Teknologia

Fortnite on yksi maailman suosituimmista mobiilipeleistä.

Yhdysvaltalaiset teknologiajätit Apple ja Google poistivat Fortnite-pelin App Store- ja Google Play -sovelluskaupoistaan torstaina.

Fortnite on amerikkalaisen peliyhtiö Epic Gamesin tietokone- ja kännykkäpeli, jolla on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa pelaajaa maailmanlaajuisesti.

Syy pelin poistamiseen oli yksinkertainen.

Apple ja Google vaativat sovelluskaupoissaan jaossa olevilta sovelluksilta sitoutumista siihen, että sovelluksiin rakennetut maksulliset lisäpalvelut täytyy ostaa sovelluskaupasta, joka ottaa maksuista 15–30 prosentin osuuden itselleen.

Fortnite yrittää pyristellä irti tästä vaatimuksesta.

Se esitteli torstaina uuden maksutavan, jolla pelaajat saivat alennusta pelin sisällä tehtävistä niin sanotuista mikromaksuista, jos maksu ei mene sovelluskaupan kautta.

Yhtiö kertoi noin 20 prosentin alennuksen menevän suoraan pelaajien hyväksi, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Lukuisten mediatietojen mukaan Apple ja Epic Games ovat molemmat uhanneet menevänsä oikeuteen vastapuolen toimien takia.

Applen mukaan Epic rikkoo osapuolten välistä sopimusta. Epic Gamesin mukaan Applen päätös poistaa Fortnite Apple Storesta on ”kohtuuton” ja osoitus teknologiajätin liian suureksi kasvaneesta asemasta.

Maailmassa on arviolta yli 2,7 miljardia älypuhelinta ja 1,3 miljardia tablet-käyttäjää, ja älypuhelimien käytöstä nykyisin arviolta 90 prosenttia tapahtuu sovelluksissa.

Kun Apple ja Google hallitsevat iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillään älypuhelimien ja tablettien markkinoita, on näillä kahdella toimijalla valta pitää komissionsa kaupoista korkeina verrattuna esimerkiksi esimerkiksi erilaisten luottoyhtiöiden maksujärjestelmämaksuihin.

Sovelluskaupassa on kyse myös merkittävistä tulovirroista: App Storessa on noin 1,9 miljoonaa sovellusta ladattavana, Google Playssa 2,5 miljoonaa.

Tilastoyhtiö Statista ennustaa, että tänä vuonna globaalin sovelluskaupan liikevaihto nousee 580 miljardiin dollariin eli noin 490 miljardiin euroon.

Juridisesti kiinnostava kysymys Fortnite-riidassa on se, käyttävätkö Applen ja Googlen kaltaiset alustatalousjätit ehkä väärin määräävää asemaansa markkinoilla.

Toisin sanoen: onko niillä oikeus ottaa näin suuri osa sovellusten valmistajien liikevaihdosta ja niiden kautta myöhemmin tehtävästä kaupankäynnistä, vai onko kyseessä hallitsevan aseman väärinkäyttö?

Epic Gamesin valitsema ajankohta Applen ja Googlen haastamiseen on tuskin sattumaa.

Keskustelua nopeasti kasvaneiden teknologiajättien ylivallasta käydään erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin toimitusjohtajat olivat toissa viikon keskiviikkona kongressin kilpailuoikeusjaoston kuultavina pääkaupungissa Washingtonissa.

Asiakas kokeili iPhone-puhelinta myymälässä Moskovassa syyskuussa 2018.

Kuuleminen oli osa yli vuoden kestänyttä tutkintaa, jossa selvitetään, ovatko nämä yhtiöt syyllistyneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liiketoiminnassaan ja estäneet pienempiä kilpailijoita pääsemästä markkinoille tasavertaisesti kilpailemaan asiakkaista.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa on käynnissä muitakin selvityksiä näiden yhtiöiden ylivallasta. Googlen markkina-asema on Yhdysvaltain oikeusministeriön selvityksessä, Facebook kauppakomissio FTC:n tutkittavana ja Amazon sekä Apple kilpailuviraston tutkittavina.

Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset ovat haastatelleet sovelluskehittäjiä kesästä 2019 lähtien.

Yhden sovelluskehittäjän mukaan kilpailuviranomaisten selvitys keskittyisi enemmän sovellusten hyväksymisprosessiin Applen sovelluskaupassa ja siihen, miten maksutavoista voisi joustaa, kuin Applen 30 prosentin komission suuruuteen, Bloomberg raportoi.

EU:ssa komission kilpailuviranomaiset ovat tutkineet amerikkalaisten tietotekniikka- ja internetyritysten kilpailuoikeudellisia toimia 1990-luvun loppupuolelta lähtien.

Vedenjakajana pidetään komission kilpailuosaston 2000-luvun alkupuolen Microsoft-päätöstä, jossa Microsoftin todettiin käyttäneen määräävää markkina-asemaansa väärin muun muassa siinä, miten se pimitti Windows-käyttöjärjestelmänsä yhteensopivuustietoja kilpailijoiltaan vallatakseen internetin käyttöjärjestelmämarkkinoita.

Tällaisissa kiistoissa on tyypillistä, että teknologiajätit viivyttävät tapausten ratkaisuja harkitusti oikeustaisteluilla, kertoo Turun yliopiston kauppaoikeuden professori Tuomas Mylly.

Professori Tuomas Mylly.

”On mahdollista, että teknologia­jätit voivat viivyttää ratkaisuja maksamalla juoksevia sakkoja vaikka miljoonan päivässä pitkittääkseen kilpailu­tilannetta ja vallatakseen markkinoita.”

Euroopassa kilpailuviranomaiset tutkivat paraikaa teknologiajättien toimia.

Viime vuoden maaliskuussa komissio asetti Googlelle 1,5 miljardin euron sakon määräävän aseman väärinkäytöstä. Tuolloin Google oli saanut EU:lta yhteensä yli kahdeksan miljardin euron edestä sakkoja.

Komissiolla on vireillä Amazonia koskeva tutkinta sen kaksoisroolista kilpailevana myyjänä ja kauppapaikka-alustan tarjoajana niin sanotulla Amazon Marketplace -alustalla, jossa yritykset saavat myydä tuotteitaan Amazonin hoitaessa laskutuksen.

Selvityksen ydinkysymyksenä on se, saako Amazon pitää saamansa asiakasdatan pitkälti omana tietonaan vai ei.

Facebookin osalta mielenkiintoisin oikeustapaus koskee saksalaisen kilpailuviranomaisen ratkaisua siitä, että Facebook oli hyödyntänyt käyttäjien yksityisiä tietoja yksityisyyden suojan vastaisesti ja sai näin kilpailuetua suhteessa kilpailijoihinsa, Mylly kertoo.

Asiasta on kansallisen tuomioistuimen ratkaisu, joka ei kuitenkaan ollut sama kuin kilpailuviranomaisen päätös.

Yhtenä Fortnite-kiistan ajankohdan syynä voi olla myös uusi verkkoyritysten avoimuutta koskeva EU-asetus, joka tuli sovellettavaksi 12. heinäkuuta.

Se on välittömästi voimaan tulevaa oikeutta kaikissa EU-valtioissa.

”Se koskee juuri Fortnite-kiistan tyyppisiä tilanteita”, Mylly sanoo.

Asetuksessa säädetään esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä ja millä varoajoilla alustayhtiöt saavat poistaa sovelluksiaan jakavia yhtiötä kauppapaikoiltaan.

Päätökset eivät saa olla syrjiviä tai perustua siihen, että alustayhtiöt tekevät päätöksensä säilyttääkseen kilpailuetunsa.

Google Play -kaupassa on ladattavana noin 2,5 miljoonaa sovellusta.

Myös EU:n lainsäädäntöpuolella tapahtuu.

Komission uusi kilpailuväline-ehdotus kasvattaisi radikaalisti kilpailuviranomaisen toimivaltaa niin, että se voisi puuttua erilaisiin kilpailuoikeudellisiin ongelmatilanteisiin nopeilla väliintuloilla, Mylly arvioi.

”Se on koepallo.”

Ehdotuksen julkinen kuuleminen päättyy syyskuussa. Eri vaihtoehtojen mukaan toimivallan laajennuksista tulisi yleisiä tai sitten ne koskisivat esimerkiksi vain digiyrityksiä.

Juridisesti tärkein muutos on kysymys siitä, kenellä on todistustaakka siitä, että jollain yhtiöllä on määräävä markkina-asema toimialallaan ja markkina-alueellaan.

”Nyt kilpailuviranomaisella on todistustaakka määräävän markkina-aseman osoittamisesta. Muutoksen jälkeen riittäisi pelkkä viranomaisen havainto rakenteellisista ongelmista”, Mylly sanoo.

Hänen mukaansa viranomainen voisi näin pelkän taloustieteellisen analyysin perusteella paremmin puuttua kilpailutilanteisiin, vaikka yhtiöt eivät olisi syyllistyneet rikkomuksiin.

Kilpailuoikeutta mullistava lainmuutos sallisi pisimmälle menevässä skenaariossa jopa yritysten pilkkomisen.

Myllyn mukaan henkilödatan lisääntyvä käyttö ja yritysten algoritmipohjainen päätöksenteko on muuttanut markkinoita niin, että myös kilpailuoikeuden on muututtava.

”Jotta toiminta ei jää pelkäksi nysväämiseksi.”