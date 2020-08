Kulutusluottojen enimmäiskorko on rajattu kymmeneen prosenttiin loppuvuoden ajaksi.

Nyt kulutusluoton ottavaa voi odottaa vuodenvaihteessa ikävä yllätys: korko voi kaksinkertaistua. Kulutusluotoille tuli heinäkuun alussa voimaan väliaikainen kymmenen prosentin korkokatto. Se on voimassa vain vuodenvaihteeseen asti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa, että rahoitusyhtiöiden ja joidenkin pankkien nyt myöntämien luottojen korko hyvin todennäköisesti kaksinkertaistuu 20 prosenttiin vuodenvaihteessa.

”Kuluttajien on syytä huomioida todennäköinen koron nousu vuodenvaihteen jälkeen”, johtaja Outi Haunio-Rudanko sanoo.

Koron nousemisesta pitäisi kertoa lainan myöntämisen yhteydessä näkyvästi. Haunio-Rudangon mukaan virastossa on alettu elokuun alussa tekemään seurantaa, jossa muun muassa tätä asiaa selvitetään.

”Selvitys on vielä kesken, mutta sellainen havainto on tehty, että osa lainanottajista on kieltänyt aiemmin neuvoteltujen lainojen uudet nostot loppuvuoden ajaksi. Näin ne välttyvät antamasta lainaa matalammalla korolla”, Haunio Rudanko sanoo.

Hallitus halusi väliaikaisella korkokatolla suojata koronaepidemian vuoksi talousvaikeuksiin joutuvia, etteivät ihmiset turvautuisi kiskurikoroilla myönnettäviin luottotarjouksiin. Rajoitus on johtanut siihen, että yhä useampi erityisesti pienituloinen ei nyt saa lainaa mistään.

Viime syyskuussa kulutusluottojen korot rajoitettiin pysyvästi enintään 20 prosenttiin. Sen lisäksi lainasta perittävät muut kulut saavat olla enintään 150 euroa vuodessa.

Myös Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar epäilee, että kymmenen prosentin korkokatto toimii käytännössä korkeakorkoisiin luottoihin erikoistuneille yrityksille hyvänä asiakashankintakeinona.

”Tokkopa näiden luottojen korko enää vuodenvaihteen jälkeen on kymmenen prosenttia vaan eiköhän se nouse sinne 20 prosenttiin”, hän sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa, että luottoyhtiöt myönsivät ennen viime syyskuuta jatkuvia luottoja, joita edes 20 prosentin korkokatto ei koske.

Jos näistä luotoista tekee uusia nostoja vuodenvaihteen jälkeen, korko voi olla vielä paljon korkeampi.

”Näistä luotoista saatetaan vaatia kohtuutonta, jopa yli 200 prosentin korkoa, kun väliaikainen hintasääntely päättyy. Kalliit luotot kannattaa yrittää korvata edullisemmalla vaihtoehdolla”, Haunio-Rudanko sanoo.