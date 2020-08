Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitussalkku on miljardin pienempi kuin ennen koronakriisiä. Yhtiön pääkonttori liputti Helsingissä marraskuussa 2019.

Suomen suurimman työeläkeyhtiön Ilmarisen sijoitussalkun arvo laski miljardilla eurolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Nopea osakkeiden kurssinousu huhtikuusta lähtien ei siis palauttanut sijoitussalkun arvoa viime vuoden lopun lukuihin.

Ilmarisen hoitamien työeläkevarojen sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 48,8 miljardia euroa, kun vuoden lopussa sijoituksia oli 50,5 miljardin euron arvosta. Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli siis kaksi prosenttia pakkasella, vaikka toisen neljänneksen sijoitustuotto oli kuusi prosenttia.

”Alkuvuoden rajusta romahduksesta toivuttiin nopeasti, mutta koko alkuvuosi jäi pakkaselle koronaviruksen vuoksi”, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoi välituloksen julkistamistilaisuudessa perjantaina.

Ilmarisen kesäkuun lopun sijoitussalkun arvo oli 1,7 miljardia pienempi kuin joulukuun 2019 lopussa. Arvonlaskusta noin yksi miljardi johtui tappiollisesta sijoitustuloksesta. Noin 700 miljoonaa euroa taas johtuu muista kassavirroista kuten siitä, että ulos maksettavat eläkemaksut olivat suuremmat kuin Ilmarisen keräämät työeläkemaksut.

”Tämän vuoden ilmiö tulee olemaan se, että maksettavien eläkkeiden ja sisään tulevien eläkemaksujen ero kasvaa. Tähän vaikuttavat suurten ikäluokkien eläköityminen ja koronasta seurannut palkkasumman pieneneminen sekä alennetut eläkemaksut”, Ilmarisen sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Mikko Mursula selvittää.

Koronan aiheuttama työllisyyden lasku ja työeläkemaksun tilapäinen alennus pienensivät Ilmarisen vakuutusmaksutuloa tammi–kesäkuussa. Vakuutusmaksuja kertyi 160 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten.

”Vakuutusmaksutulo pieneni samaan aikaan, kun eläkkeiden maksu jatkui. Sen vuoksi tarvittiin vakavaraisuutta”, Pölönen kertoi.

Ilmarisen vakavaraisuuspääoma pieneni noin miljardilla 9,6 miljardiin euroon sijoitustappioiden vuoksi. Myös riskinottokyvystä eli vakavaraisuudesta kertova vakavaraisuusaste putosi 124 prosenttiin 126,6 prosentista.

”Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan eläkkeistään, sillä eläkkeiden maksu turvataan myös poikkeusoloissa”, Pölönen kuitenkin lohdutti.

Pölösen mukaan tulevan kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, kuinka hyvin viruksen uudelleenleviämistä kyetään estämään ilman laajamittaisia sulkutoimia. Ne pahentaisivat talouden kriisiä ja työttömyyttä.

Pölönen jakoi kiitosta Suomen viranomaisten, yritysten ja kaikkien kansalaisen toiminnalle kevään koronakriisissä.

”Kevään lomautusaalto Suomessa ei näytä kumuloituvan työttömyydeksi”, hän arvioi.

Ilmarisen sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Mikko Mursula arvioi perjantaina, että yhtiön suurin riski on edelleen pörssiosakkeissa ja pörssin ulkopuolella olevissa osakeomistuksissa.

”Osakkeissa on 46 prosenttia sijoitusomaisuudestamme ja johdannaiset huomioon ottaen 44 prosenttia”, Mursula kuvaili työeläkeyhtiön sijoitusriskiä.

Suomalaisten pörssiosakkeiden osuus Ilmarisen sijoitussalkussa on noin 27 prosenttia. Kokonaisuudessaan Ilmarinen on sijoittanut Suomeen noin 12 miljardia euroa, mikä on noin 25 prosenttia Ilmarisen koko taseesta. Suurimmat yksittäiset pörssiomistukset ovat Ilmarisella kiinteistösijoittaja Kojamossa 524 miljoonaa euroa ja Nokiassa 271 miljoonaa euroa.

Mursula sanoi perjantaina, että reaalitalouden heikot luvut ja markkinoiden odotukset ovat ennätyksellisen kaukana toisistaan. Näkymät ovat kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvät.

”Bruttokansantuotteen kasvuennusteita kuluvalle vuodelle on leikattu tai leikataan edelleen, mutta vuodesta 2021 odotetaan jo suhteellisen ripeän talouskasvun vuotta”, Mursula arvioi.

Mursulan mukaan yhtiöt ovat kertoneet toisella vuosineljänneksellä ”romautettuja markkinaodotuksia” parempia tuloksia.

”Ne ovat tukeneet ainakin lyhyellä tähtäimellä osakemarkkinaa. Eri alojen tuotoissa kuitenkin valtavia eroja”, Mursula sanoi.