varovaisempia.

”Elämme yhä hyvin epävarmassa tilanteessa. Epidemia on muuttanut maksamista ja kaupoissa asiointia, mutta vasta tulevaisuus näyttää, jääkö muutos pysyväksi”, sanoo Finanssialan johtava asiantuntija Kirsi Klepp.

Hänen mukaansa käteinen ei tule katoamaan Suomesta vielä pitkään aikaan. Finanssialan vuonna 2019 toteuttaman kyselyn mukaan vajaa kolmannes suomalaisista arveli, ettei käteinen katoa Suomesta koskaan. 44 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että käteisen katoamiseen kuluu kymmenestä vuodesta yli 30 vuoteen.

”Itse asiassa on aika vaikea nähdä, että yksikään Suomessa tällä hetkellä käytössä olevista maksutavoista katoaisi nopeasti kokonaan. Erilaisia vaihtoehtoisia maksamisen tapoja tarvitaan eri tilanteisiin ja tarpeisiin myös jatkossa.”

Suomen Pankin Heikkinen on Kleppin kanssa samoilla linjoilla. Hän korostaa, että maksamisen murroksesta huolimatta noin puoli miljoonaa suomalaista käyttää edelleen yhtenä pääasiallisista maksuvälineistään käteistä.

Keskuspankin vuosittain toteuttaman kyselyn mukaan käteistä käytetään pääasiassa siksi, ettei korttimaksun koettu soveltuvan kaikkeen maksamiseen. Lisäksi käteisen käytön ajateltiin olevan sujuvaa ja helppoa etenkin pienissä maksuissa.

Heikkisen mukaan käteistä käytetään paljon vaikkapa kioskeilla, kesäkahviloissa, tapahtumissa sekä kuluttajien välisessä myynnissä esimerkiksi kirpputoreilla.

Käteisen hyväksi puoleksi luettiin myös konkreettisuus: rahan arvo hahmottuu käteisenä pankkitilillä näkyviä numeroita selkeämmin. Heikkisen mukaan moni nuorikin käyttää käteistä oman budjetin hahmottamiseksi ja rahankäytön kontrolloimiseksi.

”Ja sitten käteisellä on tietyissä tilanteissa myös varajärjestelmän rooli. Jos sähköinen järjestelmä kaatuu, niin helposti sitä alkaa miettiä, mistä saisi nostettua käteistä.”

Käteisen koetaan helpottavan rahanhallintaa, selviää Suomen Pankin kyselystä.

Yksi syy käteisen säilymiseen on ollut myös tapa ja tottumus, ja sitä koronaviruspandemia on kevään aikana horjuttanut, sanoo Aalto-yliopiston markkinoinnin työelämäprofessori Lasse Mitronen.

Yhä useampi kauppias kehotti keväällä käyttämään käteisen sijaan korttia, ja lähiasioinnin välttely ohjasi tilaamaan ruokaa verkkokaupasta. Esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin tehty soittokierros paljasti, että ruuan verkkokauppa kasvatti kysyntäänsä pysyvästi.

”Olennaista käteisestä luopumisessa on se, että saatavilla on enemmän ja parempia vaihtoehtoisia maksutapoja. Tärkeintä on, että maksaminen on helppoa, nopeaa ja kuluttajalle maksutonta”, Mitronen sanoo.

Esimerkiksi mobiilimaksamisen suosiota on kasvattanut juuri sen vaivattomuus. Mobiilista on tullut Mitrosen mukaan yhä kokonaisvaltaisempi käyttöliittymä, jonka kautta hoidetaan erilaisia arkisia toimia varausten tekemisestä lehtien lukemiseen. Maksaminen kulkee siinä sivussa samalla vaivalla.

Vastaavasti käteisen käyttöä on hankaloittanut se, että yhä useampi palveluntarjoaja kieltäytyy vastaanottamasta käteistä muun muassa siitä aiheutuvien kulujen ja vaivannäön vuoksi. Lisäksi nostoautomaattien määrä on vähentynyt, ja moni pankki on ryhtynyt perimään käteisen nostosta maksua.

Liian vaivatonta maksaminen ei saa kuitenkaan olla, Mitronen huomauttaa. Mitä aineettomampaa maksaminen on, sitä huomaamattomammaksi kulutus muuttuu.

”Kontrollin tunne katoaa, jos tililtä veloitetaan automaattisesti suoratoistomaksuja, ja isoja heräteostoksia voi tehdä vaikka bussissa istuessa.”

Toinen tärkeä tekijä maksamisen murroksessa on turvallisuus.

Jos ihmiset luottavat pankkijärjestelmään ja yhteiskuntaan, vähenee samalla myös tarve säilöä käteistä varmuuden vuoksi sukanvarteen. Mitrosen mukaan Pohjoismaissa on toimivat maksujärjestelmät ja vakaat pankit, joihin on totuttu luottamaan.

Sähköinen maksaminen mahdollistaa moninkertaisen tunnistautumisen, jolloin väärinkäytösten riski vähenee. Kortti- ja mobiilimaksu on turvallisempi myös kauppiaille, joiden ei tarvitse säilöä liikkeissään isoja määriä käteistä.

Toisaalta maksamisen murrosta hidastaa se, että ihmiset pelkäävät uutta ja tuntematonta.

”Turvallisuus on mielikuva. Monesti uusi koetaan vanhaa turvattomammaksi vaikkei epäilyksille olisi katetta.”

Mobilepayn mukaan mobiilissa siirtyvän rahan määrä on kaksinkertaistunut viime vuodesta.

Tulevaisuudessa erilaiset biometriset tunnisteet yleistyvät, arvelee OP:n Peura. Maksun voi hoitaa kasvojen tunnistuksella, sormenpäällä tai äänellä. Jo nyt yhtiön pääkonttorissa Vallilassa voi maksaa kahvilaostokset ilman lompakkoa tai puhelinta.

”Meillä on tällainen maksupääte, joka tunnistaa maksajan pelkästään kameraan katsomalla”, Peura sanoo.

Toinen kehityskulku on Peuran mukaan lisäarvotettu maksaminen. Silloin maksutapahtumaan liitetään joitakin lisätietoja, esimerkiksi opiskelijatunnistautuminen matkalipun ostamisen yhteydessä. Lisäksi maksamisesta on mahdollista kerätä rikastettua tietoa, mikä voi osaltaan ehkäistä sähköiseen maksamiseen liittyvää kontrollin puutetta.

Sovellus voi esimerkiksi koota maksutapahtumien pohjalta taloudenhallinnan näkymän, jonka avulla kuluttaja näkee, minne hänen rahansa menevät ja miten varallisuutta voisi suunnata aiempaa paremmin.

Aalto-yliopiston Mitrosen mukaan maksamisen digitalisointi onkin palveluntarjoajille iso bisnes. Maksamisesta on tulossa kokonaisvaltainen palvelu, johon yhdistyvät niin asiakkaiden luotottaminen, pikavipit kuin varainhoito.

Ensin kuluttaja siis houkutellaan ostamaan mahdollisimman vaivattomasti ja mahdollisimman paljon, ja kun rahat loppuu, hänelle tarjotaan ostosten jatkamiseksi pikavippiä. Lisäksi kuluttajien ostotottumuksistaan jakama data on rahaakin arvokkaampaa.

”Siinä mielessä käteinen onkin monelle yhä houkutteleva vaihtoehto, sillä käteisestä ei jää minkäänlaista jälkeä eikä kukaan kerää sen kautta henkilötietoja. Käteinen on maksutapana täysin anonyymi.”