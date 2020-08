Uusi suositus kasvomaskien käytöstä on saanut kuluttajat liikkeelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että se suosittelee kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Moni suomalainen päätti ilmeisesti viimeistään nyt, että maskeja on hankittava muuttuneen tilanteen vuoksi.

Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Tokmannin myymälän eteen muodostui jonoa torstaina iltapäivällä. Osasta kauppaketjun myymälöistä kertakäyttöiset kasvosuojat myytiin nopeasti loppuun.

Tokmannilla on yli 200 myymälää ympäri Suomea. Niissä kasvosuojat ovat käyneet hyvin kaupaksi viime viikon alusta alkaen, jolloin julkisuuteen tuli ensimmäisiä tietoja THL:n mahdollisesta suosituksesta, kertoo toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Hänen mukaansa kasvosuojien toimitusketjut ovat kunnossa sekä Suomessa että maailmalla. Tokmannille ne tulevat suoraan valmistajalta, eikä tällä hetkellä ole tiedossa toimitusvaikeuksia.

”Hetkellisesti ne voivat loppua joistain myymälöistä, jos tulee tällaisia hamstraustilanteita, mutta saamme koko ajan niitä lisää”, Rautiainen sanoo puhelimessa.

Kertakäyttöisiä kasvosuojia myy myös esimerkiksi Yliopiston apteekki, jolla on verkkokauppa ja 17 myymälää ympäri Suomea. Apteekkiketjussa on varauduttu jo pidempään maskisuosituksen tuloon.

”Olemme odottaneet suositusta ja varautuneet tähän, joten suusuojusten saatavuus on hyvä”, kertoo viestintäjohtaja Jenni Tyrni.

Yhtiö on tilannut jo pidempään omalla merkillä myytävät kasvomaskinsa samalta yhteistyökumppanilta. Toimitukset ovat sujuneet hyvin myös poikkeusaikana, ja tällä hetkellä kertakäyttöisiä kasvosuojia saa kaikista ketjun apteekeista.

Verkkokaupan tilauksille luvataan tavallisesti 2–4 arkipäivän toimitusaika, mutta pääkaupunkiseudulla yhtiö tarjoaa myös saman päivän toimitusta lisämaksusta.

Tyrnin mukaan apteekkituotteiden verkkokauppa on ylipäätään kasvanut korona-aikana: keväällä yhtiö kertoi verkkokaupan myynnin nelinkertaistuneen. Asiakkaiksi on tullut entistä enemmän varttuneempia kuluttajia, joiden liikkuminen on ollut pandemian aikana rajoitettua.

Tällä hetkellä kertakäyttöiset kasvosuojat näyttävät loppuneen hetkellisesti joistakin kaupunkien keskustojen kaupoista, mutta verkkokaupassa ja keskustojen ulkopuolella maskeja vaikuttaa saavan edelleen hyvin.

”Arvioisin, että moni suomalainen on jo varautunut, ja maskeja löytyy jo kotoa. Meillä ensimmäinen myyntipiikki oli jo viime viikolla”, sanoo Tokmannin Rautiainen.