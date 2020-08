Fortnite on ollut hyvin suosittu muun muassa lasten ja nuorten parissa.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple on poistanut supersuositun Fortnite-pelin sovelluskaupastaan, kertoo muun muassa Reuters.

Fortnite on amerikkalaisen peliyhtiö Epic Gamesin tietokone- ja kännykkäpeli, jolla on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa pelaajaa maailmanlaajuisesti.

Syynä on Epic Gamesin yritys kiertää sovelluskauppojen maksuja. Epic Games esitteli torstaina uuden maksutavan mikromaksuihin Fortnitessa. Mikromaksu tarkoittaa pelin sisäisiä maksuja.

Epic Games tarjoaa alennusta pelaajalle, jos tämä tekee mikromaksuja niin, ettei maksu mene sovelluskaupan kautta. Vaikka Fortnite on ilmainen, sen sisällä voi ostaa pelin omaa valuuttaa, v-buckseja.

Apple ottaa sovelluskaupan kautta tehdyistä maksuista noin 15–30 prosenttia välistä.

Applen mukaan Epic Games rikkoo sovelluskaupan sopimusehtoja. Epic Gamesin mukaan Applen päätös poistaa Fornite Apple Storesta on ”kohtuuton” ja osoitus teknologiajätin liian suureksi kasvaneesta asemasta.

Epic Games ilmoitti vievänsä asian oikeuteen.

Jo Apple Storesta pelin ladanneet voivat edelleen pelata peliä.

Fornite on viime vuodet ollut yksi maailman suosituimmista videopeleistä. Se julkaisiin vuonna 2017. Fortnite on sinänsä ilmainen moninpeli, jossa maksamalla kuitenkin voi edistyä tehokkaammin. Suosituin pelimuoto on Battle Royale.