Telakkayhtiö Meyerin Turun telakalla käytyjen yt-neuvottelujen ensimmäinen osa on päättynyt tänään torstaina.

Neuvottelujen seurauksena 166 työntekijää joutuu lähtemään, yhtiö kertoo. Luvussa on 80 toimihenkilöä ja 86 työntekijää.

Yt-neuvottelut jatkuvat vielä loppuvuoden ajan tuotantoaikatauluista johtuen yhtiön varustelu- ja suunnitteluosastoilla sekä HR-toiminnoissa.

Taustalla on koronapandemian raju ja yllättävä vaikutus laivanrakennusteollisuuteen ja risteilymarkkinoihin. Turun telakalla on tilauksia vuoteen 2025 asti, mutta niiden toteutuminen on ollut vielä auki.

Huhtikuussa yhtiö kertoi neuvottelevansa tilanteesta asiakkaidensa kanssa. Samalla Meyer kertoi aloittavansa yt-neuvottelut 450 työntekijän irtisanomiseksi ja 900 työntekijän lomauttamiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin.

Yhtiö on kärsinyt matkailu vähentymisen ohella kovasta kilpailutilanteesta. Esimeriksi Viking Line esimerkiksi päätti tilata uuden Viking Glory -risteilijänsä Kiinasta, koska yhtiö laski säästävänsä näin 100 miljoonaa euroa.

Oikaisu 13.8. klo 15.17: Poistettu jutusta sitaatti, joka ei ollut Meyer -yhtiön edustajan vaan alihankkija Europlanin toimitusjohtaja Antti-Jussi Kesälän kommentti.