Koronavirus on iskenyt nyt myös pizzoihin.

Uutistoimisto Bloomberg kirjoittaa, että koronaviruksen takia joidenkin pizzerioiden on ollut välillä jopa vaikea saada tätä äärimmäisen suosittua tuotetta kohtuuhintaan.

Pepperonin hinta on noussut tänä vuonna jopa 50 prosenttia, mikä on monelle pizzerialle suuri takaisku, koska pepperoni on ollut suhteellisen halpa täyte sen valtavan massatuotannon takia.

Kyse ei ole pienestä asiasta, sillä Yhdysvalloissa ylivoimaisesti suosituin pizzatäyte on pepperoni-niminen salamimakkara tomaatin ja juuston jälkeen.

Yhdysvaltalaiset syövät vuosittain yli 110 miljoonaa kiloa pepperonia.

Keskeinen syy pepperonin hinnan nousuun on se, että koronaviruksen takia lihan tuotannossa on ollut ongelmia, koska teurastamojen ja makkaratehtaiden työntekijöitä on sairastunut tai ollut karanteenissa.

Keväällä myös jauhetusta lihasta oli pulaa Yhdysvalloissa, mutta sen tuotanto on saatu kuntoon.

Samaan aikaan pizzojen kysyntä on lisääntynyt, koska ihmiset eivät ole monissa kaupungeissa päässeet ravintoloihin, vaan ovat tilanneet kotiin muun muassa pizzoja.

Suomalaisten voi olla vaikea ymmärtää pepperonin merkitystä, mutta kyse on jokseenkin samasta asiasta, jos Suomessa kesällä olisi pula grillimakkarasta tai saunamakkaran hinta nousisi 50 prosenttia.

Pepperoni viittaa Italiaan, muistuttaahan se italialaista salamimakkaraa ja peperone tarkoittaa italiaksi paprikaa.

Kyseessä on kuitenkin Yhdysvaltojen mantereella kehitetty makkara, jonka esikuvat ovat eteläitalialaisissa vahvasti maustetuissa makkaroissa.

Pepperonista voi löytyä vivahteita myös pohjoisemman Euroopan makkarakulttuurista.

Saksasta tai ehkäpä Unkarista tulee makkara savuisuus, jota ei ole samassa määrin italialaisissa makkaroissa. Pepperoni on myös kirkkaan punaista samaan tapaan kuin jotkin unkarilaiset makkarat.

Se on myös hienojakoisempi kuin useimmat italialaiset makkarat.

Hienojakoisuuden takia asiakkaiden on ollut todennäköisesti helpompi hyväksyä tuote pizzan päälle kuin perinteiset italialaiset makkarat, joissa vaikkapa rasvan osuus on usein näkyvissä isoina palasina.

Monet pepperonit ovat varsin tulisia. Usein pepperonissa tärkeät raaka-aineet ovat paprika, chili ja fenkoli jauhelihan lisäksi.

The Oxford Companion to American Food and Drink -teoksessa sanotaan, että pepperoni lienee ainoa salamimakkara, jota käytetään pääasiassa kuumennettuna.

Pepperonista ensimmäiset tiedot ovat vuodelta 1919 New York Citystä, mutta makkara nousi suosioon vasta toisen maailmansodan jälkeen samoihin aikoihin kuin pizza lähti Yhdysvalloista leviämään maailmalle.