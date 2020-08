San Francisco

Kin Khaon keittiömestarien ylpeys on possun karamellisoidusta vatsasta valmistettu herkku. Tunnustuksena taidoistaan ravintola on saanut Michelin-tähden.

Ravintolasalissa annostellaan aterioita noutopakkauksiin. sValtaosa San Franciscon ravintoloista on ollut suljettu asiakkailta maaliskuusta lähtien.

”Yritän löytää tapaa, jolla voisimme jatkaa toimintaa”, ravintoloitsija Pim Techamuanvivit sanoo.

Yhdysvalloissa ravintolat ovat ahdingossa. Asiakkaat varovat sisätiloja, viranomainen rajoittaa toimintaa ja oikeudenkäynnit uhkaavat, jos varotoimenpiteitä ei noudateta.

Pienissä keittiötiloissa työskentelevä ravintolahenkilökunta on erityisen altis tartunnoille. Kin Khaossa käytetään maskeja, mutta niitä on raotettava koko ajan, sillä ruokaa pitää maistaa.

”Muutama henkilöstön jäsen kuuluu riskiryhmään, ja jotkut asuvat todella ahtaasti. Kannan heistä huolta.”

Techamuanvivitilla on kaksi ravintolaa, joissa on normaalisti 50–100 työntekijää. Nyt töissä on vain kymmenkunta. Olisi välttämätöntä löytää koronaviruspandemian yli vievä ratkaisu, joka mahdollistaisi useamman töihin pääsyn.

Sellainen voisi olla säännöllisesti toteutettava koronavirustesti. Silloin tauti jäisi kiinni hyvissä ajoin, eikä se ehtisi levitä. Haasteena on löytää luotettava, kustannustehokas toteutus.

”Jos maskin ostaminen on vaikeaa, testien vertailu on moninkertaisesti hankalampaa vastuukysymysten vuoksi.”

Moni muu yritys ja yksityishenkilö miettii samaa. Se on luonut Yhdysvaltoihin koronavirustestipalveluiden markkinan.

Erityinen haaste on kriittisten alojen henkilöstö. Usein he ovat pienipalkkaisia kokkeja, kuljettajia ja hoitohenkilöstöä, joille etätyö ei ole mahdollista ja riski virukselle altistumisesta korkeampi. Viime viikolla yhdysvaltalainen lihavalmistaja Tyson Foods ilmoitti testaavansa viikoittain 120 000 työntekijää koronaviruksen varalta.

Yksi uuden aallon testausyritysten nousijoista on juuriltaan suomalainen Primary Diagnostics.

Yritys sai alkunsa, kun kalifornialais-suomalaiset teknologiavaikuttajat Jyri Engeström ja Kristian Segerstråle huolestuivat pandemian kiihtymisestä. He molemmat kuuluvat isoimmat yrityskaupat Piilaaksoon tehneisiin suomalaisiin. Engeström myi Jaiku-pikaviestipalvelun Googlelle ja Segerstråle myi Playfish-peliyhtiön Electronic Artsille.

Kristian Segerstrale

He pystyttivät Kaliforniaan vapaaehtoisvoimin kaksi hanketta, joissa testattiin huhtikuussa kaikkiaan 5 000 ihmistä.

Ensin oli vuorossa Engeströmin kesämökkikylä Bolinas, jossa keski-ikä on 65 vuotta.

Kimmokkeena oli huoli läheisistä.

”Pandemia tuntui kaukaiselta asialta ja käsitys sosiaalisesta välimatkasta oli vanhenevassa hippikylässä hatara”, Engeström kertoo.

Hanke eteni ideasta toteutukseen kolmessa viikossa. Joukkorahoituksella kerättiin 350 000 dollaria, testinottopaikoiksi vuokrattiin häätelttoja ja vapaaehtoiset näytteenottajat pukeutuivat rautakaupoista hankittuihin suojapukuihin. Seuraavaksi testattiin San Franciscon Mission-kaupunginosa.

Kalifornian yliopiston kanssa yhteistyössä toteutetut hankkeet nousivat Yhdysvaltojen ykkösuutisiin. Ne osoittivat, että testaamalla voitaisiin selvittää viruksen leviämistä ja pandemian etenemistä.

Kysyntä käynnistyi ja tapahtui tyypillinen Piilaakson-liike.

”Perustimme startupin, sillä se on luonteva tapa skaalata toimintaa. Johtajaksi valitsimme hankkeessa kykynsä osoittaneen vapaaehtoisen”, Engeström sanoo.

Andrew Kobylinski

Primary Diagnosticsin tuore toimitusjohtaja Andrew Kobylinski työskenteli vielä keväällä suomalaisen Ari Tullan Quest Analytics -yrityksessä Piilaaksossa.

”Kuulin suomalaisyhteisön kautta, että vapaaehtoisia tarvitaan ja nostin heti käden pystyyn”, Kobylinski kertoo.

Primary on testannut muutamassa kuukaudessa yli 40 000 amerikkalaista. Joukossa on mielenosoittajia Minnesotassa ja Kentuckyssä, hääseurue, intiaanireservaatti ja 10 000 opiskelijaa Colorado Mesan yliopistokampuksella.

Tulevan 10 päivän aikana testataan kaikkiaan 30 000 ihmistä.

Palvelua Primary Diagnostics tarjoaa rinnan isojen Googlen kaltaisten firmojen kanssa.

Jyri Engeström toteutti yhteisöllisen koronavirustestihankkeen Kaliforniassa huhtikuussa.

Kobylinskin mukaan ratkaisu on ylivertainen.

Ohjelmisto palveluna -periaatteella toimiva yritys tarjoaa tavan toteuttaa luotettavasti laajan skaalan koronavirustestausta aina toteutuspaikan valinnasta, työvuorojen suunnittelusta ja aikataulutuksista testattavien rekisteröintiin, laboratorioyhteistyöhön ja testitulosten jakamiseen.

Toisin sanoen Primary Diagnostics yhdistää testaukseen tarvittavat eri osapuolet toisiinsa.

”Teimme juuri 40 hengen pilotin, jossa tulokset saatiin kuudessa tunnissa.”

Hankkeen lääkäri valitsee yleensä testin ja laboratorion. Käytössä ovat samat PCR-testit kuin Suomessa.

”Harvalla kilpailijalla on tarjota juuri tähän tarkoitukseen rakennettua ratkaisua. Kasvoimme yhteisöllisyydestä. Voimme palvella monikielisiä ja -ikäisiä, joilla ei ole puhelinta tai sähköpostia”, Kobylinski sanoo.

Useimmat uudet ratkaisut edellyttävät Kobylinskin mukaan, että kaikki osaavat käyttää teknologiaa ja jokaisella on iPhone. Perinteisessä terveydenhoidon mallissa taas käsitellään yksi näyte tai lääkäritapaaminen kerrallaan.

”Ei se toimi, kun testataan 2 000 ihmistä päivässä.”

Testeistä on tullut haasteita ja mahdollisuuksia täynnä oleva miljardibisnes. Kobylinskin mielestä tärkeintä on luotettavuus ja nopeus.

Yritys lupaa testituloksia Piilaakson talousalueella vuorokaudessa, ja mallia laajennetaan muuallekin Yhdysvaltoihin sekä Iso-Britanniaan.

Testihinnat ovat 100–130 dollaria, josta 85 prosenttia on laboratoriokuluja.

”Luulimme että hinnat olisivat tippuneet 50 dollariin kuukausia sitten, mutta se ei ole tapahtunut niin nopeasti kuin uskoimme.”

Kobylinskin mukaan jokainen laboratorio Yhdysvalloissa käsittelee nyt koronavirustestejä.

”Toivottavasti kapasiteetin lisääminen madaltaa hintaa.”

Primaryllä on jo kuusi työntekijää ja kymmentä uutta ollaan rekrytoimassa.

”On ollut paljon unettomia öitä. Olemme sellaisia monitoimisotilaita, me koulutamme organisaatioiden, piirikuntien sekä kaupunkien henkilökuntaa ja samalla kasvatamme yritystä.”

Tarvittaessa Primary Diagnostics toteuttaa koko testaustapahtuman alusta loppuun.

”Riskien minimoimiseksi kontaktikohtia on prosessissamme vain kaksi. Testiin tulevalle ojennetaan maski ja sitten otetaan näyte.”

Kaikki muu on valmiina.

Suurin yllätys on ollut oireettomien tartuttajien valtava määrä.

”Hulluinta tässä taudissa on, että jopa 53 prosenttia tartuttajista on oireettomia.”

Arvostetun Rockefeller-säätiön tuore raportti ehdottaa Yhdysvalloille 75 miljardin dollarin panostusta laajennettuun testiohjelmaan pandemian hallintaan saamiseksi. Tavoite olisi tunnistaa koronavirukseen sairastuneet, jotta terveet voivat palata töihin ja kouluihin.

Vielä toukokuussa maassa todettiin noin 20 000 uutta virustartuntaa päivässä, nyt niitä on lähes 80 000, joka päivä.

Yhdysvalloissa testataan tällä hetkellä Suomen väkiluvun verran ihmisiä viikossa. Määrää pidetään aivan liian vähäisenä.

Viruspesäkkeitä ei ehditä löytää, eikä tartunnan saaneita jäljittää, ja taudin leviäminen jatkuu. Pullonkauloja riittää, oli kyse sitten välineistä ja kemikaaleista. Se on hidastanut tulosten saamista.

San Franciscossa ravintoloitsija Techamuanvivit haluaisi testauttaa työntekijät viikoittain tai edes kahdesti kuussa, kunnes rokote on saatavilla tai tautia osataan hoitaa paremmin. Ongelma on hinta.

Yksityisesti toteutettuna testi maksaa 125–150 dollaria eli 110–130 euroa.

Toistaiseksi on tyydyttävä San Franciscon tarjoamaan, kaikille kaupungissa asuville ja työskenteleville tarkoitettuun matalan kynnyksen maksuttomaan testiin.

”Haaste on, ettei siellä voi käydä joka viikko, eikä yksi kerta auta oikein mitään. Saatat saada tartunnan, kun pysähdyt kotimatkalla kaupassa” Techamuanvivit sanoo.

Ratkaisu voisi olla henkilöstön näytteiden ryhmätestaus eli poolaus, joka vähentäisi kustannuksia jopa 80 prosenttia. Ryhmätestauksessa näytteet yhdistetään ja ainoastaan positiiviset analysoidaan uudestaan, jolloin voidaan käsitellä suuria näytemääriä.

”Se saattaa olla ainoa mahdollinen tapa eteenpäin, jotta ravintolat voivat avata ja selvitä, kunnes pandemia on ohi.”

Ravintoloitsija Pim Techamuanvivit annostelee aterioita noutopakkauksiin.

Testausta Yhdysvalloissa ajanut Engeström viettää kesää Helsingin Käpylässä.

”Yllätyin Suomeen saavuttuani, miten huolettomasti täällä suhtauduttiin koronavirukseen.”

Piilaakson ja Suomen koronavirusluvut olivat kevään ajan hyvin samankaltaiset, kunnes alkukesästä luvut lähtivät Kaliforniassa nousuun.

Engeström pelkää, että sama tapahtuu nyt Suomessa.

”Suurin huoleni on ulkomailta saapuvat. Jos nämä testattaisiin viimeistään rajalla, voisi olla rauhallisemmin mielin”, Engeström sanoo.

”Kaliforniassa opittiin jo huhtikuussa, että pitää testata kaikki, sillä yli puolet tartuttajista on oireettomia.”

Helsinki-Vantaalla ohjattiin elokuun toisena viikonloppuna ensimmäistä kertaa yhden saapuneen lentokoneellisen kaikki matkustajat vapaaehtoiseen koronavirustestiin. Matkustajista jopa kolmasosa kieltäytyi testistä.

Lentoaseman vapaaehtoinen koronavirustestaus ei Engeströmin mielestä riitä, vaan rajoilla, oppilaitoksissa ja työpaikoilla tarvittaisiin laajalti pikatestejä. Näitä pidetään Yhdysvalloissa yhä merkittävämpänä ratkaisuna.

”Suomessa on pikatestien kotimaista tuotantoa. Tällä hetkellä se menee kokonaisuudessaan ulkomaille, vaikka Helsingin alueella on tarvittava varustus jo yli 50 klinikalla. Kapasiteetti saataisiin heti käyttöön, mutta se edellyttää viranomaisilta nopeutettua lupaprosessia”, Engeström sanoo.