Turusta kotoisin oleva Raisa Räisänen on ollut ruotsalaisen puhelinasusteita myyvän Ideal of Swedenin markkinointijohtaja vuodesta 2018.

Pari vuotta sitten tiettyjä kännykän suojakuoria alkoi näkyä joka toisella somevaikuttajalla ja bloggaajalla. Vaaleanpunaisia, marmorikuvioituja, kimaltelevia. Se bloggaajakännykänkuori, keskustelupalstoilla naljaillaan.

Ruotsalaisyritys Ideal of Swedenin markkinointijohtaja Raisa Räisänen sanoo ottavansa naljailun kunnianosoituksena.

”Tärkeä osa meidän markkinointistrategiaamme on näkyä niissä sosiaalisen median kanavissa.”

Ideal of Sweden on kasvanut vaikuttajamarkkinoinnin avulla viime vuosina hurjaa vauhtia.

Vuonna 2017 liikevaihto oli 166 miljoonaa kruunua, seuraavana vuonna 428 miljoonaa kruunua. Viime vuonna liikevaihto ylsi vielä julkaisemattomien lukujen mukaan jo noin 700 miljoonan kruunuun eli noin 68 miljoonaan euroon.

Merkin puhelinasusteita, kuten suojakuoria, laturipiuhoja ja vara-akkuja, myydään nykyään yli 70 maassa.

Viime vuoden kesäkuussa Dagens Industri uutisoi, että pääomasijoitusyhtiö Altor ostaa 60 prosenttia Ideal of Swedenistä. DI arvioi kaupan hinnaksi hieman alle 2 miljardia kruunua eli noin 194 miljoonaa euroa.

Kännykänkuoria, suojakalvoja ja erilaisia lisävarusteita älypuhelimelle löytyy elektroniikkakaupoista useita hyllyrivillisiä.

Alan lukuisista toimijoista Ideal of Swedenin erottaa etenkin markkinointitapa. Merkki on onnistunut brändäämään itsensä trendikkäiden muotivaikuttajien valinnaksi vaikuttajayhteistyöllä.

”Vaikuttajamarkkinointi on ollut yksi tärkeimmistä markkinointikanavista Ideal of Swedenin perustamisesta lähtien. Vaikuttajaverkostomme on valtava, ja teemme tuhansia, välillä jopa kymmeniätuhansia yhteistöitä kuukausittain”, Räisänen kertoo.

Vaikuttajamarkkinoilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien, sosiaalisessa mediassa näkyvien ihmisten, välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen.

Ideal of Swedenin markkinointistrategia pohjaa vahvasti vaikuttajayhteistyöhön.

Käytännössä Ideal of Sweden haarukoi sopivia bloggaajia, tubettajia ja muita sosiaalisen median vaikuttajia, joiden kanssa yhteistyötä voisi tehdä. Vaikuttajat ovat myös itse yhteydessä yritykseen. Vaikuttajia jaetaan eri segmentteihin esimerkiksi kohderyhmän ja profiilin seuraajamäärän perusteella.

”On esimerkiksi äitivaikuttajia, sporttivaikuttajia tai high end -muotiprofiileja.”

Niin sanotuilla mikrovaikuttajilla on noin 1 000–10 000 seuraajaa eri sosiaalisen median kanavilla.

”He ovat henkilöitä, joille ei yleensä makseta yhteistyöstä, vaan he saavat tuotteita ja sitä vastaan ottavat kuvia tai videoita ja jakavat alennuskoodin verkkokauppaamme”, Räisänen kertoo.

Alekoodit ovat henkilökohtaisia, ja niiden perusteella yritys voi seurata, paljonko kukin tuo asiakkaita, Räisänen kertoo.

Isompien profiilien kanssa Ideal of Sweden tekee myös maksettua mainontaa ja yhteistyömallistoja, joissa vaikuttaja pääsee itse suunnittelemaan malliston.

”Isojen profiilien kanssa haluamme nähdä kaikki postaukset ja stoorit ennen niiden julkaisua. Vaikuttajamarkkinointiin liittyy niin paljon kaikkia säädöksiä, että haluamme tarkistaa, että julkaisuissa on kaikki oikeat sanamuodot ja hashtagit.”

Suomessa mainonnan tunnistettavuutta koskee kuluttajansuojalaki. Kuluttajalla on sen mukaan oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Käytännössä vaikuttajat lisäävät postauksiinsa yleensä maininnan siitä, että ne on tehty kaupallisessa yhteistyössä tietyn yrityksen kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut vaikuttajamarkkinointiin varsin kattavat ohjeet. Esimerkiksi Youtubessa kaupallisesta yhteistyöstä pitää kertoa videon alussa riittävän suurella ja taustasta selkeästi erottuvalla fontilla, KKV ohjeistaa.

Valtavaa myyntikoneistoa, joka vaikuttajien takana pyörii, on vaikeaa selittää jollekin, joka ei asiaa lainkaan tunne, Räisänen sanoo. Vaikuttaja itsessäänkin on niin uusi konsepti.

”Jotkut sanovat, että ’tehän vain lähetätte vähän kuoria bloggaajille’, mutta siinä, että lähettää tuotteita tuhansille vaikuttajille kuukausittain, on paljon mietittävää. Mitä tuotteita lähetämme, mitä haluamme, että vaikuttajat julkaisevat ja jos eivät julkaise, miten siitä muistutetaan... Se on paljon monimutkaisempaa kuin miltä se kuulostaa”, Räisänen naurahtaa.

Räisänen kertoo, että kaikki markkinointi on Ideal of Swedenillä datalähtöistä. Se tarkoittaa sitä, että kaiken vaikuttavuutta mitataan tarkasti.

”Me emme tee pääsääntöisesti mitään kivoja tv-kampanjoita, joita ei pysty mittaamaan. Meillä on hyvin selkeät myynti- ja tulostavoitteet markkinoinnissa, ja jokainen tiimissä tietää kuinka paljon jokaisen markkinointiin investoidun kruunun pitää tuoda sisään. Kaikki päätökset perustuvat dataan ja lukuihin, ja lukujen perusteella kaikkea markkinointia mitataan ja optimoidaan”, Räisänen kuvaa.

Turusta kotoisin oleva Räisänen päätyi työskentelemään Ideal of Swedenille vuonna 2018.

Sitä ennen hän työskenteli kolmen ruotsalaisen nettivaatekaupan, Bubbleroomin, Consortio Fashion Groupin ja Wakakuun verkkomarkkinoinnin parissa.

Räisänen on oppinut, että työelämässä kannattaa uskaltaa avata suu ja tavoitella mieluisia työtehtäviä. Bubbleroomilla hän aloitti Suomen asiakaspalveluvastaavana mutta tajusi, ettei työnkuva vastannut hänen kiinnostuksensa kohteita.

”Sanoin silloiselle pomolleni, että nyt olisi kiva saada jotain muuta, tai etsin itse toisia tehtäviä. Niin päädyin konsernitasolle tekemään töitä onlinemarkkinointispesialistina. Lopuksi olin vastuussa Consortio Fashion Groupin neljän eri brändin Facebook-mainonnasta kymmenessä eri maassa.”

Raisa Räisänen on asunut Tukholmassa vuodesta 2012.

Ruotsalaiset brändit hallitsevat Suomessa Instagram-vaikuttajamarkkinoinnin kenttää, kertoo mediaseurantayritys Meltwaterin data.

Eniten kaupallisia julkaisuja tehtiin viime vuonna ruotsalaisen Gaston Luga -laukkumerkin kanssa ja toiseksi eniten Ideal of Swedenin kanssa. Muita näkyviä yrityksiä olivat kuulokemerkki Sudio, sisustusverkkokauppa Desenio ja kellomerkki Daniel Wellington – kaikki ruotsalaisia brändejä.

Ideal of Swedeniä verrataan usein Daniel Wellingtoniin. Molemmat ovat kasvaneet suuriksi nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnin avulla. Daniel Wellingtonin perustaja on 35-vuotias Filip Tysander, josta on tullut rannekellojen avulla miljonääri. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 2,6 miljardia kruunua eli runsaat 250 miljoonaa euroa.

Expressen-lehden mukaan merkin kellot valmistetaan Kiinassa noin 13 eurolla. Niiden myyntihinta on noin 140 euroa. Kelloissa ei siis itsessään ole mitään ihmeellistä, mutta Instagram-julkkisten hehkutus ja sen tuoma näkyvyys tekivät kellojen raidallisesta hihnasta tunnistettavan ja trendikkään.

Vuonna 2018 Daniel Wellington lennätti yli 80 vaikuttajaa Kreikan saaristoon jahdeille – merkin kellot ranteissaan. Kaikki tietenkin dokumentoitiin Instagramiin.

Vaikuttajien käyttäminen mainonnassa kasvaa jatkuvasti. The Washington Postin mukaan yritykset käyttivät pelkästään Instagram-vaikuttajiin arviolta 5,2 miljardia dollaria viime vuonna. Luku perustuu amerikkalaisen analytiikkayrityksen Hype Auditorin laskelmiin.

Vaikuttaja-ala elää yrityksien ja brändien mainonnalla. Koronaviruspandemian ja Black lives matter -liikkeen myötä vaikuttajilta haetaan kuitenkin yhä enemmän autenttisuutta ja aktiivisuutta yhteiskunnallisissa asioissa. Seuraajat hakevat tileiltä muutakin kuin mainontaa.

Kuten amerikkalainen nettimedia Vice kirjoittaa: vaikuttajat puhuvat feminismistä ja naisten oikeuksista, mutta mainostavat samalla pikamuotia.

Etenkin Yhdysvalloissa Black lives matter -liike on tuonut ristiriidan esiin aiempaa vahvemmin.

”Black lives matter on ollut hyvä muistutus siitä, että näillä isoilla profiileilla on hirveästi vaikutusvaltaa”, Räisänen sanoo.