Sijoittaminen

Musti ja Mirrin myynti on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti, kun kotitaloudet ovat hankkineet uusia lemmikkejä aiempaa enemmän.

Helsingin pörssissä nähtiin torstaina menestyksekkään sijoitustarinan huipennus, kun pääomasijoittajat EQT ja Vaaka myivät lemmikkitarvikeyhtiö Musti Groupin osakkeita 118,5 miljoonalla eurolla.

Pääomasijoittajat lähtivät Mustin omistajaksi jo vuosia sitten, kun yhtiö oli selvästi nykyistä pienempi. Tämänvuotinen pörssilistautuminen ja koronapandemian aiheuttama koiranpentubuumi antoivat Mustin arvonnousulle kovan loppukirin.

Musti Group on Pohjoismaiden johtava lemmikkitarvikeketju, jolla oli vuoden 2019 lopussa 277 liikettä ja yli 1 100 työntekijää. Suomessa yhtiön liikkeet tunnetaan nimellä Musti ja Mirri.

Musti listautui Helsingin pörssiin helmikuussa, jolloin ruotsalainen pääomistaja EQT myi jo valtaosan osakkeistaan. Listautumisannissa yhtiön osakkeita myytiin hintaan 8,75 euroa.

Sen jälkeen yhtiön osakekurssi on noussut voimakkaasti, ja torstaina EQT ja Vaaka myivät osakkeensa 15,8 eurolla.

EQT myi 6,2 miljoonaa osaketta eli valtaosan jäljellä olevista osakkeistaan. Kasarmikadulla toimistoaan pitävä Vaaka Partners myi kaikki 1,3 miljoonaa osakettaan. Pääomasijoittajien myymä potti vastaa yli viidennestä kaikista Mustin osakkeista.

Pääomistaja EQT oli pörssilistautumisen yhteydessä sitoutunut pysymään Mustin omistajana 180 päivää. Rajoituksien purkauduttua ja osakkeiden arvon noustua viime aikoina voimakkaasti se päätti lyödä omistuksensa rahoiksi.

Pääomasijoittajista Vaaka Partners tuli Mustin omistajaksi jo vuonna 2010. Se myi valtaosan yhtiöstä EQT:lle vuonna 2014. EQT:n perustajiin lukeutuu Wallenbergien teollisuussuvun sijoitusyhtiö Investor.

Musti Groupin myyntiä on tänä vuonna kasvattanut koiranpentujen määrän lisääntyminen, kun koronavirus on saanut monet perheet toteuttamaan haaveensa lemmikin hankkimisesta. Mustin osavuosikatsauksen mukaan pentujen määrät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ovat kasvaneet noin 14 prosenttia, mikä on johtanut lemmikkituotteiden myynnin kasvuun.

Liiketoiminnan kannattavuus on ollut mainiota erityisesti Suomessa. Myös Norjan ja Ruotsin toimintojen kannattavuus on lähestynyt Suomen tasoa odotettua nopeammin.

”Uskomme, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrän kasvu, jatkavat vahvan kasvun tukemista”, sanoi toimitusjohtaja David Rönnberg viime viikolla tiedotteessa.