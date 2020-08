Öljynporauslautta Pohjanmerellä. Norja on sijoittanut öljyvarallisuuttaan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Norjan noin 970 miljardin euron öljyrahaston sijoitukset kutistuivat 188 miljardia Norjan kruunua eli vajaat 18 miljardia euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Taustalla oli pitkälti koronaviruksen aiheuttama osake- ja kiinteistömarkkinoiden heikkeneminen. Prosentteina sijoitusten arvo pieneni 3,4 prosenttia.

Rahasto arvioi puolivuotiskatsauksessaan, että ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koettua jyrkkää osakekurssien laskua saatiin ympäri maailmaa rajoitettua mittavilla raha- ja finanssipoliittisilla toimilla.

Toimet ovat lisänneet sijoittajien optimismia viime aikoina, ja markkinat palautuivat hyvin vuoden toisella neljänneksellä. Talouskehitys on silti edelleen varsin epävarmaa, ja pandemia on markkinoille uhka, rahasto arvioi.

”Kyseessä on edelleen globaali pandemia. Se ei näytä olevan millään muotoa hallinnassa”, sanoi varapääjohtaja Trond Grande tiistaina.

Norjan öljyrahasto on maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto. Rahastoon on koottu maan mittavien öljyvarojen tuottoja norjalaisten hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi ja turvaamiseksi. Sen koko on noin kolminkertainen Norjan vuotuiseen bruttokansantuotteeseen verrattuna.

Norjan öljyrahasto omistaa osuuksia noin 9 200 yhtiöstä maailmanlaajuisesti. Sen omistukset kattavat noin 1,5 prosenttia maailman osakemarkkinoista. Rahasto sijoittaa myös muun muassa kiinteistöihin ja velkakirjoihin.

Alkuvuonna heikoimmin pärjäsivät öljy-yhtiöiden osakkeet, joiden arvo heikkeni runsaat 33 prosenttia. Vahvinta kehitys oli teknologiayhtiöissä. Niiden osakkeet vahvistuivat runsaat 14 prosenttia.