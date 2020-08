Moni suomalainen pohtii parhaillaan, minkälaisia kasvomaskeja kannattaisi hankkia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi torstaina suosituksen, jonka mukaan kasvomaskeja tulisi käyttää julkisessa liikenteessä ja muissa paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kertakäyttöisiä kasvomaskeja myydään apteekkien ohella useimmissa päivittäistavarakaupoissa. Uudet suositukset saivat kuluttajat liikkeelle viikonloppuna, ja monesta Helsingin keskustan myymälästä maskit ehtivät jo loppua.

S-ryhmästä, K-ryhmästä ja Tokmannilta kerrottiin kuitenkin torstaina, että maskeja tulee kauppoihin lisää, eikä kuluttajien luultavasti tarvitse odottaa kovin pitkään maskien saamista.

Kun kasvomaskien käyttö yleistyy, joutuu moni kuluttaja myös arvioimaan, kuinka paljon maskeihin haluaa käyttää rahaa. HS kävi läpi kertakäyttöisten maskien hintoja marketeissa ja verkossa.

Kertakäyttöisen perusmaskin saa alle eurolla

Kasvomaskeja hankkiessa on huomioitava, minkälaista suojainta on ylipäätään hankkimassa. Suojaimet jaetaan yleisesti kolmeen tyyppiin tuotteelle asetettujen laatuvaatimusten mukaan.

I-tyypin maskit suodattavat bakteereja 95 prosentin tehokkuudella, II-luokan taas 98 prosentin tehokkuudella. Vaativin luokka on IIR, jossa maskit suojaavat myös ulkopuolisilta roiskeilta. Ne on tarkoitettu pääosin ammattilaiskäyttöön.

Marketeissa myytävät kertakäyttömaskit ovat pääsääntöisesti perustason, I-tyypin suojaimia. Ne suojaavat käyttäjää jonkin verran ja estävät hengitysilman mukana liikkuvia pisaroita leviämästä ympäristöön.

Niistä osalla on CE-merkintä, jonka valmistaja antaa teettämiensä testien perusteella. Merkintä tarkoittaa, että kasvosuoja on hyväksytty käytettäväksi hoitotyössä EU-direktiivin mukaisesti.

Tutkijoiden mukaan tavallinen, perusterve kuluttaja pärjää myös sellaisella kasvomaskilla, jolla ei ole CE-merkintää.

Esimerkiksi kotimaisista maskeista Lifa Airin suu-nenäsuojalla ja hankolaisen Filterparkin Nesu-kasvomaskilla ei ole CE-merkintää, mutta ne suojaavat kuitenkin kohtalaisesti.

”CE-merkinnän puuttuminen tarkoittaa, että suojain voi toimia hyvin, mutta siitä ei ole vielä testattua näyttöä”, sanoo tutkimusprofessori Ali Harlin Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Lifa Air -maskeja myydään 50 kappaleen pakkauksissa vajaalla 40 eurolla. Yhden maskin kappalehinnaksi muodostuu 80 senttiä. Nesu-kasvomaskeja myydään 15 kappaleen pakkauksissa, joiden hinta on 15,9 euroa. Kappalehinnaksi tulee noin euron.

Tokmanni myy suomalaisen Lumi Dental -yhtiön valmistamia kasvomaskeja, jotka tehdään Varkaudessa. Niille luvataan II-tyypin suojaavuus, mutta tuotteella ei ole CE-merkintää.

Maskeja myydään 50 kappaleen pakkauksissa vajaalla 40 eurolla, jolloin yhden maskin hinnaksi tulee 80 senttiä.

Yliopiston apteekissa myydään CE-merkittyjä kertakäyttömaskeja.

Samassa hintaluokassa ovat myös S-ryhmän kaupoissa myytävät ”kansanmaskit”, joita valmistaa Sievissä toimiva Teho-Filter -yritys. Niissä käytetään samaa Ahlström-Munksjön valmistamaa kuitukangasta kuin Nesu-maskeissa.

Suomessa myydään paljon myös Kiinassa valmistettuja kertakäyttömaskeja. Esimerkiksi Yliopiston apteekissa myytävät YA Suusuojukset on valmistettu Kiinassa.

Ne on kuitenkin testattu Suomessa, ja maskeilla on CE-merkintä I-tyypin lääkinnälliseksi suojaimeksi. Maskeja myydään 25 kappaleen pakkauksissa hieman alle 25 eurolla, eli yhden maskin hinta on euron paikkeilla.

Keski-Euroopassa hinnat Suomen tasoa, verkkokaupasta voi löytää edullisesti

Mikäli kuluttaja toimii THL:n antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kertakäyttöisiä maskeja vaihtaa tiuhaan. Yhtä maskia suositellaan käytettäväksi korkeintaan tuntien ajan.

Maskia ei myöskään pidä laittaa leuan alle, koska sen jälkeen maski on likainen, eikä sitä voi enää käyttää.

Ohjeiden mukainen maskien käyttö voikin tulla nopeasti kalliiksi. Mutta kuinka kalliita kertakäyttömaskit oikeastaan ovat Suomessa?

HS selvitti kertakäyttömaskien hintoja muutamissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Saksan suurimpiin kuuluvassa kauneus- ja terveysmyymälä DM:ssä 50 maskin pakkaus maksaa suunnilleen saman verran kuin Suomessa.

Tanskassa puolestaan määrättiin heinäkuun lopussa maskipakko julkiseen liikenteeseen. Tanskassa viiden kertakäyttömaskin pakkaus maksaa tavallisesti 50 kruunua, joka on noin 6,7 euroa. Maskit ovat siis hieman kalliimpia kuin Suomessa, mutta hinta noudattaa maan yleistä hintatasoa.

Keski-Euroopassa on ollut suosittua säästää kustannuksissa käyttämällä kangasmaskeja. Ne maksavat noin 5-15 euroa kappaleelta, ja maskeja voidaan käyttää uudelleen. Kangasmaski on tosin pestävä tai puhdistetta kiehuvassa vedessä jokaisen käyttökerran jälkeen, joten niitä tarvitaan useampia.

Kuluttajat voivat hankkia kertakäyttömaskeja myös verkosta. Suomessa hinnat eivät poikkea kivijalkamyymälöistä, mutta ulkomaisista verkkokaupoista voi löytää maskeja huomattavan halvalla.

Esimerkiksi Saksan Amazon-verkkokaupasta voi tilata 50 kappaleen pakkauksissa kertakäyttömaskeja, joille luvataan korkein mahdollinen, IIR-tyypin luokitus. Yhden pakkauksen hinta on noin 25 euroa, jolloin kappalehinta on 50 senttiä.

Vielä edullisemmin saa perustason kertakäyttömaskeja, joiden hinta voi olla Saksasta tilattuna postikuluineen 40 senttiä kappaletta kohti.

Toinen kysymys on, uskaltaako näitä maskeja tilata, kun alkuperästä tai pakkaustavasta ei voi olla varma.

”En näe tässä isoa riskiä perusterveen suomalaisen kannalta”, Ali Harlin sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että etenkin Kiinassa valmistetaan paljon kertakäyttömaskeja, joiden tarkoitus on suojata lähinnä ilmansaasteilta, kuten noki- ja katupölyltä. Maskit näyttävät aivan samalta kuin lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut maskit, mutta ne on valmistettu hieman heikommasta materiaalista.

Kiinalaisessa verkkokaupassa on isompi mahdollisuus, etteivät tilatut maskit sovikaan lainkaan koronan leviämisen estämiseen. Euroopassa tällainen vaara on pienempi, mutta ei kuitenkaan täysin poissuljettu.

Harlinin mukaan kertakäyttömaskien hinta on määräytynyt pitkälti sen mukaan, että moni yritys on pystyttänyt tuotannon nopeasti ja investoinut kalliisiin laitteisiin. Normaalitilanteessa I-tyypin kappalehinta liikkuisi noin 0,25 euron paikkeilla.

”Tällä hetkellä kysyntä on niin korkealla, että eipä näitä maskeja juuri alle 40 sentin kappalehinnalla myydä. Jos verkkokaupan tarjoama hinta on tuon rajan alle, niin suhtautuisin hieman epäillen maskien laatuun”, Harlin sanoo.