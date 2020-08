Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on parantunut selvästi, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä tuore kysely. Järjestö selvitti yritysten tilannetta jo viidennen kerran koronakriisin aikana, ja tulokset paranivat laajasti verrattuna kevään tutkimuksiin.

”Yleisesti ottaen pk-kentän tilanne on oikeastaan kaikilla mittareilla mennyt parempaan suuntaan. Pahin ahdinko on kesän aikana hellittänyt, mutta toki on vielä yrityksiä, jotka ovat ahtaalla”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi verkossa järjestetyssä julkistustilaisuudessa.

Yhä pienempi osuus yrittäjistä on kokenut koronaviruksen takia ongelmia. Yrityksen alasajoa pohtii yhä harvempi yrittäjä. Konkurssin uhkaa kokee nyt viisi prosenttia yrityksistä, kun osuus huhtikuun alussa oli kymmenen prosenttia.

Myös lomautusten ja työllistämisen osalta näkymät ovat aiempaa paremmat. Kyselyn mukaan 80 prosenttia yrityksistä aikoo toimia syksyn nykyisellä henkilöstöllä. Kahdeksan prosenttia aikoo lisätä ja neljä prosenttia irtisanoa henkilöstöä.

Selvästi yleisin ongelma yrityksille on ollut myynnin väheneminen, jonka mainitsee 59 prosenttia vastaajista. Kokonaan myyntinsä menettäneiden tai yli 50 prosentin myynnin vähenemisen kokeneiden yritysten osuus oli 15 prosenttia.

Seuraaviksi yleisimpiä vaikutuksia toimintaan ovat olleet tilaisuuksien perumiset, etätöiden lisääntyminen sekä matkustamisen väheneminen.

Pentikäinen piti julkisen sektorin tarjoamia yritystukia tärkeinä ja suurelta osin onnistuneina.

”Meidän arvion mukaan yritystukia on jaettu 1,3 miljardia, ehkä enemmänkin”, Pentikäinen sanoi.

Kaikilta osin ei ole selvää, missä määrin eri yritykset ovat hakeneet useampia erilaisia tukia. Se herättää kysymyksen siitä, onko osa yrityksistä voinut saada jopa enemmän tukea kuin olisi ollut tarpeen.

”Kehittämistukia on saattanut mennä sellaisiinkin yrityksiin, jotka olisivat voineet selvitä ilman sitä. Mutta ne ovat liiketoiminnan kehittämiseen saatavilla olevia tukia. En itse ole ainakaan huolissani siitä, että niitä olisi haettu ilman syytä”, Pentikäinen sanoi.

”Enemmän olen huolissani siitä, että tapaan paljon yrityksiä, jotka kokevat moraalisesti hankalaksi yritystuen hakemisen, vaikka olisivat tukeen oikeutettuja. He ajattelevat, että siellä on toisia yrityksiä vielä hankalammassa tilanteessa eivätkä viitsi sitten tukea lähteä hakemaan. Meidän viesti yrittäjille on, että tukia kannattaa hakea, jos niihin on oikeutettu. On tärkeää koko kansakunnan kannalta, että mahdollisimman moni yritys selviää.”

Tukimuodoista Pentikäinen nosti esiin yrittäjien työttömyysturvan, jota kriisin aikana on ollut mahdollista saada ilman yritystoiminnan alasajoa.

”Viimeisin tieto on, että 78 000 yrittäjää on hakenut tätä yrittäjän työmarkkinatukea. Se on tullut tosi tarpeeseen”, Pentikäinen sanoi.

Pettymykseksi on Pentikäisen mukaan jäänyt kustannustuki, jonka hakemuksista kolme neljästä on hylätty.

”Jos toinen aalto tulee, niitä kriteerejä pitää ehdottomasti korjata.”

Kantar TNS:n toteuttamaan Yrittäjägallupiin vastasi yli tuhat yrittäjää eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta.