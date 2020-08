Sydänkesä todella toi Suomeen kotimaan matkailubuumin.

Viralliset matkailutilastot valmistuvat vasta myöhemmin, mutta anonyymistä matkapuhelindatasta laadittujen tilastojen avulla tiedämme jo jotain suomalaisten liikkeistä.

Verrattuna normaaliin vuoteen elämä vilkastui varsinkin pienissä kunnissa ja lähellä luontoa, isoihin kaupunkeihin sen sijaan saapui aiempaa harvempi.

Maksukorttien tiedoista taas näemme, että matkaillessaan suomalaiset käyttivät jopa viime vuotta enemmän rahaa hotelleihin ja ravintoloihin, vaikka monen muun sektorin talous kärsi.

Jos vertaamme suomalaisten liikkeitä samaan aikaan edellisenä vuonna, matkat kunnasta toiseen itse asiassa vähenivät. Kuntien sisällä sen sijaan liikettä nähdään enemmän.

Tilasto on Telia Crowd Insightsin kokoama. Markkinaosuus- ja väestötilastojen avulla on laskettu Telian oman verkon tiedoista on laadittu tilasto, joka kuvaa koko väestöä. Kenenkään yksittäisen ihmisen liikkeitä tilastoista ei siis voi nähdä.

Matka tarkoittaa näissä tilastoissa mitä tahansa liikettä kahden paikan välillä. Matka loppuu, kun kännykkä jää paikoilleen yli viideksikymmeneksi minuutiksi.

Tietoja vertaillaan vastaavaan viikonpäivään edellisenä vuonna. Aineistosta on jätetty pois Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sekä joukko yksittäisiä kuntia, koska niistä ei ollut saatavilla kunnon vertailutietoa vuodelta 2019.

Tarkemmin katsoessa käy ilmi, että kuntien välisten matkojen tilannetta selittävät ennen kaikkea hiljentyneet isot kaupungit. Pääkaupunkiseudulla niihin päättyy reilusti viimevuotista harvempia matkoja, sama pätee Tampereeseen ja hieman lievemmin Turkuun ja Ouluun.

Sen sijaan ihmiset ovat olleet liikkeellä pienissä kunnissa. Lapissa, Saimaalla, Turun saaristossa, Kolilla. Mökeillään ja pienempien kaupunkien nähtävyyksissä.

Tässä on esimerkiksi eniten vilkastuneet kunnat yhdeltä heinäkuiselta perjantailta (17.7.2020). Tässä taulukossa katsotaan siis miten moni matka on päättynyt tiettyyn kuntaan ja alkanut jostain toisesta kunnasta.

Samana päivänä esimerkiksi Helsinkiin päättyi 18 prosenttia viimevuotista vähemmän matkoja.

Matkailijoiden kulutuskäyttäytymisestä saamme ensimmäisiä tietoja katsomalla, mitä ihmiset ostavat maksukortillaan.

Alla oleva Nordean maksukorttien käyttöön perustuva tilasto kertoo, että suomalaisten ihmisten hotelleihin käyttävät eurot nousivat viime vuoden tasolle heinäkuun puolivälissä.

Ravintoloihin ja polttoaineeseenkin käytetyt eurot ovat vähitellen palanneet lähemmäs tavanomaista. Sen sijaan julkinen liikenne ja kulttuuri kyntävät yhä pohjalla.

Pieni piristyminen ei vielä riitä hyviksi uutisiksi kaikille hotelleillekaan. Yöpymistilastoja heinäkuulta ei vielä ole valmiina, mutta ulkomailta tulevien turistien kato jatkuu. Kesäkuussa ulkomaiset yöpymiset vähenivät 93 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ja Uudellamaalla vielä enemmän, kertoo tilastokeskus.

Kotimaiset matkailijat varaavat myös edelleen innolla vuokramökkejä. Lomarengas-palvelun tilastot näyttävät viikoittaisia varauksia tältä ja viime vuodelta.

Tilasto ei tosin kuvaa mökeillä oleskelua juuri nyt, vaan vain sitä, milloin varauksia tehdään.

Kesäkuun, heinäkuun ja elokuun alun varausmäärä on kaikkiaan 43 prosenttia parempi kuin vuosi sitten. Tämä on paljon, varsinkin kun mökeiltäkin puuttuvat ulkomaiset turistit, joista tavallisena vuonna on tyypillisesti neljännes.