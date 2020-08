Heinäkuun alussa tuli voimaan vuoden loppuun asti voimassa oleva kulutusluottojen korkokatto. Se tarkoittaa, että kulutusluottojen nimelliskorko ei saa nyt ylittää kymmentä prosenttia.

Korkokatolla Suomen hallitus toivoi estävänsä sen, ettei koronavirusepidemian vuoksi talousvaikeuksiin ajautuneiden tilannetta hyväksikäytetä tarjoamalla liian kallista luottoa.

Jo etukäteen uumoiltiin, että korkokatto aiheuttaa ongelmia niille, jotka ovat tottuneet pyörittämään talouttaan rullaamalla korkeakorkoisten luottojen takaisinmaksua aina uusilla lainoilla eteenpäin.

Näin näyttää käyneen. Jo valmiiksi ylivelkaantuneet, erityisesti pienituloiset eivät saa nyt lainaa mistään. Luotonmyöntäjät arvioivat tällaisten asiakkaiden maksuvaikeuksien riskin niin suureksi, ettei kymmenen prosentin korko riitä sitä kattamaan.

Vakuudettomia kulutusluottoja kilpailuttavan Sortter-palvelun tilastojen mukaan alle 2 000 euroa ansaitsevista lainanhakijoista vain joka kymmenes on saanut heinäkuun jälkeen lainaa palvelun kautta. Hakemuksia hylättiin yli puolet enemmän kuin kesäkuussa.

Samalla korkokatto toi alalle uuden odottamattoman ilmiön. Yli 4 000 euroa ansaitsevien eli suhteellisen hyvätuloisten lainanhakijoiden määrä kasvoi palvelussa lähes 80 prosenttia verrattuna kesäkuuhun.

Sortterin toimitusjohtajan Markus Huhdanpään mukaan hyvätuloisten lainahakemusten taustalla on aiempien velkojen ja luottokorttilainojen maksaminen uudella luotolla. Osa lainoista on ollut tarkoitus käyttää ajoneuvohankintoihin tai remontteihin.

Sortterin kautta on tehty kesä–heinäkuussa yhteensä 14 500 luottohakemusta. Palvelun kautta lainaa tarjoaa parikymmentä rahoitusyhtiötä ja pankkia.

Korkokaton voimaantulo on näkynyt hyvin nopeasti myös ylivelkaantuneille neuvontaa ja vapaaehtoisia velkajärjestelyjä tarjoavan Takuusäätiön asiakaskunnassa.

”Nämä ovat alustavia havaintoja, mutta vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn on tullut heinäkuussa tolkuttomasti enemmän hakemuksia kuin tavallisesti. Normaalisti heinäkuussa on tullut noin 50 hakemusta. Nyt niitä tuli 146. En näe tälle mitään muuta selitystä kuin korkokaton”, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar sanoo.

Yhteydenottojen määrä on kasvanut keväästä asti, kun lomautukset alkoivat aiheuttaa talousongelmia. Silti heinäkuun piikki on Pantzarin mukaan poikkeuksellinen.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzarin mukaan korkokatot voivat aiheuttaa lyhyellä aikavälillä joillekin ihmisille ongelmia, mutta kehitys on pitkällä aikavälillä toivottava.

”Nämä hakijat ovat ihmisiä, jotka ovat itse tottuneet hoitamaan talouttaan aina uudella velalla. Siinä joukossa on aika nuoria ihmisiä, joilla on paljon velkaa. Nyt he eivät saakaan enää uutta lainaa. He kääntyvät meidän puoleemme, kun mitään muutakaan ei ole tehtävissä”, Pantzar sanoo.

Monilla yhteydenottajilla on Pantzarin mukaan tuloihin nähden aivan liikaa velkaa. Siksi velkajärjestely ei onnistu. Silloin edessä on ulosotto. Pantzarin mukaan säätiön asiakkaiden velkamäärät ovat yleensäkin kasvaneet voimakkaasti viime vuosina.

Syynä on se, että talousongelmissa oleville on markkinoitu ja myönnetty korkeakorkoisia, jopa kymmenien tuhansien eurojen lainoja pitkillä maksuajoilla.

Pantzarin mielestä korkokatot ovat hyödyllisiä, vaikka lyhyellä aikavälillä niistä seuraa ongelmia joillekin.

”Tässä tapahtuu yhteiskunnallisesti ihan toivottu kehitys, vaikka joidenkin mielestä se voi olla vähän ikävästi sanottu. Sellaiset ihmiset, jotka ovat pyörittäneet talouttaan koko ajan uudella velalla, joka ei koskaan lyhene, joutuvat nyt totuuden eteen.”

Kenenkään ei Pantzarin mukaan pitäisi rahoittaa arkisia menojaan lainarahalla, josta maksetaan edes kymmenen saati 20 prosentin korkoa.

Myös Takuusäätiössä näkyy, että korkokatto on ajanut yhä useampia hyväpalkkaisiakin selkä seinää vasten.

”Näiden yhteydenottajien määrä on kasvanut valtavasti. Heillä menot ovat olleet vuosien ajan tuloja pienemmät. Taloutta on pyöritetty lainarahalla ja 20 prosentin korolla. He luulevat, että homma on hallussa, vaikka pää pysyy vain juuri ja juuri pinnan yläpuolella ja lainamäärä kasvaa koko ajan. Nyt heidänkin lainahanansa ovat ehtyneet.”

Pantzar uskoo, että ongelmia paljastuu syksyn mittaan vielä paljon lisää.

Kymmenen prosentin korkokatto voi kuulostaa nollakorkojen maailmassa korkealta, mutta vakuudettomille kulutusluotoille se on todellisuudessa varsin matala raja. Esimerkiksi useimpien tavallisten maksukorttien luotoista juoksee reippaasti yli kymmenen prosentin todellinen vuosikorko, jos ostoksia ei maksa pois kuukausittain.

Vakuudettomissa lainoissa luottotappion riski on pankille todellinen, ja siksi korot ovat aivan toista luokkaa kuin vakuudellisissa luotoissa, esimerkiksi asuntolainoissa. Myös kulutusluottoa voi saada parin–kolmen prosentin korolla, jos sille pystyy antamaan vakuuden.

Mikä sitten on Pantzarin mielestä korkotaso, jolla elämää voi vielä rahoittaa järkevästi?

”Se riippuu korkeakorkoisen lainan käyttötarkoituksesta. Jos lainalla rahoitetaan jotain kertaluontoisia hankintoja, se voi ehkä olla vielä järkevä. Mutta jos arkisia kulutusmenoja joutuu rahoittamaan jatkuvasti yli kymmenen prosentin korolla, se ei ole kestävä malli. Luottokortillakin tehdyt ostokset pitäisi pystyä maksamaan pois kuukausittain, ettei korko ala juosta”, hän sanoo.

Asiakastieto tilastoi kuluttajien maksuhäiriöitä. Tuoreimmat tilastot julkaistiin heinäkuun alussa. Niissä näkyi vuosi sitten syyskuussa voimaan tulleen kulutusluottojen pysyvän 20 prosentin korkokaton vaikutus.

Jo 20 prosentin katon voimaantulo kasvatti Asiakastiedon arvion mukaan maksuhäiriöisten määrää, koska monet ihmiset rahoittivat talouttaan yli 20 prosentin korkoisilla lainoilla. Myös Asiakastieto arvioi kymmenen prosentin katon tuovan uuden piikin tilastoihin.

Uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä oli tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana hieman viime vuoden vastaavaa jaksoa pienempi.

Niiden ihmisten kokonaismäärä, joilla on maksuhäiriömerkintä, kasvoi kuitenkin yhä. Heitä oli kesäkuun lopussa 390 000 eli yli kahdeksan prosenttia kaikista aikuisista. Eniten maksuhäiriömerkintöjä on 30–39-vuotiailla miehillä.