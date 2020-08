Etätyösuositus on aluksi voimassa Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Hallituksen uusi etätyösuositus näyttää jättävän työpaikoille valtaa sen arvioinnissa, mitkä työtehtävät on siirrettävä etätyöksi.

Alueellinen etätyösuositus koskee alueita, joilla koronavirustartunnat ovat kasvussa. Aluksi se on voimassa Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Etätyöhön tulisi siirtyä niiden työntekijöiden, ”joiden työtehtävät sen mahdollistavat”.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Markku Rajamäen mukaan näyttää siltä, että suosituksen sanamuoto on ympäripyöreämpi kuin keväällä. Se on hänen mukaansa hyvä asia ja viittaa siihen, että hallituksella on ymmärrystä yritysten erilaisille tarpeille ja tehtäville.

Yritysten mahdollisuudet etätyöhön eroavat Rajamäen mukaan myös toimistotyössä. Esimerkkinä hän mainitsee ideoinnin, uusien palvelujen kehittämisen ja strategiatyön.

”Omillakin kokemuksilla näkisin, että siinä lähityö voittaa tehossa etätyön.”

Rajamäen mukaan keväältä on näyttöä siitä, että työpaikoista ei tarvitse tulla tartuntapesäkkeitä, vaikka niillä tehtäisiin lähityötä. Monilla työpaikoilla tehtiin myös kevään tartuntapiikin aikaan lähityötä, mutta Rajamäen käsityksen mukaan työpaikoille jäljitettyjä tartuntoja oli hyvin vähän.

”Se kertoo siitä, että yritykset toimivat vastuullisesti ja myös lähityö voidaan hoitaa turvallisella tavalla”, Rajamäki sanoo.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Anne Horttanaisen mielestä hallituksen pitää luottaa siihen, että yritykset ymmärtävät itse parhaiten, kuinka etätyösuositusta noudatetaan ja kuinka etä- ja lähityökäytännöt parhaiten toimivat kussakin yrityksessä käytännössä.

”Yritykset ovat vastuullisia, ei kukaan halua vaarantaa työntekijöidensä terveyttä vaan pitää työntekijänsä töissä. Hallituksen pitää luottaa tähän. Mutta yritykset haluavat pitää myös yrityksensä toimintakykyisenä ja talouden pystyssä. Suomelle ja suomalaisille on ensiarvoisen tärkeää, että työpaikat pystytään säilyttämään”, Horttanainen sanoo tiedotteessa.

Horttanainen muistuttaa, että organisaatioissa on monenlaisia työtehtäviä. Etä- ja lähityön välillä tehtävään valintaan vaikuttavat hänen mukaansa tehtävänkuva, työtilanne, toimitilat ja henkilökohtaiset syyt.

”Tämän arvioimisessa hallituksen pitää luottaa suomalaisiin työnantajiin ja työntekijöihin.”

Sekä Rajamäki että Horttanainen kiittelevät sitä, että suositus on alueellinen.

Rajamäen mukaan riskin kohoamista on hyvä tarkkailla alueellisesti ja tehdä sen mukaisia päätöksiä vaikka vähän useammin silloin kun se on täysin välttämätöntä.